UAB „Kvartalas“ skelbia skolos ir bendros projekto sąmatos santykio rezultatus 2025 m. rugsėjo 30 d.

UAB „Kvartalas“ (toliau – Bendrovė) skelbia skolos ir bendros projekto sąmatos santykio rezultatus 2025 m. rugsėjo 30 d.

Nuo projekto vystymo pradžios iki 2025 m. rugsėjo 30 d. į statomo verslo centro „Sąvaržėlė" vystymą investuota 54,6 mln. Eur. Viso išleistų obligacijų, skirtų finansuoti vystymą, nominali vertė 2025 m. rugsėjo 30 d. siekė 30,1 mln. Eur.

Skolos ir bendros projekto sąmatos santykis (angl. LTC - Loan to cost) 2025 m. rugsėjo 30 d. siekė 42,98 proc.

Bendrovės vardu:

Marius Žemaitis

Direktorius

marius.zemaitis@lordslb.lt

