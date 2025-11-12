Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) Mengumumkan Penglibatan Aktif Dalam Puluhan Rundingan Kontrak Global Bagi Pelesenan Teknologi Berpaten Kepada Pemilik Aset Dunia Sebenar (RWA) Yang Ingin Mentokenisasi Aset Bernilai Trilion Dalam Bentuk Digital

Teknologi berpaten asas merupakan pintu masuk kepada proses mentokenisasi RWA bagi syarikat korporat dan kerajaan di seluruh dunia

Lebih daripada sedozen kerajaan serta syarikat korporat kini berada dalam pelbagai peringkat rundingan, dengan sebahagiannya telah mencapai tahap pelaksanaan dan sedang memeterai kontrak dengan Datavault AI bagi tujuan mentokenisasi aset RWA yang melibatkan jumlah aset bernilai trilion secara keseluruhan

Datavault AI terus mencatat pertumbuhan hasil yang kukuh, dengan pihak pengurusan melaksanakan menyesuaikan semula unjuran hasil bagi tahun kalendar 2025 kepada melebihi $30 juta, manakala bagi tahun kalendar 2026, syarikat dijangka menjana hasil tidak kurang daripada $200 juta



PHILADELPHIA, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pengesahan kredensial dan penglibatan digital, hari ini mengumumkan minat yang tinggi dari seluruh dunia oleh kerajaan, entiti bukan keuntungan dan berasaskan keuntungan serta syarikat dalam pelbagai industri terhadap tokenisasi RWA. Aset Dunia Sebenar bernilai bertrilion dolar merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, emas, perak, berlian, delima (termasuk Delima Winsor), aluminium, titanium, tungsten, kredit karbon, tembaga, timah, sumber geoterma, gula, kapas dan logam nadir lain.

Terdapat berpuluh-puluh kontrak yang berada dalam pelbagai peringkat rundingan, dengan sebahagiannya dijangka akan dimeterai dalam masa terdekat. Kontrak Tokenisasi RWA yang sedang dirundingkan merangkumi lesen penggunaan terhad kepada bayaran lesen pendahuluan yang bernilai jutaan dolar, pencapaian tahap tertentu (milestone) dan/atau potensi pembayaran perkongsian keuntungan kepada syarikat. Potensi nilai keseluruhan boleh mencecah ratusan juta dolar, tertakluk kepada pemeteraian kontrak serta penyampaian penyelesaian berautonomi seperti objektifikasi data, penapisan data dan platform DataValue serta DataScore. Peluang tokenisasi RWA ini berpotensi menjana puluhan juta dolar dalam hasil jangka pendek dan berbilion dolar dalam potensi hasil jangka panjang melalui platform Information Data Exchanges, International Elements Exchange yang dipatenkan, International NIL Exchange, American Political Exchange serta Biotech Exchange yang baharu untuk Datavault AI. Inisiatif-inisiatif ini dijangka menyumbang kepada pertumbuhan mampan jangka panjang syarikat. Dengan minat global yang semakin meningkat, Datavault AI percaya bahawa ini hanyalah permulaan kepada era tokenisasi RWA yang melibatkan puluhan trilion dolar dalam bentuk aset. Masih terdapat banyak peluang yang belum diterokai di seluruh dunia, dan Datavault AI berhasrat untuk berada di barisan hadapan—merevolusikan industri-industri ini serta membantu kerajaan memaksimumkan hasil daripada aset data mereka.

Berikut ialah panduan hasil terkini Datavault AI bagi tahun 2025 dan 2026:



Panduan hasil bagi tahun 2025 diunjurkan dalam julat antara AS$30 juta hingga AS$60 juta, berbanding AS$2.7 juta yang dicatatkan pada tahun 2024

Panduan hasil bagi tahun 2026 dijangka melebihi AS$200 juta

Datavault AI percaya bahawa ia memiliki tuntutan dan hak harta intelek paling dominan di dunia melalui paten yang telah dikeluarkan serta permohonan paten yang masih dalam proses, yang memerlukan pelesenan oleh mana-mana entiti yang ingin menceburi perniagaan tokenisasi RWA. Syarikat kini sedang melaksanakan strategi penguatkuasaan paten, pelesenan dan pengewangan paten merentasi keseluruhan portfolio pemilikan, termasuk teknologi sauh akustik dan penghantaran tanpa wayar yang menjadi piawaian dalam transmisi data spatial, HD dan tanpa wayar melalui bunyi, serta sistem pengurusan data berautonomi yang inovatif dan teknologi pengewangan data Web 3.0.

Menurut McKinsey & Company, AI generatif dijangka menyumbang antara AS $2.6 trilion hingga AS $4.4 trilion setiap tahun1 merentasi aplikasi perniagaan utama, menjadikan automasi dipacu AI sebagai salah satu bidang pelaburan yang paling signifikan dalam teknologi perusahaan. Datavault AI telah membangunkan ekosistem bersepadu sepenuhnya yang dikuasakan AI, yang direka untuk membantu organisasi mengewangkan aset data mereka melalui tiga ejen AI utama:

Data Vault Bank®: Enjin yang dikuasakan AI berasaskan Web 3.0 yang akan menukar data perusahaan kepada aset berstruktur dan boleh diniagakan, sedang dibangunkan bersama IBM.

DataScore®: Alat pemarkahan dan analisis risiko yang dipacu AI serta dipatenkan, direka untuk menilai kualiti data dan memastikan pematuhan terhadap GDPR, CCPA serta piawaian peraturan lain.

