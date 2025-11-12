Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 宣佈其董事會已批准向所有合資格的 Scilex Holding Company 及 DataVault AI 股東分發 Dream Bowl Draft 迷因幣，並將 2025 年 11 月 25 日定為記錄日期

費城, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面引領在前的 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 今日宣佈，其董事會已批准向所有合資格的 Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX) 及合資格的 DataVault AI 股東分發 Dream Bowl Draft 迷因幣，並將 2025 年 11 月 25 日定為記錄日期。

DVLT 及 SCLX 普通股的除息日為 2025 年 11 月 24 日。 在 2025 年 11 月 25 日記錄日期（「記錄日期」）當日持有 DataVault AI 及 Scilex 股份的股東，每持有一股普通股將有權獲取一枚迷因幣。 DVLT 及 SCLX 普通股的沽空者，可於 2025 年 11 月 24 日除息日或之前，將借入的 DVLT 及 SCLX 普通股歸還予借出股東。 若然 DVLT 及 SCLX 普通股的沽空者未能在除息日前平倉，將於記錄日期就股息迷因幣形成無貨沽空，並有義務在 DataVault AI 實際分發後，將這些股息迷因幣交付予借出股份的 DataVault AI 及 Scilex 股東。

DataVault AI 及 Scilex 始終堅定投入創造股東價值，並積極持續創新。 DataVault 將與 Scilex Holding Company 合作，透過向截至 2025 年 11 月 25 日記錄的 DVLT 及 Scilex 股東作一次性特別派發 Dream Bowl 2026 迷因幣，以紀念即將舉辦的 Dream Bowl 2026。 每位持有者將獲得一枚專屬紀念數碼收藏品，設計具備實用功能，包括不可篡改的所有權證明、內嵌門票詳情，以及有關獲邀運動員、賽事精華和活動參與的獨家內容。 手工製作的代幣將於 2025 年 12 月 8 日或之後完成最終名單確認後，空投至 Data Vault® 錢包，記錄日期定為 2025 年 11 月 25 日。 公司將於交付日期前透過隨後的通訊提供有關錢包設置、代幣存取及分發程序的更多指引，以確保所有合資格股東都能妥善領取和查看其代幣。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 於 Web 3.0 領域中率先推進 AI 驅動的數據體驗、資產估值及盈利化。 公司的雲端平台提供綜合解決方案，重點實現聲學科學部門與數據科學部門的協作整合。 Datavault AI 的聲學科學部門具備 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的基礎空間與多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除技術。 數據科學部門運用 Web 3.0 及高性能運算的功能，為體驗式數據感知、估值及安全盈利化提供解決方案。 Datavault AI 的雲端平台提供綜合解決方案，服務各行各業，包括為體育娛樂、活動場館、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健、能源等領域提供高性能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身、姓名肖像形象 (NIL) 授權，透過將實體現實世界物件安全附加至不可變的元數據物件，培育誠摯可靠的負責任 AI。 Datavault AI 的技術套件支援全面定制，提供 AI 及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測。 公司總部位於賓州費城。 如欲進一步了解 Datavault AI，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性聲明

本新聞稿包含涉及風險及不確定因素的前瞻性陳述， 前瞻性陳述並非歷史事實，可能伴隨傳達預期未來事件或結果的詞語，例如「相信」、「可能」、「將會」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「計劃」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」等詞彙或其他具有類似涵義的表達。

這些前瞻性陳述包括但不限於有關擬定迷因幣及其用途的陳述、擬定迷因幣記錄日期及分發日期的時程、計劃中的 Dream Bowl 2026 活動及 Dream Bowl 幣分發、其銷售與營運據點於全球市場的擴展，以及其他策略、技術及商業舉措，以及非歷史事實的陳述。

這些陳述基於管理層當前預期，並非對實際表現的預測。 這些前瞻性陳述僅供說明目的，不得被任何投資者依賴作為保證、擔保、預測，或對事實或概率的確鑿陳述。 實際事件和情況難以或不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在 Datavault AI 的控制範圍內。

這些陳述受多項有關 DataVault AI 業務的風險及不確定因素所影響，實際結果可能出現重大差異。 這些風險及不確定因素包括但不限於整體經濟、政治及商業環境；與擬定迷因幣分發相關的風險；與可能就擬定分發所涉交易（包括合作協議）向相關各方提起法律程序的結果相關的風險；擬定分發所涉交易打亂現有計劃與營運的風險；DataVault AI 開發並成功推廣技術的能力；DataVault AI 實現盈利增長並管理增長和留住關鍵員工的能力；DataVault AI 開發的潛在技術可能未能在預期時間內取得進展或獲得所需批准或完全未能取得批准的風險；與監管路徑不明確相關的風險；DataVault AI 可能高估目標市場規模、新技術接受度或合作效益的風險；先前結果無法重現的風險；監管與知識產權風險；新合作關係與授權協議執行相關風險，包括與 IBM、Scilex Holding Company、Burke Products 及 Korea Aerospace University 的合作；Datavault AI 交易平台與聲學科學計劃商業化相關的風險；以及市場對 Dream Bowl Coin 等活動及代幣接受度的相關風險。

可能還有其他 Datavault AI 目前未知的風險，或 Datavault AI 目前認為並非重大的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所包含的結果存在差異。 此外，前瞻性陳述反映了 Datavault AI 截至本通訊發佈之日對未來事件的期望、計劃、規劃或預測以及觀點。 Datavault AI 預計隨後的事件和發展可能會改變該等評估。 然而，儘管 Datavault AI 可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，Datavault AI 特此聲明概無義務如此而行。 這些前瞻性陳述不應被視為是在本文件之日之後任何日期的 Datavault AI 的評估。 因此，投資者不應過分依賴這些前瞻性陳述。

