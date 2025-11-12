COMPAGNIE LEBON : Transactions sur actions propres octobre 2025

 | Source: COMPAGNIE LEBON COMPAGNIE LEBON

PROGRAMME DE RACHAT
           
Ce formulaire constitue l'annexe 3 de l'instruction AMF n° 2005-06 relative aux modalités de déclaration des programmes de rachat des actions propres et des opérations de stabilisation
SIREN :552018731     LEI :969500Q0TXUSFDLH3940
Dénomination sociale de l'émetteur :LEBON      
           
Nature des titres (nom du titre + caractéristiques : ADP, CCI…)actions Date de début du programme 21/05/2025
           
TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES
           
Opérations du mois de :octobre-25       
           
I. INFORMATIONS CUMULEES
           
           
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (en titres + en pourcentage) :39 163 3,34%
           
Solde au 30/09/2025, date de la dernière déclaration :    43 661  
           
Nombre de titres achetés dans le mois :     1 703  
Nombre de titres vendus dans le mois :     523  
Nombre de titres transférés (1) dans le mois        
Nombre de titres annulés dans le mois :        
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois   
           
           
(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…    
           


II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT (1)
(1) A l'exclusion d'opérations réalisées à l'exercice ou à l'échéance de produits dérivés pour lesquelles l'information doit être donnée dans le tableau suivant
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / Vente /
Transfert (2)		Nombre de
titres (3)		Dont nombre de titres
achetés/vendus dans le
cadre d'un contrat de liquidité		Cours de la
transaction (4)		MontantCommentaires
(2) Préciser la nature de l'opération de transfert (exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…)
(3) Préciser s'il s'agit d'une transaction de bloc
(4) Si de nombreuses transactions sont réalisées dans la même journée à des cours différents, indiquer, outre le cours moyen, le cours le plus haut et le cours le plus bas
01/10/2025GILBERT DUPONTVente5Liquidite92,0000 €460,0000 € 
01/10/2025GILBERT DUPONTAchat16Liquidite91,8500 €1 469,6000 € 
02/10/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite92,0000 €1 840,0000 € 
02/10/2025GILBERT DUPONTAchat15Liquidite91,9333 €1 379,0000 € 
03/10/2025GILBERT DUPONTVente88Liquidite95,2591 €8 382,8000 € 
03/10/2025GILBERT DUPONTAchat51Liquidite95,6745 €4 879,4000 € 
06/10/2025GILBERT DUPONTVente60Liquidite95,7667 €5 746,0000 € 
06/10/2025GILBERT DUPONTAchat25Rachat94,8000 €2 370,0000 € 
06/10/2025GILBERT DUPONTAchat55Liquidite95,4327 €5 248,8000 € 
07/10/2025GILBERT DUPONTVente41Liquidite96,4049 €3 952,6000 € 
07/10/2025GILBERT DUPONTAchat31Rachat96,4065 €2 988,6000 € 
07/10/2025GILBERT DUPONTAchat33Liquidite95,7152 €3 158,6000 € 
08/10/2025GILBERT DUPONTVente23Liquidite95,9739 €2 207,4000 € 
08/10/2025GILBERT DUPONTAchat33Rachat96,0000 €3 168,0000 € 
09/10/2025GILBERT DUPONTAchat34Rachat95,6000 €3 250,4000 € 
09/10/2025GILBERT DUPONTAchat53Liquidite95,2038 €5 045,8000 € 
