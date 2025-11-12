Investeringsforeningen BankInvest – skifte af porteføljeforvalter for afdelingerne Korte HY Obligationer KL og Virksomhedsobligationer HY KL

BI Management A/S skal på vegne af Investeringsforeningen BankInvest meddele, at afdelingerne Korte HY Obligationer KL og Virksomhedsobligationer HY KL med tilhørende andelsklasser skifter porteføljeforvalter, idet BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S overtager porte­føljeplejen af afdelingerne den 17. november 2025.

Porteføljeplejen for afdelingen Korte HY Obligationer KL har været videredelegeret til Royal London Asset Management Limited, og for afdelingen Virksomhedsobligationer HY KL har porteføljeplejen været videredelegeret delvist til Jyske Bank A/S og delvist til Man Asset Management (Ireland) Limited med videredelegation til GLG Partners LP. Disse videredelegationer ophører, og BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S vil fra den 17. november 2025 varetage porteføljeplejen for begge afdelinger med tilhørende andelsklasser.

Opdateret prospekt for foreningen vil blive offentliggjort, når skiftet af porteføljeforvalter for afdelingerne træder i kraft.

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Nikoline Voetmann på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør