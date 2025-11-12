Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) Mengumumkan Sedang Melakukan Puluhan Negosiasi Kontrak di Seluruh Dunia untuk Pemberian Lisensi Teknologi Paten kepada Pemilik Aset Dunia Nyata (RWA) yang Berupaya Melakukan Tokenisasi atas Aset yang Berpotensi Bernilai Triliunan

Teknologi dasar yang telah dipatenkan ini merupakan pintu masuk bagi perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia dalam mengimplementasikan tokenisasi RWA

Puluhan Pemerintah dan Perusahaan kini berada pada berbagai tahap negosiasi, dengan sebagian telah memasuki tahap siap tanda tangan dan mengadakan perjanjian dengan Datavault AI untuk berpotensi melakukan tokenisasi atas aset RWA yang bernilai triliunan

Datavault AI terus menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang kuat, dengan proyeksi pendapatan dari manajemen untuk tahun kalender 2025 disesuaikan menjadi di atas $30 juta, dan untuk tahun kalender 2026 ditargetkan menghasilkan pendapatan tidak kurang dari $200 juta



PHILADELPHIA, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), pemimpin dalam teknologi monetisasi data, verifikasi kredensial digital, dan keterlibatan digital, hari ini mengumumkan peningkatan minat yang signifikan di seluruh dunia dari pemerintah, entitas nirlaba dan komersial, serta perusahaan di berbagai sektor industri terhadap tokenisasi Aset Dunia Nyata (RWA). Aset Dunia Nyata bernilai Multi-Triliunan Dolar tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, emas, perak, berlian, batu rubi (termasuk Winsor Ruby), aluminium, titanium, tungsten, kredit karbon, tembaga, timah, sumber daya panas bumi, gula, kapas, serta berbagai logam tanah jarang lainnya.

Saat ini, puluhan kontrak tengah berada pada berbagai tahap negosiasi, dan sebagian di antaranya akan ditandatangani dalam waktu dekat. Kontrak Tokenisasi RWA yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi mencakup lisensi dengan ruang lingkup penggunaan terbatas, dengan nilai biaya lisensi di muka yang dapat mencapai jutaan dolar, serta potensi pembayaran berdasarkan pencapaian (milestone) dan/atau skema pembagian keuntungan bagi perusahaan. Setelah kontrak tersebut dieksekusi dan penerapan solusi berbasis objektifikasi data, penyempurnaan data, DataValue, serta DataScore, total nilainya berpotensi mencapai ratusan juta dolar. Peluang RWA ini berpotensi menambah pendapatan puluhan juta dolar dalam jangka pendek, serta membuka potensi pendapatan bernilai miliaran dolar dalam jangka panjang melalui platform Information Data Exchanges, International Elements Exchange yang telah dipatenkan, International NIL Exchange, American Political Exchange, dan Biotech Exchange yang baru milik Datavault AI. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan bagi perusahaan untuk jangka panjang. Seiring meningkatnya minat global, Datavault AI meyakini bahwa hal ini merupakan awal dari era tokenisasi RWA untuk aset senilai puluhan triliun dolar. Saat ini, masih terdapat banyak peluang yang belum dimanfaatkan di berbagai belahan dunia. Untuk itu, Datavault AI bertekad untuk berada di garis terdepan dalam merevolusi industri-industri tersebut serta membantu pemerintah memaksimalkan hasil dari aset data yang mereka miliki.

Datavault AI telah memperbarui proyeksi pendapatan tahun 2025 dan 2026 sebagai berikut:



Proyeksi pendapatan tahun 2025 berada dalam rentang $30 juta hingga $60 juta, dibandingkan dengan pendapatan sebesar $2,7 juta pada tahun 2024

Proyeksi pendapatan tahun 2026 diperkirakan akan melampaui $200 juta

Datavault AI meyakini bahwa pihaknya memiliki klaim dan hak kekayaan intelektual yang paling dominan di dunia dalam paten yang telah diterbitkan dan permohonan paten yang masih menunggu persetujuan, yang mewajibkan entitas mana pun untuk memperoleh lisensi jika ingin masuk ke bisnis tokenisasi RWA. Perusahaan kini menjalankan strategi penegakan paten, pemberian lisensi, dan monetisasi paten atas seluruh portofolio kepemilikannya, termasuk teknologi anchor akustik dan transmisi nirkabel yang menjadi standar dalam transmisi data spasial, HD, dan nirkabel melalui suara, serta sistem manajemen data agentik dan teknologi monetisasi data Web 3.0 yang inovatif.

Menurut McKinsey & Company, AI generatif diperkirakan akan memberikan nilai tambah antara $2,6 triliun hingga $4,4 triliun per tahun1 pada berbagai aplikasi bisnis utama. Hal ini menjadikan otomatisasi berbasis AI sebagai salah satu bidang investasi paling signifikan dalam teknologi perusahaan. Datavault AI telah mengembangkan ekosistem terpadu yang sepenuhnya didukung oleh AI, yang dirancang untuk membantu organisasi memonetisasi aset data mereka melalui tiga agen AI andalannya:

Data Vault Bank®: Mesin AI yang didukung Web 3.0 yang akan mengubah data perusahaan menjadi aset terstruktur dan dapat diperdagangkan yang dibuat dengan IBM.

