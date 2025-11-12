Datavault AI Inc.（NASDAQ：DVLT）宣布董事会批准向所有符合资格的 Scilex Holding Company 及 Datavault AI 股东派发 Dream Bowl Draft 迷因币，记录日期定为 2025 年 11 月 25 日

费城, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据货币化、凭证化及数字互动技术领域的领导者 Datavault AI Inc.（NASDAQ：DVLT）今日宣布，其董事会已批准向所有符合资格的 Scilex Holding Company（NASDAQ：SCLX）股东及 Datavault AI 股权持有人派发 Dream Bowl Draft 迷因币，记录日期定为 2025 年 11 月 25 日。

获取 DVLT 和 SCLX 普通股的除息日为 2025 年 11 月 24 日。 截至 2025 年 11 月 25 日（“记录日期”）登记在册的 Datavault AI 及 Scilex 股东，每持有一股普通股即可获得一枚迷因币。 DVLT 和 SCLX 普通股的卖空者可在 2025 年 11 月 24 日除息日当天或之前，将所借入的 DVLT 和 SCLX 普通股归还给出借股东。 未能在除息日平仓的 DVLT 和 SCLX 普通股卖空者，将在记录日期形成此次迷因币派发的“裸卖空”状态，并有义务在 Datavault AI 未来实际派发时，向出借 Datavault AI 和 Scilex 股票的股东交付这些作为“股息”的迷因币。

Datavault AI 和 Scilex 始终坚定致力于股东价值创造和持续创新。 Datavault 将与 Scilex Holding Company 合作，向截至 2025 年 11 月 25 日记录在册的 DVLT 和 Scilex 股东一次性特别派发 Dream Bowl 2026 迷因币，以纪念即将举行的 Dream Bowl 2026 赛事。 每位股东将获得一枚独家设计的纪念性数字藏品，藏品具备实用功能，包括不可篡改的所有权证明、内嵌门票信息，以及与受邀运动员、比赛精彩瞬间和赛事通行相关的专属内容。 这些精心制作的代币将在最终名单确认后（预计 2025 年 12 月 8 日或之后）空投至股东的 Data Vault® 钱包中，记录日期为 2025 年 11 月 25 日。 公司将在派发日前通过后续通知提供关于钱包设置、代币访问和分发流程的详细说明，以确保所有合资格股东能够正确领取和查看其代币。

关于 Datavault AI

Datavault AI™（Nasdaq：DVLT）引领 Web 3.0 环境中由 AI 驱动的数据体验、资产估值与货币化的发展。 该公司的云端平台整合其声学科学与数据科学两大业务板块，提供全面的解决方案。 Datavault AI 的声学科学业务拥有 WiSA®、ADIO® 与 Sumerian® 专利技术，以及业界首创的基础空间与多通道无线高清音频传输技术，其知识产权涵盖音频定时、同步及多通道干扰消除领域。 数据科学业务借助 Web 3.0 与高性能计算的强大能力，提供体验化数据感知、估值及安全货币化解决方案。 Datavault AI 云端平台为多个行业提供综合解决方案，包括面向体育娱乐、活动场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗保健及能源等领域的高性能计算软件授权服务。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界实体对象与不可篡改的元数据对象安全绑定，实现数字孪生，并授权姓名、形象和肖像权许可 (NIL)，从而构建可信赖的负责任 AI 体系。 Datavault AI 技术套件支持全定制化功能，提供 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、精细化分析与数据、营销自动化及广告监测服务。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解更多关于 Datavault AI 的信息，请访问 www.dvlt.ai。

