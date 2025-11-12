Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) Mengumumkan Dewan Direksinya Menyetujui Distribusi Koin Meme Seleksi Pemain Dream Bowl kepada Seluruh Pemegang Saham Scilex Holding Company dan Datavault AI yang Memenuhi Syarat dengan Tanggal Pencatatan yang Ditetapkan pada 25 November 2025

PHILADELPHIA, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), pemimpin dalam teknologi monetisasi data, verifikasi kredensial digital, dan keterlibatan digital, hari ini mengumumkan bahwa Dewan Direksi telah menyetujui distribusi koin meme Seleksi Pemain Dream Bowl kepada seluruh pemegang saham Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX) yang tercatat secara resmi, serta pemegang ekuitas Datavault AI yang memenuhi syarat, dengan tanggal pencatatan yang ditetapkan pada 25 November 2025.

Tanggal ex-dividen untuk memperoleh saham biasa DVLT dan SCLX adalah 24 November 2025. Para pemegang saham Datavault AI dan Scilex per tanggal pencatatan 25 November 2025 (“Tanggal Pencatatan”) akan berhak menerima satu koin meme untuk setiap lembar saham biasa yang dimiliki. Para pelaku short selling (jual kosong) atas saham biasa DVLT dan SCLX memiliki kesempatan untuk mengembalikan saham DVLT dan SCLX yang mereka pinjam kepada pemegang saham pemberi pinjaman pada atau sebelum tanggal tanpa dividen, yaitu 24 November 2025. Para pelaku short selling atas saham biasa DVLT dan SCLX yang belum menutup posisi short mereka pada tanggal tanpa dividen akan dianggap menjual aset tanpa benar-benar memilikinya (naked short) terhadap Koin meme dividen pada Tanggal Pencatatan. Pelaku short selling juga berkewajiban untuk menyerahkan koin meme dividen tersebut kepada pemegang saham Datavault AI dan Scilex pemberi pinjaman setelah distribusi sebenarnya dilakukan oleh Datavault AI dalam waktu dekat.

Datavault AI dan Scilex tetap berkomitmen kuat terhadap penciptaan nilai bagi para pemegang saham serta inovasi yang berkelanjutan. Dalam kolaborasi dengan Scilex Holding Company, Datavault akan memperingati penyelenggaraan Dream Bowl 2026 mendatang melalui distribusi khusus satu kali Koin Meme Seleksi Pemain Dream Bowl 2026 kepada para pemegang saham DVLT dan Scilex yang tercatat secara resmi per tanggal 25 November 2025. Setiap pemegang saham akan menerima koleksi digital eksklusif edisi peringatan yang didesain dengan fitur utilitas, termasuk bukti kepemilikan yang tidak dapat diubah, detail tiket yang tersemat, serta konten eksklusif yang berkaitan dengan atlet yang diundang, sorotan pertandingan, dan akses ke acara tersebut. Token yang dibuat secara khusus ini akan dikirimkan secara airdrop ke dompet digital Data Vault® setelah konfirmasi daftar pemain final pada atau setelah 8 Desember 2025, dengan tanggal pencatatan ditetapkan pada 25 November 2025. Perusahaan akan memberikan instruksi lanjutan mengenai pengaturan dompet digital, akses token, dan prosedur distribusi dalam komunikasi selanjutnya sebelum tanggal pengiriman. Instruksi ini diharapkan dapat memudahkan seluruh pemegang saham yang memenuhi syarat untuk mengklaim dan melihat token mereka dengan benar.

Tentang Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data, valuasi, dan monetisasi aset berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan berbagai solusi komprehensif dengan fokus pada kolaborasi dalam Divisi Ilmu Akustika dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustika Datavault AI meliputi teknologi berpaten WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multisaluran dan spasial dasar pertama di industri dengan KI yang mencakup timing audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multisaluran. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kecanggihan Web 3.0 dan komputasi berkinerja tinggi untuk menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, yang meliputi pemberian lisensi perangkat lunak HPC untuk olahraga & hiburan, acara & tempat acara, bioteknologi, edukasi, teknologi finansial, real estat, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) mewujudkan Kembaran Digital, pelisensian nama, gambar, dan kemiripan (NIL) dengan melampirkan objek yang ada di dunia nyata secara aman ke objek metadata yang tidak dapat diubah, sehingga menumbuhkan AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran, dan pemantauan periklanan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, PA. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan merupakan pernyataan yang bukan berupa fakta historis dan dapat disertai dengan kata-kata yang menunjukkan perkiraan peristiwa atau hasil di masa depan, seperti “meyakini,” “mungkin,” “akan,” “memperkirakan,” “melanjutkan,” “mengantisipasi,” “bermaksud,” “mengharapkan,” “seharusnya,” “akan,” “merencanakan,” “memprediksi,” “potensial,” “tampak,” “berupaya,” “masa depan,” “prospek,” atau variasi dari kata-kata tersebut maupun ungkapan lain dengan makna serupa.

Pernyataan berwawasan ke depan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai Koin Meme dan utilitas yang diusulkan, serta waktu yang diusulkan untuk tanggal pencatatan dan tanggal distribusi Koin Meme tersebut; rencana penyelenggaraan acara Dream Bowl 2026 dan distribusi Koin Dream Bowl; ekspansi jangkauan penjualan dan operasionalnya di pasar global; serta berbagai inisiatif strategis, teknologi, dan komersialisasi lainnya, serta pernyataan lainnya yang bukan berupa fakta historis.

Pernyataan-pernyataan ini berdasarkan ekspektasi manajemen saat ini serta bukan merupakan prediksi atas kinerja yang sebenarnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk berfungsi sebagai, serta tidak boleh dijadikan dasar oleh investor mana pun, sebagai suatu jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan faktual maupun probabilitas yang bersifat pasti. Peristiwa dan keadaan yang sebenarnya bersifat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diprediksi dan akan berbeda dari asumsi. Banyak peristiwa dan keadaan sebenarnya berada di luar kendali Datavault AI.

Pernyataan-pernyataan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah risiko dan ketidakpastian tentang bisnis Datavault AI, dan hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan. Berbagai risiko dan ketidakpastian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, politik, dan bisnis secara umum; risiko terkait distribusi Koin Meme yang diusulkan; risiko terkait hasil dari proses hukum apa pun yang mungkin diajukan terhadap para pihak tentang transaksi yang dipertimbangkan dengan distribusi yang diusulkan, termasuk perjanjian kemitraan; risiko bahwa transaksi yang dipertimbangkan dengan distribusi yang diusulkan mengganggu rencana dan operasi saat ini; kemampuan Datavault AI untuk mengembangkan dan berhasil memasarkan teknologi; kemampuan Datavault AI untuk tumbuh dan mengelola pertumbuhan secara menguntungkan serta mempertahankan karyawan kunci; risiko bahwa kemungkinan teknologi yang dikembangkan Datavault AI mungkin tidak berkembang atau tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan dalam jangka waktu yang diharapkan atau bahkan tidak sama sekali; risiko terkait ketidakpastian jalur regulasi; risiko bahwa Datavault AI telah melebih-lebihkan ukuran pasar target, kesediaan untuk mengadopsi teknologi baru, atau kemitraan; risiko bahwa hasil sebelumnya mungkin tidak dapat direplikasi; risiko regulasi dan kekayaan intelektual; risiko terkait penandatanganan perjanjian kemitraan dan pelisensian baru, termasuk perjanjian dengan IBM, Scilex Holding Company, Burke Products, dan Korea Aerospace University; risiko sehubungan dengan komersialisasi inisiatif bursa dan ilmu akustika Datavault AI; dan risiko terkait penerimaan pasar terhadap peristiwa dan token seperti Koin Dream Bowl.

Mungkin terdapat risiko tambahan yang saat ini tidak diketahui oleh Datavault AI, atau yang saat ini dianggap tidak signifikan oleh Datavault AI, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang dimuat dalam pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan ekspektasi, rencana, atau perkiraan Datavault AI terhadap peristiwa dan pandangan masa depan per tanggal komunikasi ini. Datavault AI mengantisipasi bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian tersebut berubah. Namun, sekali pun Datavault AI dapat memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini nanti di masa mendatang, Datavault AI secara spesifik menyangkal segala kewajiban untuk melakukannya. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Datavault AI pada tanggal mana pun setelah tanggal komunikasi ini. Dengan demikian, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.

Komunikasi Perusahaan:

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Kantor

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Informasi untuk Media:

marketing@dvlt.ai