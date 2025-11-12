Notifications de participation par Morgan Stanley

Communiqué de presse                                                                 Information réglementée 

Bruxelles, le 12 novembre 2025 - 17h45 CET

Conformément à la législation et réglementation en matière de transparence financière (loi du 2 mai 2007), Morgan Stanley a envoyé récemment à Solvay les notifications de transparence suivantes, indiquant avoir franchi le seuil de 3%. 

Voici un résumé des notifications:

Date à laquelle le seuil a été franchi Droits de vote après la transaction Instruments financiers équivalents après la transaction Total
3 novembre 2025 0,35% 2,74% 3,09%
5 novembre 2025 0,15% 3,07% 3,21%

La dernière notification, datée du 11 novembre 2025, contient l’information suivante:

  • Motif de la notification: 
    • Acquisition ou cession d’instruments financiers assimilés
  • Notification par: une entreprise-mère ou une personne détenant le contrôle
  • Date de dépassement de seuil: le 5 novembre 2025
  • Seuil des droits de vote directs franchi: 3%, à la hausse
  • Dénominateur: 105 876 416
  • Personne(s) tenue(s) à la notification: Morgan Stanley c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA


Les notifications de transparence et la chaîne complète des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue sont disponibles dans la section Relations Investisseurs du site web de Solvay.

Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96
Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65
Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66
investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59
Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47
media.relations@solvay.com