10/10/2025GILBERT DUPONTVente10Liquidite94,8000 €948,0000 € 
10/10/2025GILBERT DUPONTAchat36Rachat95,0000 €3 420,0000 € 
10/10/2025GILBERT DUPONTAchat6Liquidite94,7667 €568,6000 € 
13/10/2025GILBERT DUPONTVente18Liquidite94,8000 €1 706,4000 € 
13/10/2025GILBERT DUPONTAchat70Rachat94,7000 €6 629,0000 € 
13/10/2025GILBERT DUPONTAchat64Liquidite94,5375 €6 050,4000 € 
14/10/2025GILBERT DUPONTAchat75Rachat94,6000 €7 095,0000 € 
14/10/2025GILBERT DUPONTAchat20Liquidite94,5000 €1 890,0000 € 
15/10/2025GILBERT DUPONTAchat34Rachat94,6000 €3 216,4000 € 
15/10/2025GILBERT DUPONTAchat11Liquidite94,6000 €1 040,6000 € 
17/10/2025GILBERT DUPONTVente22Liquidite94,8909 €2 087,6000 € 
17/10/2025GILBERT DUPONTAchat75Rachat94,8613 €7 114,6000 € 
17/10/2025GILBERT DUPONTAchat12Liquidite94,6000 €1 135,2000 € 
20/10/2025GILBERT DUPONTVente105Liquidite95,4190 €10 019,0000 € 
20/10/2025GILBERT DUPONTAchat76Rachat96,2868 €7 317,8000 € 
20/10/2025GILBERT DUPONTAchat4Liquidite95,4000 €381,6000 € 
21/10/2025GILBERT DUPONTAchat80Rachat96,6000 €7 728,0000 € 
21/10/2025GILBERT DUPONTAchat32Liquidite96,3750 €3 084,0000 € 
22/10/2025GILBERT DUPONTVente24Liquidite95,6833 €2 296,4000 € 
22/10/2025GILBERT DUPONTAchat81Rachat95,6000 €7 743,6000 € 
22/10/2025GILBERT DUPONTAchat53Liquidite95,4415 €5 058,4000 € 
23/10/2025GILBERT DUPONTVente10Liquidite95,8000 €958,0000 € 
23/10/2025GILBERT DUPONTAchat83Rachat95,6145 €7 936,0000 € 
23/10/2025GILBERT DUPONTAchat46Liquidite95,2739 €4 382,6000 € 
24/10/2025GILBERT DUPONTVente20Liquidite95,2800 €1 905,6000 € 
24/10/2025GILBERT DUPONTAchat72Rachat95,2000 €6 854,4000 € 
27/10/2025GILBERT DUPONTVente61Liquidite95,8918 €5 849,4000 € 
27/10/2025GILBERT DUPONTAchat3Rachat96,0000 €288,0000 € 
27/10/2025GILBERT DUPONTAchat4Liquidite95,2000 €380,8000 € 
29/10/2025GILBERT DUPONTAchat84Rachat96,6000 €8 114,4000 € 
29/10/2025GILBERT DUPONTAchat5Liquidite96,4000 €482,0000 € 
30/10/2025GILBERT DUPONTAchat85Rachat96,4353 €8 197,0000 € 
30/10/2025GILBERT DUPONTAchat40Liquidite96,4000 €3 856,0000 € 
31/10/2025GILBERT DUPONTVente16Liquidite96,6000 €1 545,6000 € 
31/10/2025GILBERT DUPONTAchat87Rachat96,6000 €8 404,2000 € 
31/10/2025GILBERT DUPONTAchat119Liquidite95,3143 €11 342,4000 € 


III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES
        
Date de
transaction
jj/mm/aaaa		Nom de
l'intermédiaire		Achat / VenteNombre de
titres		Cours de la
transaction		MontantOpération dérivée
sous-jacente (1)		Commentaires
(1) Préciser s'il s'agit de l'exercice de [Nbre] d'options d'achat acquises le [date] ou du débouclage d'une opération à terme dont les caractéristiques sont à préciser


IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES) 
          
Date de
transaction
jj/mm/aaaa


Nom de
l'intermédiaire


Achat / Vente


Options d'achat / Terme


Échéance


Prix d'exercice


Prime


Marché organisé /
gré à gré


Commentaires


 
 


V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES 
          
Date de
transaction
jj/mm/aaaa


Nom de
l'intermédiaire


Achat / Vente


Options d'achat / Terme


Échéance


Prix d'exercice


Prime


Marché organisé /
gré à gré


Commentaires


 
 

Pièce jointe


Attachments

Rachat d'actions 10.2025 Compagnie Lebon

Recommended Reading