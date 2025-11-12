データボルトAI (Datavault AI Inc.)(NASDAQ: DVLT)、数兆ドル規模にのぼる可能性のある資産をトークン化しようとする実世界資産 (RWA) 所有者への特許技術ライセンス供与について、現在世界中で数十件の契約を交渉中であることを発表

基礎特許技術は、世界中の企業や政府にとってRWAのトークン化への入り口となる

十数以上の政府と企業が現在様々な交渉段階にあり、一部は実行可能段階に達しており、数兆ドル規模にのぼる可能性のあるRWAのトークン化について、データボルトAIとの契約を締結しつつある

データボルトAIは引き続き堅調な収益成長を示しており、経営陣は2025年の収益ガイダンスを3,000万ドル (約46億円) 超、2026年の収益ガイダンスを2億ドル (約308億円) 以上に修正している



フィラデルフィア発, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 -- データ収益化、認証およびデジタルエンゲージメント技術のリーダーであるデータボルトAI (NASDAQ: DVLT) は本日、RWAトークン化に関して、世界中の政府機関、非営利・営利団体、および様々な業界の企業から強い関心が寄せられていることを発表した。 数兆ドル規模の実世界資産には、金、銀、ダイヤモンド、ルビー (ウィンザールビーを含む)、アルミニウム、チタン、タングステン、炭素クレジット、銅、錫、地熱資源、砂糖、綿、その他の希土類金属などが含まれるが、これらに限定されるものではない。

現在数十件の契約が様々な交渉段階にあり、その一部は近日中に締結される予定である。 交渉中のRWAトークン化契約には、限定的な使用範囲のライセンスが含まれており、契約締結およびデータ客観化、データ精緻化ならびにデータバリュー (DataValue) およびデータスコア (DataScore) というエージェント型ソリューションの提供完了時に、最大数百万ドル規模の前払いライセンス料、マイルストーン支払い、および／または当社への利益分配支払いが発生する可能性がある。 これらのRWAの機会は、同社のインフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchanges)、特許取得済みのインターナショナル・エレメンツ・エクスチェンジ (International Elements Exchange)、インターナショナルNILエクスチェンジ (International NIL Exchange)、アメリカン・ポリティカル・エクスチェンジ (American Political Exchange)、そしてデータボルトAI向けの新しいバイオテクノロジー取引所 (Biotech Exchange) を通じて、短期的には数千万ドル、長期的には数十億ドル規模の増収につながる可能性があり、同社に持続可能な長期成長をもたらす可能性がある。 世界的な関心が高まる中、データボルトAIは、これが数十兆ドル規模にのぼる資産のRWAトークン化の始まりに過ぎないと考えている。 世界には未開拓の機会がまだ多く残っており、データボルトAIは最前線に立ち、これらの産業に革命を起こし、政府がデータ資産から最大限の収益を得られるよう支援したいと考えている。

データボルトAIが更新した2025年および2026年の収益ガイダンスは次のとおり。



2025年の収益ガイダンスは3,000万ドル (約46億円) から6,000万ドル (約92億円) の範囲で、2024年は270万ドル (約4億円) であった

2026年の収益ガイダンスは2億ドル (約308億円) を超える見込み

データボルトAIは、RWAトークン化事業に参入するすべての事業体にライセンスが必要となる取得済み特許および出願中の特許において、世界で最も優位な知的財産権を主張し、権利を保有していると考えている。 同社は保有する全ポートフォリオにおいて、特許権行使、ライセンス供与、特許収益化戦略を推進している。これには音響アンカー技術や空間・HD・音響伝送による無線データ伝送の標準となっている無線伝送技術に加え、画期的なエージェント型データ管理システム、Web 3.0データ収益化技術などが含まれる。

マッキンゼー・アンド・カンパニー (McKinsey & Company) によると、生成AIは主要な事業用途において年間2.6兆ドル (約400兆円) から4.4兆ドル (約678兆円)1の経済効果をもたらすと予測されており、AI主導の自動化はエンタープライズテクノロジーにおいて最も重要な投資領域の一つとなっている。 データボルトAIは、以下の3つの主力AIエージェントを通じて組織がデータ資産を収益化できるよう支援する、完全統合型のAIエコシステムを開発している。

