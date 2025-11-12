Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) Mengumumkan bahawa Lembaga Pengarahnya telah Meluluskan Pengagihan Dream Bowl Draft Meme Coins kepada Semua Pemegang Saham Scilex Holding Company dan Datavault AI yang Layak, dengan Tarikh Rekod Ditetapkan pada 25 November 2025

PHILADELPHIA, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial dan penglibatan digital, hari ini mengumumkan bahawa lembaga pengarahnya telah meluluskan pengagihan Dream Bowl Draft Meme Coins kepada semua pemegang rekod yang layak bagi Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX) serta pemegang ekuiti Datavault AI yang layak, dengan tarikh rekod ditetapkan pada 25 November 2025.

Tarikh ex-dividen untuk memperoleh saham biasa DVLT dan SCLX ialah pada 24 November 2025. Pemegang saham Datavault AI dan Scilex yang tersenarai pada tarikh rekod 25 November 2025 (“Tarikh Rekod”) berhak menerima satu meme coin bagi setiap saham biasa yang dimiliki. Penjual singkat bagi saham biasa DVLT dan SCLX mempunyai peluang untuk memulangkan semula saham yang dipinjam kepada pemegang saham asal sebelum atau pada tarikh ex-dividen, iaitu 24 November 2025. Penjual singkat yang gagal menutup posisi mereka pada tarikh ex-dividen akan dianggap sebagai penjual singkat tanpa sandaran (naked short) terhadap meme coin dividen pada Tarikh Rekod dan akan diwajibkan untuk menyerahkan meme coin dividen tersebut kepada pemegang saham asal Datavault AI dan Scilex apabila pengagihan sebenar dilakukan oleh Datavault AI dalam masa terdekat.

Datavault AI dan Scilex kekal komited sepenuhnya terhadap penciptaan nilai bagi pemegang saham serta pemacuan inovasi berterusan. Sebagai sebahagian daripada kerjasama dengan Scilex Holding Company, Datavault akan memperingati penganjuran Dream Bowl 2026 yang akan datang melalui pengagihan khas sekali sahaja Dream Bowl 2026 Meme Coins kepada semua pemegang saham DVLT dan Scilex yang tersenarai pada tarikh rekod 25 November 2025. Setiap pemegang saham akan menerima koleksi digital peringatan eksklusif yang direka dengan ciri-ciri utiliti, termasuk bukti pemilikan yang tidak boleh diubah (immutable), butiran tiket terbina dalam serta kandungan eksklusif berkaitan atlet jemputan, sorotan perlawanan dan akses ke acara. Token yang eksklusif yang direka khas ini akan dihantar secara airdrop ke dompet Data Vault® selepas pengesahan senarai akhir peserta pada atau selepas 8 Disember 2025, dengan tarikh rekod ditetapkan pada 25 November 2025. Syarikat akan menyediakan panduan lanjut mengenai tetapan dompet, akses token serta prosedur pengagihan dalam komunikasi susulan sebelum tarikh penghantaran bagi memastikan semua pemegang saham yang layak dapat menuntut dan melihat token mereka dengan sempurna.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pembangunan pengalaman data berasaskan AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif dalam Divisi Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi yang dipatenkan seperti WiSA®, ADIO® dan Sumerian®, serta teknologi penghantaran bunyi HD tanpa wayar pelbagai saluran dan spatial yang pertama dalam industri. Harta intelek ini merangkumi pemasaan audio, penyelarasan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh yang menyokong pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twins dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekali gus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Rangkaian teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya, menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kenyataan pandang ke hadapan merujuk kepada kenyataan yang bukan fakta sejarah dan mungkin disertakan dengan perkataan yang menggambarkan peristiwa atau hasil yang dijangka berlaku pada masa hadapan, seperti “percaya”, “mungkin”, “akan”, “anggar”, “terus”, “jangka”, “berhasrat”, “harap”, “sepatutnya”, “akan berlaku”, “rancang”, “ramal”, “berpotensi”, “nampak”, “cari”, “masa depan”, “pandangan” atau variasi perkataan tersebut, termasuk ungkapan yang membawa maksud yang serupa.

Kenyataan pandang ke hadapan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai cadangan pengagihan Meme Coin dan kegunaannya, serta cadangan masa bagi tarikh rekod dan tarikh pengagihan Meme Coin tersebut, perancangan acara Dream Bowl 2026 dan pengagihan Dream Bowl Coin, peluasan capaian jualan dan operasi ke pasaran global serta inisiatif strategik, teknologi dan pengkomersialan lain yang bukan fakta sejarah.

Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pihak pengurusan dan bukan ramalan terhadap prestasi sebenar. Kenyataan pandang ke hadapan ini diberikan untuk tujuan gambaran sahaja dan tidak bertujuan serta tidak boleh dijadikan sandaran oleh sebarang pelabur sebagai jaminan, ramalan atau pernyataan muktamad untuk fakta atau kemungkinan. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar atau mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Datavault AI.

Kenyataan ini tertakluk kepada pelbagai risiko serta ketidakpastian yang berkaitan dengan perniagaan Datavault AI dan hasil sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang dijangkakan. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, keadaan ekonomi, politik dan perniagaan secara umum; risiko berkaitan pengagihan Meme Coin yang dicadangkan; risiko berkaitan hasil sebarang prosiding undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap pihak-pihak yang terlibat berhubung transaksi yang dirancang bersama pengagihan tersebut, termasuk perjanjian kerjasama; risiko bahawa transaksi yang dirancang bersama pengagihan tersebut boleh mengganggu pelan dan operasi semasa; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan dan memasarkan teknologi dengan jayanya; keupayaan Datavault AI untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan secara menguntungkan serta mengekalkan tenaga kerja utama; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak berkembang atau gagal memperoleh kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangkakan atau langsung tidak mendapat kelulusan; risiko berkaitan ketidakpastian laluan kawal selia; risiko bahawa Datavault AI mungkin telah melebih anggar saiz pasaran sasaran, kesediaan untuk menerima pakai teknologi baharu atau potensi kerjasama; risiko bahawa keputusan terdahulu mungkin tidak dapat diulangi; risiko kawal selia dan harta intelek; risiko berkaitan pelaksanaan kerjasama dan perjanjian pelesenan baharu, termasuk dengan IBM, Scilex Holding Company, Burke Products, dan Korea Aerospace University; risiko berkaitan pengkomersialan platform pertukaran dan inisiatif sains akustik Datavault AI; serta risiko berkaitan penerimaan pasaran terhadap acara dan token seperti Dream Bowl Coin.

Mungkin terdapat risiko tambahan yang pada masa ini tidak diketahui oleh Datavault AI atau yang dianggap tidak material, namun masih boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan. Selain itu, kenyataan pandang ke hadapan mencerminkan jangkaan, perancangan, atau ramalan Datavault AI terhadap peristiwa dan pandangan masa depan berdasarkan tarikh komunikasi ini. Datavault AI menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya boleh menyebabkan penilaian mereka berubah. Walau bagaimanapun, meskipun Datavault AI mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan ini pada masa akan datang, Datavault AI secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian. Kenyataan pandang ke hadapan ini tidak seharusnya dianggap sebagai penilaian Datavault AI bagi mana-mana tarikh selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, para pelabur dinasihatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini.

