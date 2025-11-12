Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 宣佈正就專利技術授權進行全球數十項合約磋商，協助現實世界資產 (RWA) 持有人實現潛在數萬億資產代幣化

這項基礎專利技術為全球企業和政府開創 RWA 代幣化的大門

超過十家政府機構和企業正處於不同協商階段，部分更將近可落實執行，正與 Datavault AI 訂約推動數萬億 RWA 代幣化

Datavault AI 保持穩健收益增長，管理層將 2025 曆年收益指引上調至超過 3,000 萬美元，2026 曆年收益預期不低於 2 億美元



費城, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面引領在前的 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 今天宣佈，全球政府、非牟利及牟利機構及各行各業企業對現實世界資產 (RWA) 代幣化興趣強烈。 價值數以萬億美元的 RWA 包括但不限於黃金、白銀、鑽石、紅寶石（包括 Winsor Ruby）、鋁、鈦、鎢、碳信用、銅、錫、地熱資源、糖、棉花及其他稀土金屬。

目前有數十份合約處於不同磋商階段，當中部分將於不久將來簽立。 磋商中的 RWA 代幣化合約包括有限使用範圍授權、高達數百萬美元前期授權費、里程碑獎金及/或收益分成，待合約執行並完成數據客觀化、數據提煉及 DataValue 與 DataScore 代理方案交付後，潛在價值可達數億美元。 這些 RWA 機遇短期可能帶來數千萬美元收益，長期透過其 Information Data Exchange、專利的 International Elements Exchange、International NIL Exchange、American Political Exchange 及新建 Biotech Exchange，潛在收益可達數十億，為 Datavault AI 注入可持續長期增長動力。 隨著全球興趣愈漸濃厚，Datavault AI 認為這僅僅標誌著數十萬億美元資產代幣化的開端。 全球仍有許多機會尚待開發，Datavault AI 決意引領潮流，徹底改造這些行業，協助各國政府從數據資產取得最大效益。

Datavault AI 已更新 2025 及 2026 年收益指引，內容如下：



2025 年收益指引範圍為 3,000 萬至 6,000 萬美元，相對 2024 年為 270 萬美元

2026 年收益指引預期超過 2 億美元

Datavault AI 認為其已獲批專利及待批專利申請具備全球最具主導優勢的知識產權主張，任何企業進入 RWA 代幣化業務均須獲得相關授權。 公司正全面推行專利執行、授權及專利盈利化策略，涵蓋聲學錨點及無線傳輸技術（已成空間音訊高清無線數據傳輸標準），以及創新破格的智能數據管理系統及 Web 3.0 數據盈利化技術。

根據 McKinsey & Company 的數據所指，生成式 AI 預計每年可在關鍵商業應用範疇創造 2.6 至 4.4 兆美元價值1，令 AI 自動化技術躍居企業科技投資的一大關鍵領域。 Datavault AI 已開發出全整合式 AI 驅動生態系統，藉著三大旗艦級 AI 代理協助機構將數據資產盈利化：

Data Vault Bank®：採用 Web 3.0 技術驅動的 AI 引擎，正與 IBM 共同開發，將企業數據轉化為結構化的可交易資產。

DataScore®：專利 AI 評分與風險評估工具，用於檢測數據質素，並確保遵循 GDPR、CCPA 及其他規管標準。

DataValue®：專利 AI 驅動定價引擎，為企業數據賦予實際財務估值，新創流動性及交易機會。



此外，Datavault AI 的專利 Data Vault Web 3.0 平台透過完善整合得以強化，實現跨業界而可擴展的數據盈利化，確保安全合規。 隨著平台持續進化，數據索引、感知及盈利化技術也同步精進。

關於 Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓夕凡尼亞州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含涉及風險與不確定性的前瞻性陳述。 前瞻性陳述是指並非屬於歷史事實的陳述，可能使用表達適用於未來事件或結果的預測性詞語，例如「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「規劃」、「預料」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」或此類詞語的變化形式，或具有類似含義的表達方式。

這些前瞻性陳述包括但不限於關於未來事件的聲明、Datavault AI 對黃金、白銀、鑽石、紅寶石（包括 Winsor Ruby）、鋁、鈦、鎢、碳信用、銅、錫、地熱、糖、棉花及其他稀土金屬等 RWA 的代幣化潛力，與政府、非牟利及牟利機構和各行各業企業的合作，以及其他策略、技術與商業化計劃等非歷史事實的陳述。

這些陳述基於公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不擬被任何投資者用作且不得被他們依賴作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以甚至不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在 Datavault AI 的控制範圍內。

此等陳述受到多項與 Datavault AI 業務相關的風險及不確定因素所影響，而且實際結果可能出現重大差異。 這些風險及不確定因素包括但不限於整體經濟、政治及商業環境；Datavault AI 就其潛在代幣化機遇所擬交易實現預期效益的能力（包括未來財務及營運表現）；與潛在代幣化機遇相關交易可能引發向相關各方法律程序結果的風險；潛在代幣化機遇相關交易可能打亂現行計劃與營運的風險；Datavault AI 開發並成功推廣技術的能力；Datavault AI 實現盈利增長、管理擴張進程及保留核心員工的能力；Datavault AI 開發中的潛在技術可能未如預期進展或獲批的風險；與監管路徑不明確相關的風險；Datavault AI 可能高估目標市場規模、新技術接受度或合作效益的風險；先前成果無法重現的風險；監管與知識產權風險；新合作關係與授權協議執行相關風險，包括與 IBM、Scilex Holding Company、Burke Products 及 Korea Aerospace University 的合作；以及 Datavault AI 交易平台與聲學科學計劃商業化相關的風險。

尚有其他 Datavault AI 目前未知的風險，或 Datavault AI 目前認為並非重大的風險，繼而可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了截至這份新聞稿發佈之日，Datavault AI 對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 Datavault AI 預計後續的事件和發展會令此類評估發生變化。 然而，儘管 Datavault AI 可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，惟 Datavault AI 特此聲明不承擔任何更新義務。 這些前瞻性陳述不應被依賴作為在本新聞稿發出日期之後，在任何日期代表 Datavault AI 的評估。 因此，我們提醒投資者不應過度依賴這些前瞻性陳述。

參考資料

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/beyond-the-hype-capturing-the-potential-of-ai-and-gen-ai-in-tmt



企業傳訊：

IBN

德州奧斯汀

www.InvestorBrandNetwork.com

辦事處電話：512.354.7000

Editor@InvestorBrandNetwork.com

媒體查詢：

marketing@dvlt.ai