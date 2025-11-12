ZenaTech reporta un crecimiento interanual récord del 1.225 % en sus ingresos del tercer trimestre de 2025 y un aumento de seis veces en los primeros nueve meses del año, impulsado por la expansión de su negocio de Drone como Servicio

VANCOUVER, Columbia Británica, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), proveedor de soluciones tecnológicas especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025. La compañía alcanzó un aumento de ingresos de 6 veces para los primeros nueve meses del año con ingresos de $ 7.73 millones en comparación con el mismo período de 2024 (todas las cifras están en dólares canadienses). Estos resultados representan los ingresos trimestrales más altos en la historia de la empresa, impulsados por un rendimiento excepcional del segmento de Drones como Servicio y, además, incluyen el mayor crecimiento trimestral para el segmento de software empresarial SaaS. Además, se lograron avances en la expansión hacia la industria de defensa de EE. UU. y otros objetivos de manufactura y desarrollo de productos.

Puntos destacados del tercer trimestre de 2025:

Crecimiento récord de ingresos: ingresos trimestrales de 4.35 millones de dólares, un aumento del 1.225 % en comparación con los $327,878 del mismo trimestre de 2024

ingresos trimestrales de 4.35 millones de dólares, un aumento del 1.225 % en comparación con los $327,878 del mismo trimestre de 2024 Crecimiento del segmento Drone como Servicio : Dron como un servicio generó $ 3.57 millones en ingresos durante el trimestre, comparado con cero en el tercer trimestre de 2024

: Dron como un servicio generó $ 3.57 millones en ingresos durante el trimestre, comparado con cero en el tercer trimestre de 2024 Crecimiento del segmento de software empresarial: Los ingresos del segmento de software empresarial SaaS aumentaron a $ 776,908 durante el trimestre, lo que representa un aumento del 137% con respecto al mismo trimestre del año pasado

Los ingresos del segmento de software empresarial SaaS aumentaron a $ 776,908 durante el trimestre, lo que representa un aumento del 137% con respecto al mismo trimestre del año pasado Impulso de crecimiento de los primeros nueve meses : Los ingresos para los primeros nueve meses de 2025 alcanzaron $ 7.73 millones, un aumento de casi seis veces más que los $ 1.29 registrados en el mismo período en 2024

: Los ingresos para los primeros nueve meses de 2025 alcanzaron $ 7.73 millones, un aumento de casi seis veces más que los $ 1.29 registrados en el mismo período en 2024 Expansión operativa: Completó cuatro adquisiciones de empresas de ingeniería de topografía durante el trimestre, fortaleciendo la presencia nacional de Drone como Servicio a diez ubicaciones en EE. UU. al cierre del trimestre

Completó cuatro adquisiciones de empresas de ingeniería de topografía durante el trimestre, fortaleciendo la presencia nacional de Drone como Servicio a diez ubicaciones en EE. UU. al cierre del trimestre Capital de trabajo: Aumentó a $ 23.6 millones al 30 de septiembre de 2025, en comparación con $ 3.4 millones al 31 de diciembre de 2024

Aumentó a $ 23.6 millones al 30 de septiembre de 2025, en comparación con $ 3.4 millones al 31 de diciembre de 2024 Balance general sólido: Las reservas en efectivo y valores negociables aumentaron a $19.5 millones al 30 de junio de 2025, sobre los $ 10.27 millones solo en efectivo al cierre del segundo trimestre.

Las reservas en efectivo y valores negociables aumentaron a $19.5 millones al 30 de junio de 2025, sobre los $ 10.27 millones solo en efectivo al cierre del segundo trimestre. Negocio de defensa: Se presentó la solicitud para la certificación Green UAS (Sistemas aéreos no tripulados), parte del proceso para convertirse en un proveedor aprobado del Departamento de Guerra de EE. UU. La empresa también avanzó en la creación de relaciones con administradores de programas militares y funcionarios gubernamentales para asegurar futuros contratos de defensa.

"Los resultados de este trimestre demuestran que nuestra estrategia de Drone como Servicio está creciendo más rápido de lo previsto", dijo Shaun Passley, PhD, director ejecutivo de ZenaTech. "Estamos viendo una fuerte demanda de servicios de levantamiento topográfico, cartografía e inspección de infraestructura basados en drones en los sectores público y privado. A medida que continuamos integrando nuestras adquisiciones recientes y desplegando tecnologías de control de vuelo impulsadas por IA, esperamos mantener un sólido impulso de crecimiento hacia 2026".

El Dr. Passley agregó: "Nuestra división SaaS también continúa expandiéndose internacionalmente, con una creciente demanda de suscripción para software de gestión de campo, seguridad y flujo de trabajo en toda Europa y Medio Oriente".

