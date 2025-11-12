Traustur rekstur og markvissar fjárfestingar í þágu barna, íþrótta og innviða 2026

Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2026 var lögð fram til fyrri umræðu bæjarstjórnar í dag miðvikudaginn 12. nóvember. Áætlaður rekstrarafgangur A- og B-hluta nemur 557 m.kr. á árinu 2026.
Rekstrartekjur ársins 2026 eru áætlaðar 24.692 m.kr, rekstrargjöld 21.924 m.kr. og verður rekstrarniðurstaða án fjármagnsgjalda 1.922 m.kr. Áætlað er að veltufé frá rekstri verði 2.191 m.kr.
Helstu tölur úr fjárhagsáætlun 2026:
- Rekstrarafgangur A- og B-hluta er áætlaður 557 m.kr.
- Rekstrarafgangur A hluta er áætlaður 254 m.kr.
- Áætlað veltufé frá rekstri A- og B-hluta 2.191 m.kr. eða 8,9% af heildartekjum.
- Skuldaviðmið A- og B-hluta er áætlað 102% í árslok 2026.
- Útsvar verður áfram 14,97%.
- Álagningarhlutfall fasteignaskatts A lækkar úr 0,20% í 0,19%.
- Álagningarhlutfall fráveitugjalds lækkar úr 0,089% í 0,084%.
Gjaldskrár hækka almennt um 3,5% og leikskólagjöld um 9,5%. Leikskólagjöld eru þau lægstu á höfuðborgarsvæðinu og áfram verður 12 mánaða börnum tryggð leikskólavistun að hausti. Íbúafjölgun verður stöðug og er spáð að íbúar Mosfellsbæjar verði rúmlega 14.000 á árinu 2026.
Áhersla á fjárfestingar í þágu velferðar, barna og íþrótta
Áætlað er að framkvæma fyrir 4.160 m.kr. Stærstu einstöku verkefnin eru m.a. þjónustu- og aðkomubygging að Varmá, endurbætur á skólalóðum, í Varmárskóla og Íþróttamiðstöðinni Lágafelli. Þá verður ný skammtímadvöl opnuð fyrir fötluð börn og ungmenni og fjölskylduheimili fyrir börn tekur til starfa á árinu. Enn fremur verður farið í umfangsmiklar veituframkvæmdir og gatnagerð.
„Þrátt fyrir krefjandi rekstrarumhverfi þá gerir áætlunin ráð fyrir ábyrgum og stöðugum rekstri og markvissum fjárfestingum í þágu barna og fjölskyldna, velferðar og grunninnviða sem nýtast íbúum til framtíðar.“ Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri.
Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar verður tekin til síðari umræðu á fundi bæjarstjórnar 3. desember n.k.