DataScore®: Alat bantu penilaian dan analisis risiko berbasis AI yang telah dipatenkan, yang menilai kualitas data sekaligus memastikan kepatuhan terhadap GDPR, CCPA, dan standar peraturan lainnya.

DataValue®: Mesin penetapan harga berbasis AI yang telah dipatenkan, yang memberikan valuasi keuangan dalam dunia nyata pada data perusahaan, sehingga menciptakan peluang likuiditas dan perdagangan baru.



Selain itu, platform Web 3.0 Data Vault yang dipatenkan oleh Datavault AI disempurnakan dengan integrasinya yang lengkap, sehingga memungkinkan monetisasi data yang aman, patuh regulasi, dan skalabel di seluruh industri. Platform ini terus berkembang seiring dengan kemajuan dalam pengindeksan data, persepsi, dan kemampuan monetisasi.

Tentang Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman, valuasi, dan monetisasi aset data berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi dalam menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk pelisensian perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan bukan merupakan pernyataan fakta historis dan mungkin disertai kata-kata yang menyiratkan peristiwa atau hasil di masa depan, seperti “meyakini,” “mungkin,” “akan,” “memperkirakan,” “melanjutkan,” “mengantisipasi,” “bermaksud,” “mengharapkan,” “seharusnya,” “akan,” “merencanakan,” “memprediksi,” “berpotensi,” “sepertinya,” “berupaya,” “masa depan,” “pandangan,” atau variasi dari kata-kata semacam itu, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa.

Pernyataan berwawasan ke depan ini termasuk, namun tidak terbatas pada, pernyataan mengenai peristiwa di masa mendatang, potensi Datavault AI untuk melakukan tokenisasi terhadap RWA. termasuk emas, perak, berlian, batu rubi (termasuk Winsor Ruby), aluminium, titanium, tungsten, kredit karbon, tembaga, timah, sumber daya panas bumi, gula, kapas, serta berbagai logam tanah jarang lainnya, dan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, entitas nirlaba maupun komersial, dan perusahaan di berbagai industri, dan inisiatif strategis, teknologi, dan komersialisasi lainnya, serta pernyataan lainnya yang bukan merupakan fakta historis.

Berbagai pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi manajemen saat ini dan bukan merupakan prediksi kinerja sebenarnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk berfungsi, serta tidak boleh dijadikan dasar oleh investor mana pun, sebagai jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan fakta atau probabilitas yang pasti. Peristiwa dan kondisi sebenarnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi dan akan berbeda dari asumsi yang ada. Banyak peristiwa dan kondisi sebenarnya berada di luar kendali Datavault AI.

Berbagai pernyataan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah risiko dan ketidakpastian terkait bisnis Datavault AI, dan hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan. Risiko dan ketidakpastian ini termasuk, namun tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, politik, dan bisnis secara umum; kemampuan Datavault AI untuk mencapai manfaat dari transaksi yang dipertimbangkan berdasarkan potensi peluang tokenisasi, termasuk hasil keuangan dan operasional di masa depan; risiko terkait hasil dari setiap proses hukum yang mungkin diajukan terhadap para pihak terkait transaksi yang dipertimbangkan sehubungan dengan potensi peluang tokenisasi; risiko bahwa transaksi yang dipertimbangkan dengan potensi peluang tokenisasi mengganggu rencana dan operasional saat ini; kemampuan Datavault AI untuk mengembangkan dan berhasil memasarkan teknologi; kemampuan Datavault AI untuk tumbuh, mengelola pertumbuhan secara menguntungkan, dan mempertahankan karyawan kunci; risiko bahwa kemungkinan teknologi yang dikembangkan Datavault AI tidak berkembang atau tidak memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai jadwal yang diharapkan atau sama sekali; risiko terkait ketidakpastian jalur regulasi; risiko bahwa Datavault AI telah melebih-lebihkan ukuran pasar target, kesediaan untuk mengadopsi teknologi baru, atau potensi kemitraan; risiko bahwa hasil sebelumnya mungkin tidak dapat direplikasi; risiko regulasi dan kekayaan intelektual; risiko terkait penandatangananan perjanjian kemitraan dan pelisensian baru, termasuk dengan IBM, Scilex Holding Company, Burke Products, dan Korea Aerospace University; risiko yang terkait dengan komersialisasi inisiatif bursa dan ilmu akustika Datavault AI.

Mungkin terdapat risiko tambahan yang saat ini belum diketahui oleh Datavault AI atau yang saat ini dianggap tidak signifikan oleh Datavault AI, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan ekspektasi, rencana, atau perkiraan Datavault AI mengenai peristiwa di masa depan dan pandangannya per tanggal komunikasi ini. Datavault AI mengantisipasi bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian semacam itu mengalami perubahan. Meskipun Datavault AI dapat memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini suatu saat di masa mendatang, Datavault AI secara spesifik menyangkal segala kewajiban untuk melakukannya. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Datavault AI per tanggal mana pun setelah tanggal komunikasi ini. Oleh karena itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.

Referensi

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/beyond-the-hype-capturing-the-potential-of-ai-and-gen-ai-in-tmt



Komunikasi Perusahaan:

IBN

Austin, Texas

www.InvestorBrandNetwork.com

512.354.7000 Kantor

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Permintaan Informasi dari Media:

marketing@dvlt.ai