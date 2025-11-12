Digitalist Group Oy - Johdon liiketoimet

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Wilhelm Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Digitalist Group Oy

LEI: 743700AL68PUX6JMS644

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 129976/5/4 


Liiketoimen päivämäärä: 2025-11-10 

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000591698

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS


Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot 

(1): Volyymi: 1030 Yksikköhinta: 3.23 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 1030 Keskihinta: 3.23 EUR


