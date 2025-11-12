データボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT)、取締役会がサイレックス・ホールディング・カンパニー (Scilex Holding Company) およびデータボルトAIの全適格株主への2025年11月25日を基準日とするドリームボウル・ドラフト・ミームコイン配布を承認したことを発表

フィラデルフィア発, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- データ収益化、認証、デジタルエンゲージメント技術のリーダーであるデータボルトAI (NASDAQ: DVLT) は本日、取締役会が2025年11月25日を基準日として、サイレックス・ホールディング・カンパニー (NASDAQ: SCLX) のすべての適格登録株主およびデータボルトAIの適格株主を対象に、ドリームボウル・ドラフト・ミームコインの配布を承認したことを発表した。

DVLTおよびSCLX普通株式の取得権利落ち日は2025年11月24日である。 2025年11月25日の基準日 (「基準日」) 時点のデータボルトAIおよびサイレックス・ホールディング・カンパニー株主は、保有する普通株式1株につき1枚のミームコインを受け取る権利を有する。 DVLTおよびSCLX普通株式の空売り投資家は、2025年11月24日の権利落ち日までに借り入れたDVLTおよびSCLX普通株式を貸付株主に返却する機会を有している。 権利落ち日にショートポジションを解消していないDVLTおよびSCLXの空売り投資家は、基準日に配当ミームコインに関してネイキッド・ショートとなり、近い将来データボルトAIから実際にコインが配布された時点で、これらの配当ミームコインを貸付を行っているデータボルトAIおよびサイレックス株主に引き渡す義務を負うことになる。

データボルトAIおよびサイレックスは、株主価値の創出と継続的なイノベーションへの取り組みを堅持している。 サイレックス・ホールディング・カンパニーとの協力のもと、データボルトAIは、2026年開催のドリームボウルを記念し、ドリームボウル2026ミームコイン (Dream Bowl 2026 Meme Coin) を2025年11月25日時点のデータボルトおよびサイレックス株主に1回限りの特別配布を行う。 各株主には、変更不可能な所有権証明、チケット情報の埋め込み、招待選手、試合ハイライト、イベントへのアクセスに関する限定コンテンツなどの実用的機能を備えた限定記念デジタルコレクタブルが贈られる。 この手作りのトークンは、2025年12月8日以降に最終メンバーが確定した後、Data Vault®ウォレットにエアドロップされ、基準日は2025年11月25日となる。 同社は、すべての適格株主がトークンを適切に請求・閲覧できるよう、ウォレットの設定、トークンへのアクセス、配布手続きに関する詳細な指示を、配布日以前に別途案内する予定である。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0 および高性能コンピューティング (HPC) の力を活用し、体験型データ知覚、価値評価および安全な収益化のためのソリューションを提供している。 データボルトAIのクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ＆エンターテインメント、イベント＆会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータオブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインおよび名前・画像・肖像 (name, image and likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) による自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 同社の本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIの詳細については、www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、リスクおよび不確実性を伴う。 将来の見通しに関する記述とは、過去の事実ではない記述であり、「信じる」、「かもしれない」、「であろう」、「推定する」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「期待する」、「すべきである」、「だろう」、「計画する」、「予測する」、「可能性がある」、「思われる」、「模索する」、「将来」、「見通し」といった予想される将来の出来事または結果を伝える語句、またはこれらに類する意味を持つ表現を伴うことがある。

これらの将来の見通しに関する記述には、提案中のミームコインおよびその実用性、ならびにミームコインの基準日および配布日の予定時期、計画中のドリームボウル2026イベントおよびドリームボウル・コインの配布、グローバル市場における販売および事業基盤の拡大、その他の戦略的、技術的、商業的な取り組みに関する記述、ならびに過去の事実ではない記述が含まれるが、これらに限定されるものではない。

これらの記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績を予測するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的として提供されており、事実や確率についての保証、確約、予測、または最終的な記述としての役割を果たすことを意図したものではないため、投資家は信頼すべきではない。 実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なる場合がある。 実際の出来事や状況の多くは、データボルトAIの支配の及ばないものである。

これらの記述にはデータボルトAIの事業に関する多くのリスクおよび不確実性が伴い、実際の結果は大きく可能性がある。 これらのリスクおよび不確実性には、一般的な経済、政治、事業環境、提案中のミームコイン配布に関するリスク、提案中の配布 (提携契約を含む) に関連して検討されている取引に関して当事者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果に関するリスク、提案中の配布に関連して検討されている取引が現在の計画および業務を妨げるリスク、データボルトAIが技術を開発し、上手く販売する能力、データボルトAIが収益を上げながら成長し、成長を管理し、主要な従業員を維持する能力、データボルトAIが開発する潜在的な技術が想定した期間内に進展しないか、必要な承認を全く取得できないリスク、規制経路の不確実性に関するリスク、データボルトAIがターゲット市場の規模、新技術の採用意欲、または提携を過大評価しているリスク、過去の成果が再現されないリスク、規制および知的財産に関するリスク、IBM、サイレックス・ホールディング・カンパニー、バーク・プロダクツ (Burke Products)、韓国航空大学 (Korea Aerospace University) との提携およびライセンス契約を含む新たな提携およびライセンス契約の実行に関するリスク、データボルトAIの取引所および音響科学分野の取り組みの商業化に伴うリスク、ならびにドリームボウル・コインなどのイベントおよびトークンの市場での受容に関するリスクが含まれるが、これらに限定されるものではない。

データボルトAIが現時点で把握していない、または現時点では重要性が低いと考えているその他のリスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と異なる可能性もある。 さらに、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付時点におけるデータボルトAIの将来の出来事に対する期待、計画、または予測、および見解を反映している。 データボルトAIは、その後の出来事および進展により、これらの評価が変化するものと予想している。 ただし、データボルトAIは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性があるが、その義務を明確に否認する。 これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降におけるデータボルトAIの評価を表すものとして依拠されるべきではない。 したがって、投資家はこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。

コーポレートコミュニケーション (Corporate Communications) ：

IBN

テキサス州オースティン

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 オフィス

Editor@InvestorBrandNetwork.com

報道関係者向け問い合わせ先：

marketing@dvlt.ai