SYNERGIE : AMF - Déclaration mensuelle des droits de vote au 31 octobre 2025

Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 octobre 2025

(Article L.233-8 II du Code de Commerce
et les articles 221-1 et 223-16 du Règlement Général de l’AMF)

 31 octobre 2025
Nombre total d’actions composant le capital24 362 000
Nombre total de droits de vote exerçables39 609 990
Nombre total de droits de vote, calculé sur la base de l’ensemble des actions composant le capital, y compris les actions privées de droits de vote*

41 127 625

*Actions auto-détenues (actions propres et actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité).

Coté au compartiment B d’Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est un acteur majeur et indépendant dans la Gestion Globale des Ressources Humaines avec un réseau de 800 agences en Europe, au Canada et en Australie.

SYNERGIE fait partie des indices CAC All Shares & CAC Industrials.

ISIN FR0000032658        Reuters SDGI.PA        Bloomberg SDG FP

Fait à Boulogne Billancourt le 6 novembre 2025

Signature :

Yannick Ouvrard
Directeur Administratif et Financier Groupe