DataValue®: Enjin penetapan harga dipacu AI yang dipatenkan, yang memberikan penilaian kewangan sebenar kepada data perusahaan, sekali gus mewujudkan kecairan dan peluang dagangan baharu.



Selain itu, platform Data Vault Web 3.0 milik Datavault AI yang dipatenkan dipertingkatkan melalui integrasi yang telah dilengkapkan, membolehkan pengewangan data yang selamat, patuh peraturan dan berskala merentasi pelbagai industri. Platform ini terus berkembang dengan kemajuan dalam pengindeksan data, persepsi dan keupayaan pengewangan.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentasi pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. The Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi kenyataan pandang ke hadapan yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Kenyataan Pandang ke Hadapan merujuk kepada kenyataan yang bukan fakta sejarah dan mungkin disertai dengan perkataan yang menunjukkan jangkaan terhadap peristiwa atau hasil masa depan, seperti “percaya”, “mungkin”, “akan”, “anggar”, “terus”, “menjangka”, “berhasrat”, “menjangkakan”, “sepatutnya”, “akan berlaku”, “merancang”, “meramalkan”, “berpotensi”, “nampak”, “mencari”, “masa depan”, “pandangan” atau variasi perkataan tersebut, atau ungkapan yang membawa maksud yang serupa.

Kenyataan berpandangan ke hadapan ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, kenyataan mengenai peristiwa masa depan, potensi Datavault AI untuk mentokenisasi aset dunia sebenar termasuk emas, perak, berlian, delima (termasuk Delima Winsor), aluminium, titanium, tungsten, kredit karbon, tembaga, timah, geoterma, gula, kapas dan logam nadir lain serta kerjasama dengan kerajaan, entiti bukan keuntungan dan berasaskan keuntungan serta syarikat dalam pelbagai industri dan inisiatif strategik, teknologi serta pengkomersialan lain yang bukan fakta sejarah.

Kenyataan ini adalah berdasarkan jangkaan semasa pihak pengurusan dan bukan ramalan prestasi sebenar. Kenyataan pandang ke hadapan ini disediakan semata-mata untuk tujuan ilustrasi dan tidak bertujuan untuk dijadikan, serta tidak boleh dijadikan sandaran oleh mana-mana pelabur sebagai jaminan, kepastian, ramalan atau kenyataan fakta atau kebarangkalian yang muktamad. Peristiwa dan keadaan sebenar adalah sukar dan mustahil untuk dijangka dan akan berbeza daripada andaian. Banyak peristiwa dan keadaan sebenar berada di luar kawalan Datavault AI.

Kenyataan ini tertakluk kepada pelbagai risiko dan ketidakpastian yang berkaitan dengan perniagaan Datavault AI dan keputusan sebenar mungkin berbeza secara ketara. Risiko dan ketidakpastian ini merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, keadaan ekonomi, politik dan perniagaan secara umum; keupayaan Datavault AI untuk mencapai manfaat daripada transaksi yang dirancang berkaitan peluang tokenisasi yang berpotensi, termasuk hasil kewangan dan operasi masa hadapan; risiko berkaitan hasil sebarang prosiding undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap pihak-pihak berkenaan transaksi yang dirancang; risiko bahawa transaksi berkaitan peluang tokenisasi berpotensi boleh mengganggu rancangan dan operasi semasa; keupayaan Datavault AI untuk membangunkan dan memasarkan teknologi dengan berjaya; keupayaan Datavault AI untuk berkembang dan mengurus pertumbuhan secara menguntungkan serta mengekalkan tenaga kerja utama; risiko bahawa teknologi berpotensi yang dibangunkan oleh Datavault AI mungkin tidak berkembang atau menerima kelulusan yang diperlukan dalam jangka masa yang dijangkakan atau langsung tidak menerima kelulusan; risiko berkaitan ketidakpastian laluan kawal selia; risiko bahawa Datavault AI mungkin telah melebih anggar saiz pasaran sasaran, kesediaan untuk menerima pakai teknologi baharu, atau potensi kerjasama; risiko bahawa keputusan terdahulu mungkin tidak dapat diulang; risiko peraturan dan harta intelek; risiko berkaitan pelaksanaan kerjasama dan perjanjian pelesenan baharu, termasuk dengan IBM, Scilex Holding Company, Burke Products dan Korea Aerospace University; serta risiko yang berkaitan dengan pengkomersialan platform pertukaran dan inisiatif sains akustik Datavault AI.

Mungkin terdapat risiko tambahan yang pada masa ini tidak diketahui oleh Datavault AI atau dianggap tidak material, yang juga boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada yang dinyatakan dalam kenyataan pandang ke hadapan. Di samping itu, kenyataan pandang ke hadapan mencerminkan jangkaan, rancangan atau ramalan Datavault AI terhadap peristiwa masa hadapan dan pandangannya pada tarikh komunikasi ini. Datavault AI menjangkakan bahawa peristiwa dan perkembangan seterusnya akan menyebabkan penilaian tersebut berubah. Namun demikian, meskipun Datavault AI mungkin memilih untuk mengemas kini kenyataan pandang ke hadapan ini pada masa akan datang, syarikat tersebut secara khusus menafikan sebarang kewajipan untuk berbuat demikian. Oleh itu, kenyataan pandang ke hadapan ini tidak boleh dijadikan sandaran sebagai penilaian Datavault AI selepas tarikh komunikasi ini. Sehubungan itu, para pelabur dinasihatkan agar tidak meletakkan kebergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan pandang ke hadapan ini.

