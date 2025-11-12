CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S45-2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 12 novembre 2025

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 03/11/2025 FR0000044323 77 138,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 04/11/2025 FR0000044323 84 137,33 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 05/11/2025 FR0000044323 81 137,10 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 06/11/2025 FR0000044323 83 136,00 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 07/11/2025 FR0000044323 4 135,60 XPAR

Détail transaction par transaction

Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 3/11/25 13:45 FR0000044323 138 EUR 77 XPAR OD_8nbrefO-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 4/11/25 9:59 FR0000044323 137 EUR 56 XPAR OD_8ngnU9t-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 4/11/25 13:53 FR0000044323 138 EUR 17 XPAR OD_8nhkMI9-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 4/11/25 14:32 FR0000044323 138 EUR 11 XPAR OD_8nhtzrC-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 5/11/25 8:08 FR0000044323 137,1 EUR 57 XPAR OD_8nmC2jZ-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 5/11/25 8:08 FR0000044323 137,1 EUR 24 XPAR OD_8nmC2jY-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 6/11/25 8:12 FR0000044323 136 EUR 25 XPAR OD_8ns3Ymq-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 6/11/25 8:13 FR0000044323 136 EUR 11 XPAR OD_8ns3gCU-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 6/11/25 8:13 FR0000044323 136 EUR 47 XPAR OD_8ns3n5T-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 7/11/25 12:21 FR0000044323 135,6 EUR 4 XPAR OD_8nyufOq-00 Annulat

ion

