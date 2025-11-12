La signature d’un premier contrat amorce le lancement d’un projet ambitieux de biométhanol en Californie

Ce premier engagement sur le marché américain marque une étape stratégique dans la croissance internationale de Haffner Energy

Vitry-le-François, France (12 novembre 2025, 18h00 CET) –

Le module SYNOCA® de 20 MW de Haffner Energy a été choisi par le développeur de projet OroCarbo pour un projet de biométhanol de 100 tonnes/jour en Californie, qui utilisera de surcroît la technologie de conversion du gaz de synthèse en méthanol de Maverick Synfuels, ont annoncé les sociétés aujourd'hui. Le contrat initial porte sur l'étude de l'intensité carbone (IC) du projet, qui sera menée par un tiers indépendant, marquant ainsi la première étape de la collaboration.

« Le méthanol renouvelable s'impose comme une alternative compétitive pour décarboner le transport maritime et les industries chimiques, ainsi que comme vecteur d'hydrogène. Nous sommes ravis de participer à ce projet phare en Californie qui répond à des défis locaux tels que la prévention des incendies de forêt. Il va en outre permettre de valoriser une biomasse locale abondante », a déclaré Marcella Franchi, directrice du Business Development & Head of SAF de Haffner Energy.

Le développeur de projet, OroCarbo, est basé à Oroville, en Californie, où les terres agricoles de la vallée centrale de Californie rencontrent les contreforts des montagnes de la Sierra Nevada. Les résidus forestiers, issus de l'entretien des forêts destiné à prévenir les incendies de forêt, et les déchets agricoles, en particulier issus des vastes vergers qui caractérisent le paysage local, permettront facilement à l'usine de méthanol d'atteindre son objectif de 100 tonnes/jour.

« OroCarbo a été créé pendant la crise sanitaire de la COVID-19 pour trouver des solutions à l’abondance locale de biomasse, à une époque où l'air chargé de fumées épaisses et persistantes provenant des incendies de forêt, associé au port obligatoire des masques, rendait difficile le seul fait de respirer – pourtant le besoin humain le plus fondamental. Depuis lors, OroCarbo a exploré de nombreuses voies pour développer des solutions qui soient pratiques, fiables et rentables, et le méthanol s’impose comme le grand gagnant », a déclaré Brian Wong, fondateur et membre directeur d'OroCarbo, LLC. « Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec Haffner Energy et Maverick SynFuels pour aider à décarboner les industries chimiques et maritimes. L'objectif d'OroCarbo est d'offrir des solutions à haute valeur ajoutée pour notre chaîne d'approvisionnement, nos clients et notre communauté », a-t-il ajouté.

Le projet nécessitera deux modules SYNOCA® de 20 MW fournis par Haffner Energy pour convertir les résidus de biomasse en gaz de synthèse. Ces modules seront intégrés à la technologie de conversion du gaz de synthèse en méthanol de Maverick Synfuels, en une seule installation.



« Chez Maverick, nous sommes ravis de travailler avec Haffner Energy et sa technologie de pointe pour générer du gaz de synthèse de haute qualité à partir de la biomasse. Brian Wong a fait un excellent travail en réunissant tous les acteurs clés pour un projet réussi de conversion de la biomasse en biométhanol », a déclaré Sam Yenne, cofondateur et PDG de Maverick Synfuels.

L'étude CI du projet sera réalisée par AmSpec, leader mondial de services d'essais, d'inspection et de certification dans une grande variété d'industries.

Le biométhanol produit doit être utilisé principalement pour décarboner les transports maritimes, qui constituent une part importante de l'économie californienne.

La mise en service de l’installation est prévue d’ici le début de l'année 2028.

À propos de Haffner Energy

Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 32 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar). Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF).

À propos de Maverick Biofuels, Inc. dba Maverick Synfuels

Maverick Synfuels développe et commercialise des technologies thermochimiques avancées qui convertissent des matières premières renouvelables et de faible valeur en carburants et produits chimiques de grande valeur. Nos procédés sont compatibles avec diverses matières premières et peuvent utiliser du méthane (gaz naturel, gaz d'enfouissement, gaz de digesteur anaérobie), ainsi que de la biomasse, des déchets solides municipaux (DSM) et des déchets industriels en intermédiaires transportables tels que le méthanol. En plus du méthanol, ces produits intermédiaires servent d'éléments constitutifs pour de multiples produits qui s'intègrent facilement à l'infrastructure du marché existant, tels que le carburéacteur, le diesel et le propylène. Pour plus d’informations www.mavericksynfuels.com.

À propos d’OroCarbo

OroCarbo est impliquée dans la recherche et le développement de technologies et d'entreprises commerciales liées aux biocarburants, au biochar, au graphite et au graphène, y compris ses matières premières de biomasse, ses équipements de traitement, sa technologie, ses mécanismes, ses produits et le développement de produits, son marketing et son développement marketing, ses ventes et son développement des ventes. Plus d’informations www.orocarbo.com .

