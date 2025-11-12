Datavault AI Inc.（NASDAQ：DVLT）宣布，目前正与全球数十家现实世界资产（RWA）所有者就专利技术授权进行合同谈判，这些所有者希望将价值可能达到数万亿美元的资产进行代币化

基础性专利技术被视为全球企业与政府实现现实世界资产代币化的关键门户

目前已有十余家政府和企业与 Datavault AI 处于不同谈判阶段，其中部分已进入可执行阶段并推进签约，合作有望覆盖数万亿美元的现实世界资产代币化

Datavault AI 持续保持强劲营收增长，管理层将 2025 日历年度营收预期上调至 3,000 万美元以上，并预计 2026 日历年度营收不低于 2 亿美元



费城, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 -- 数据变现、资质认证及数字互动技术领域的领军企业 Datavault AI Inc.（NASDAQ：DVLT）今日宣布，全球各地的政府、非营利组织、营利实体及各行业公司，对现实世界资产（RWA）代币化均表现出浓厚兴趣。 价值数万亿美元的现实世界资产包括但不限于黄金、白银、钻石、红宝石（含温莎红宝石）、铝、钛、钨、碳信用额度、铜、锡、地热资源、糖、棉花及其他稀土金属。

目前已有数十份合同处于不同谈判阶段，其中部分合同将于近期签署生效。 正在谈判中的 RWA 代币化合同涵盖有限使用范围授权，涉及高达数百万美元的预付授权费、里程碑付款及/或利润分成。在合约签署并交付数据对象化、数据精炼，以及 DataValue 与 DataScore 等智能代理解决方案后，相关收益潜力可能达到数亿美元。 这些 RWA 机遇有望通过 Datavault AI 的 Information Data Exchanges、专利支持的 International Elements Exchange、International NIL Exchange、American Political Exchange 以及全新的 Biotech Exchange，在短期内为公司带来数千万美元的收入增长，长期则蕴含数十亿美元的收入潜力，并有望为公司提供可持续的长期增长动力。 随着全球关注度持续提升，Datavault AI 认为，这仅仅是价值数十万亿美元资产的 RWA 代币化的开端。 全球仍存在大量未被挖掘的机遇，Datavault AI 致力于站在行业前沿——推动这些行业变革，并帮助各国政府充分挖掘其数据资产的价值。

Datavault AI 调整后的 2025 年和 2026 年营收预期如下：



2025 年营收预期区间为 3000 万至 6000 万美元，较 2024 年的 270 万美元大幅增长

2026 年营收预期预计将突破 2 亿美元

Datavault AI 认为，其已获授权的专利和正在申请的专利构成全球最具主导地位的知识产权主张和权利，任何进入 RWA 代币化业务的实体均需获得其授权。 公司正针对其全部专利资产组合推进专利维权、授权许可及专利变现战略，涵盖已成为空间音频、高清及声波无线数据传输行业标准的声学锚定和无线传输技术，以及其突破性的智能代理数据管理系统和 Web 3.0 数据变现技术。

根据 McKinsey & Company 预测，生成式 AI 预计每年将在关键业务应用领域创造 2.6 万亿至 4.4 万亿美元的价值1，使 AI 驱动自动化成为企业技术领域最具潜力的投资前沿之一。 Datavault AI 已开发出完全集成的 AI 驱动生态系统，旨在通过其三大旗舰 AI 代理帮助各类组织将数据资产变现：

Data Vault Bank®：Datavault AI 携手 IBM 共同打造的一款由 Web 3.0 技术驱动的 AI 引擎，可将企业数据转化为结构化、可交易的资产。

DataScore®：一款获得专利的 AI 驱动评分与风险分析工具，用于评估数据质量，并确保符合《通用数据保护条例》(GDPR)、《加州消费者隐私法案》(CCPA) 及其他监管标准。

DataValue®：一款获得专利的 AI 驱动定价引擎，可为企业数据赋予真实的财务估值，从而创造全新的流动性和交易机会。



此外，Datavault AI 获得专利的 Data Vault Web 3.0 平台通过其全面的集成得到了增强，能够在各行业实现安全、合规且可扩展的数据变现。 随着数据索引、感知和变现功能的不断进步，该平台也在持续发展。

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 在 Web 3.0 环境中处于领先地位，专注于 AI 驱动的数据赋能体验、资产估值与价值实现。 公司基于云端的平台，以声学科学部和数据科学部的协同创新为核心，提供全方位综合解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，服务领域涵盖体育与娱乐、高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康及能源等多个板块。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界中的物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及姓名、肖像与形象权 (NIL) 授权，促进诚信且可负责任的 AI 应用发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 前瞻性陈述指关于非历史事实的陈述，通常使用表示预计未来事件或结果的词汇，例如“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“预计”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”或此类词语的变体，或具有类似含义的表述。

这些前瞻性陈述涵盖但不限于以下相关内容：关于未来事件的陈述；Datavault AI 将各类现实世界资产进行代币化的潜力，涉及黄金、白银、钻石、红宝石（含温莎红宝石）、铝、钛、钨、碳信用额度、铜、锡、地热资源、糖、棉花及其他稀土金属；与政府、非营利机构、营利性实体及各行业企业开展合作的相关陈述；此外还包括其他各类战略、技术及商业化相关举措陈述，以及所有非基于历史事实的陈述。

这些陈述基于管理层当前的预期，并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为或依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以或无法预见，且可能与假设存在差异。 许多实际事件和情况不在 Datavault AI 的控制范围内。

这些陈述受与 Datavault AI 业务相关的诸多风险和不确定性的影响，实际结果可能存在重大差异。 这些风险和不确定性包括但不限于以下方面：整体经济、政治及商业环境；Datavault AI 能否通过潜在代币化机遇实现预期交易收益，包括未来的财务和运营表现；与代币化潜在机遇相关交易可能引发的、针对相关方的法律诉讼及其结果不确定性带来的风险；代币化潜在机遇相关交易可能干扰公司现有计划和运营的风险；Datavault AI 在技术研发与商业化方面的能力；公司能否在保持盈利的同时实现可持续增长并留住关键员工的能力；Datavault AI 所开发的潜在技术可能无法按预期推进或获得必要监管批准的风险；监管路径存在不确定性风险；Datavault AI 可能高估目标市场规模、市场对新技术或合作关系的接受度的风险；以往成果可能无法复制的风险；监管及知识产权相关风险；以及与新合作及授权协议执行有关的风险，包括与 IBM、Scilex Holding Company、Burke Products 和 Korea Aerospace University 的合作关系；以及公司各类交易所与声学科学相关项目商业化过程中面临的风险。

可能还存在 Datavault AI 当前不知道的其他风险，或 Datavault AI 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了 Datavault AI 截至本通讯发布之日对未来事件和看法的预期、计划或预测。 Datavault AI 预计后续事件和发展将导致此类评估发生变化。 然而，尽管 Datavault AI 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但 Datavault AI 明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为 Datavault AI 在本新闻稿发布之后任何日期的评估，任何投资者或相关方均不应据此依赖。 因此，敬请投资者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。

