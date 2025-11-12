Participatiemeldingen van Morgan Stanley

Persbericht Gereglementeerde informatie

Brussel, 12 november 2025 - 17u45 CET

In overeenstemming met de Belgische transparantiewetgeving (Wet van 2 mei 2007) heeft Morgan Stanley onlangs de volgende transparantiekennisgevingen naar Solvay gestuurd om aan te geven dat ze de drempel van 3% heeft overschreden.

Hier is een samenvatting van de bewegingen:

Datum van drempeloverschrijding Stemrechten na de transactie Aan stemrechten gelijkgestelde financiële instrumenten na de transactie Totaal 3 november 2025 0,35% 2,74% 3,09% 5 november 2025 0,15% 3,07% 3,21%

De laatste kennisgeving, gedateerd 11 november 2025, bevat de volgende informatie:

Reden voor de kennisgeving: Verwerving of overdracht van gelijkgestelde financiële instrumenten

Kennisgeving door: een moederonderneming of een controlerende persoon

Datum waarop de drempel werd overschreden: 5 november 2025

Overschreden drempel van directe stemrechten: 3% naar boven

Noemer: 105 876 416

Kennisgevingsplichtige personen: Morgan Stanley c/o The Corporation Trust Company (DE), Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA







De kennisgevingen en de volledige keten van gecontroleerde ondernemingen waardoor het bedrijf feitelijk wordt aangehouden, zijn beschikbaar in de Investor Relations-rubriek op de website van Solvay.

