Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)이사회, 2025년 11월 25일 기준일에 따라 Scilex Holding Company 및 Datavault AI의 모든 적격 주주에게 ‘Dream Bowl Draft’ 밈코인 배포 승인 발표

필라델피아, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)는 오늘 이사회가 Scilex Holding Company(나스닥: SCLX)의 모든 적격 주주와 Datavault AI의 적격 주주들에게 Dream Bowl Draft 밈코인(meme coin)을 배분하는 안건을 승인했다고 발표했다. 기준일은 2025년 11월 25일로 설정되었다.

DVLT 및 SCLX 보통주를 취득하기 위한 배당락일(ex-dividend date)은 2025년 11월 24일이다. 기준일인 2025년 11월 25일 현재 주주명부에 등재된 Datavault AI 및 Scilex 주주(“기준일 주주”)는 보유한 보통주 1주당 밈코인 1개를 받을 자격이 있다. DVLT 및 SCLX 보통주의 공매도 투자자들은 2025년 11월 24일 배당락일 이전에 대여한 주식을 반환할 기회를 가진다. 배당락일까지 공매도 포지션을 청산하지 않은 공매도 투자자는 배당 밈코인 지급 시점에서 ‘네이키드 숏(naked short)’ 상태가 되며, Datavault AI가 실제로 밈코인을 배분할 때 대여 주주에게 해당 밈코인을 인도할 의무를 지게 된다.

Datavault AI와 Scilex는 주주가치 제고와 지속적인 혁신에 대한 확고한 의지를 다시 한 번 강조했다. Scilex Holding Company와의 협력을 통해 Datavault는 2026 드림볼(Dream Bowl 2026)을 기념하여 DVLT 및 Scilex 주주명부 기준일(2025년 11월 25일) 기준 주주들에게 Dream Bowl 2026 밈코인을 일회성으로 특별 배포할 예정이다. 모든 주주는 다음과 같은 기능을 포함한 특별한 기념 디지털 수집품(collectible)을 받게 된다. 즉 불변 소유 증명(immutable proof of ownership)을 비롯해 티켓 정보 내장, 초청 선수, 경기 하이라이트, 이벤트 접근권 관련 독점 콘텐츠가 포함된다. 이 수작업으로 제작된 토큰은 2025년 12월 8일 이후 최종 선수 명단 확정 시점에 Data Vault® 지갑으로 에어드롭될 예정이다. 기준일은 2025년 11월 25일이다. 회사는 모든 적격 주주가 토큰을 올바르게 수령하고 확인할 수 있도록, 지갑 설정, 토큰 접근 및 배포 절차에 관한 추가 지침을 배포일 이전에 별도로 안내할 예정이다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 부문과 데이터 과학(Data Science) 부문을 중심으로 협업형 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초로 다중 채널 무선 HD 사운드 전송, 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거를 포함한 핵심 공간 음향 기술을 구현했다. 데이터 과학 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용해 체험형 데이터 인식, 가치 평가, 안전한 수익화 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선스 및 통합형 데이터 서비스를 지원한다. 또한 Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스를 가능하게 하며, 신뢰성과 윤리를 기반으로 한 책임 있는 AI 생태계 조성에 앞장서고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 타사 시스템 통합, 세부 데이터 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 회사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 보다 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인이 가능하다.

Forward-Looking Statements

이 보도자료에는 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술(Forward-Looking Statements)이 포함되어 있다. 미래예측진술이란 역사적 사실이 아닌 진술을 의미하며, “~라고 믿는다(believe)”, “~할 수 있다(may)”, “~할 것이다(will)”, “~로 예상된다(estimate)”, “~를 지속한다(continue)”, “~를 기대한다(anticipate)”, “~할 의도이다(intend)”, “~로 보인다(seem)”, “~을 계획한다(plan)” 등과 같은 단어 또는 이와 유사한 의미를 갖는 표현이 수반될 수 있다.

이러한 미래예측진술에는, 이에 국한되지 않고, 예정된 밈코인(Meme Coin)의 설계 및 활용(utility), 밈코인의 기준일 및 배포일 일정, Dream Bowl 2026 행사 및 Dream Bowl Coin 배포 계획, 글로벌 시장에서의 영업 및 운영 네트워크 확장, 전략적·기술적·상업화 관련 추진 계획, 그리고 역사적 사실이 아닌 기타 진술 등이 포함된다.

이러한 진술은 경영진의 현재 기대에 근거한 것일 뿐, 실제 성과를 예측하는 것이 아니다. 미래예측진술은 단지 설명을 위한 예시로 제공된 것이며, 투자자에게 보장, 확언, 예측, 또는 사실에 기반한 진술로 의존되어서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며, 가정과 다르게 전개될 수 있다. 또한, 많은 실제 사건과 상황은 Datavault AI의 통제를 벗어난 요인들에 의해 영향을 받을 수 있다.

이러한 진술은 Datavault AI의 사업과 관련된 다양한 위험 및 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 진술된 내용과 중요하게 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 다음 사항들이 포함되나, 이에 국한되지 않는다. 즉 일반적인 경제·정치·경영 환경의 변화를 비롯해 예정된 밈코인(Meme Coin) 배포와 관련된 위험, 예정된 배포 거래와 관련하여 제기될 수 있는 법적 절차의 결과와 그에 따른 영향, 예정된 배포 과정이 Datavault AI의 기존 계획 및 운영을 방해할 가능성, Datavault AI가 기술을 성공적으로 개발하고 상용화할 수 있는 능력, 회사가 수익성 있는 성장을 지속적으로 관리하고 핵심 인력을 유지할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 잠재적 기술이 예상 일정 내에 진전되지 않거나 승인되지 않을 위험, 규제 절차의 불확실성과 관련된 위험, Datavault AI가 목표 시장의 규모, 신기술 수용 의지, 또는 파트너십 기회를 과대평가했을 위험, 과거의 성과가 재현되지 않을 위험, 규제 및 지식재산권 관련 위험, IBM, Scilex Holding Company, Burke Products, 한국항공대학교(Korea Aerospace University) 등과의 신규 파트너십 및 라이선스 계약 체결 및 실행과 관련된 위험, Datavault AI의 데이터 교환소 및 음향과학(Acoustic Science) 사업 상용화와 관련된 위험, Dream Bowl Coin과 같은 이벤트 및 토큰의 시장 반응에 따른 위험이 이에 해당한다. 이상의 요인들은 Datavault AI의 사업 전망에 중대한 영향을 미칠 수 있으며, 회사는 이러한 외부 요인을 모두 예측하거나 통제할 수 없음을 명시한다.

Datavault AI는 현재 인지하지 못했거나 중요하지 않다고 판단하는 추가적인 위험 요인들이 존재할 수 있으며, 이러한 요인들 또한 실제 결과가 미래예측진술에 포함된 내용과 다르게 나타나게 할 수 있다. 또한 미래예측진술은 Datavault AI의 현재 시점에서의 기대, 계획 및 미래 사건에 대한 전망을 반영한 것이며, 향후 사건이나 발전에 따라 이러한 평가가 변경될 수 있다. 그러나 Datavault AI는 향후 시점에서 이러한 미래예측진술을 업데이트할 의무가 없음을 명시적으로 부인한다. 따라서 본 미래예측진술은 본 발표일 이후 시점에서의 Datavault AI의 견해나 평가를 대변하지 않으며, 투자자들은 이러한 진술에 과도하게 의존하지 말 것이 권고된다.