Data Vault Bank®: Web 3.0に対応したAIエンジンであり、企業データをIBMで構築された構造化された取引可能な資産へと変換する。

DataScore®: 特許取得済みのAI主導スコアリングおよびリスク分析ツールであり、データ品質を評価するとともに、GDPRやCCPAなどの規制基準への準拠を確保する。

DataValue®: 特許取得済みのAI主導型プライシングエンジンであり、企業データに現実世界での金銭的価値を割り当てることで、新たな流動性と取引機会を創出する。



また、データボルトAIの特許取得済みデータボルトWeb 3.0 (Data Vault Web 3.0) プラットフォームは、統合完了済みの機能によって強化されており、安全性、コンプライアンス、スケーラビリティを備えたデータ収益化を業界横断的に可能にしている。 同プラットフォームは、データのインデックス化、認識、収益化機能の進化により、継続的に発展を遂げている。

データボルトAIについて

データボルトAITM (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導のデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、スメリアン (Sumerian®) の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンスコンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベースプラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェアライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータオブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や名称・画像・相似 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIに関する詳細は、www.dvlt.aiを参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、リスクおよび不確実性を伴う。 将来の見通しに関する記述とは、過去の事実ではない記述であり、「信じる」、「かもしれない」、「であろう」、「推定する」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「期待する」、「すべきである」、「だろう」、「計画する」、「予測する」、「可能性がある」、「思われる」、「模索する」、「将来」、「見通し」といった予想される将来の出来事または結果を伝える語句、またはこれらに類する意味を持つ表現を伴うことがある。

これらの将来の見通しに関する記述には、将来の出来事、データボルトAIが金、銀、ダイヤモンド、ルビー (ウィンザールビーを含む)、アルミニウム、チタン、タングステン、炭素クレジット、銅、錫、地熱、砂糖、綿、その他の希土類金属などの実世界資産をトークン化する可能性、政府、非営利・営利団体、様々な産業の企業との連携、およびその他の戦略的、技術的、および商業化の取り組みに関する記述、ならびに過去の事実ではないその他の記述が含まれる。

これらの記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績を予測するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的で提供されており、事実や確率についての保証、確約、予測、または最終的な記述としての役割を果たすことを意図したものではないため、投資家は信頼すべきではない。 実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なる場合がある。 実際の出来事や状況の多くは、データボルトAIの支配の及ばないものである。

これらの記述は、データボルトAIの事業に関する多数のリスクおよび不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性がある。 これらのリスクおよび不確実性には、一般的な経済、政治、事業環境、データボルトAIがトークン化の機会の可能性に基づいて検討されている取引から利益を実現する能力 (将来の財務および営業成績を含む)、トークン化の機会の可能性に関連して検討されている取引に関して当事者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果に関するリスク、トークン化の機会の可能性に関連して検討されている取引が現在の計画および業務を妨げるリスク、データボルトAIが技術を開発し、上手く販売する能力、データボルトAIが収益を上げながら成長し、成長を管理し、主要な従業員を維持する能力、データボルトAIが開発する潜在的な技術が想定した期間内に進展しないか、必要な承認を全く取得できないリスク、規制経路の不確実性に関するリスク、データボルトAIがターゲット市場の規模、新技術の採用意欲、または提携を過大評価しているリスク、過去の成果が再現されないリスク、規制および知的財産に関するリスク、IBM、サイレックス・ホールディング・カンパニー (Scilex Holding Company)、バーク・プロダクツ (Burke Products)、および韓国航空大学 (Korea Aerospace University) との提携およびライセンス契約を含む新たな提携およびライセンス契約の実行に関するリスク、ならびにデータボルトAIの取引所および音響科学分野の取り組みの商業化に伴うリスクが含まれるが、これらに限定されるものではない。

データボルトAIが現時点で把握していないリスクや、現時点では重要性が低いと考えているリスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と異なる可能性もある。 加えて、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーション日現在における、データボルトAIの将来の出来事に関する期待、計画または予測および見解を反映している。 データボルトAIは、その後の出来事および進展により、これらの評価が変化するものと予想している。 ただし、データボルトAIは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性があるが、その義務を明確に否認する。 これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降におけるデータボルトAIの評価を表すものとして依拠されるべきではない。 したがって、投資家はこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。

参考資料