Resumen financiero

Crecimiento de ingresos : impulsado por el lanzamiento a gran escala del segmento Drone como Servicio, que incluye cuatro adquisiciones en el trimestre y seis operaciones previas, y fuertes renovaciones de licencias de software empresarial SaaS.

: impulsado por el lanzamiento a gran escala del segmento Drone como Servicio, que incluye cuatro adquisiciones en el trimestre y seis operaciones previas, y fuertes renovaciones de licencias de software empresarial SaaS. Crecimiento de activos : Los activos totales crecieron a $ 78.5 millones de $ 34.65 millones al 31 de diciembre de 2024, reflejando el impacto constante de adquisiciones e inversiones tecnológicas.

: Los activos totales crecieron a $ 78.5 millones de $ 34.65 millones al 31 de diciembre de 2024, reflejando el impacto constante de adquisiciones e inversiones tecnológicas. Inversiones en crecimiento empresarial : Los gastos aumentaron como se esperaba durante el trimestre, en gran parte debido a los costos asociados con las operaciones y los salarios asociados necesarios para impulsar el crecimiento de los ingresos. La empresa también amplió su participación en ferias comerciales y marketing, lo que incrementó los gastos de viaje debido a estas acciones y a la integración de nuevas oficinas y equipos.

: Los gastos aumentaron como se esperaba durante el trimestre, en gran parte debido a los costos asociados con las operaciones y los salarios asociados necesarios para impulsar el crecimiento de los ingresos. La empresa también amplió su participación en ferias comerciales y marketing, lo que incrementó los gastos de viaje debido a estas acciones y a la integración de nuevas oficinas y equipos. Derivados, partidas no monetarias: La empresa registró un gasto no monetario de $ 25 millones relacionado con la revaluación de pasivos derivados asociados a su línea de crédito convertible, lo que afecta negativamente las ganancias netas, pero no el flujo de efectivo ni las operaciones.

Aspectos operativos

Presencia expandida de Drone como Servicio : Expansión de la presencia a nuevos estados con adquisiciones agregando, Carolina del Norte, Virginia, California y una nueva ubicación adicional en Florida alcanzando un total de diez oficinas comerciales de Drone como Servicio en EE. UU. para finales del trimestre, además de dos ubicaciones internacionales en Dubái y Dublín

: Expansión de la presencia a nuevos estados con adquisiciones agregando, Carolina del Norte, Virginia, California y una nueva ubicación adicional en Florida alcanzando un total de diez oficinas comerciales de Drone como Servicio en EE. UU. para finales del trimestre, además de dos ubicaciones internacionales en Dubái y Dublín Ampliación de instalaciones de manufactura: Estableció una nueva planta de fabricación de ZenaDrone en Mesa, Arizona, donde la empresa actualmente se encuentra en fase de contratación y montaje de drones para agencias de defensa de EE. UU. ZenaTech también está instalando una nueva planta para fabricar componentes compatibles con NDAA como se requiere para drones militares estadounidenses en Taiwán en su subsidiaria de propiedad total, Spider Vision Sensors

Estableció una nueva planta de fabricación de ZenaDrone en Mesa, Arizona, donde la empresa actualmente se encuentra en fase de contratación y montaje de drones para agencias de defensa de EE. UU. ZenaTech también está instalando una nueva planta para fabricar componentes compatibles con NDAA como se requiere para drones militares estadounidenses en Taiwán en su subsidiaria de propiedad total, Spider Vision Sensors Trabajo de I + D y desarrollo de productos: El enfoque continuo en el desarrollo de productos y proyectos de I+D incluye Eagle Eye, que, junto con Zena AI —la división de la empresa especializada en aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial para la defensa de EE. UU.—, participará en el desarrollo de aplicaciones especializadas de drones con IA para el sector militar estadounidense.

El enfoque continuo en el desarrollo de productos y proyectos de I+D incluye Eagle Eye, que, junto con Zena AI —la división de la empresa especializada en aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial para la defensa de EE. UU.—, participará en el desarrollo de aplicaciones especializadas de drones con IA para el sector militar estadounidense. I + D, desarrollo de productos y computación cuántica: Las pruebas aéreas en campo y los proyectos piloto con clientes continúan mientras la compañía trabaja en mejoras de producto y en el desarrollo de drones, incluidas las flotas y las aplicaciones de enjambres. Estos proyectos utilizarán conjuntos de datos masivos y computación cuántica, lo que llevó al anuncio de la intención de la empresa de construir una computadora cuántica de 5 qubits.

Las pruebas aéreas en campo y los proyectos piloto con clientes continúan mientras la compañía trabaja en mejoras de producto y en el desarrollo de drones, incluidas las flotas y las aplicaciones de enjambres. Estos proyectos utilizarán conjuntos de datos masivos y computación cuántica, lo que llevó al anuncio de la intención de la empresa de construir una computadora cuántica de 5 qubits. Camino hacia la rentabilidad Mientras la empresa continúa invirtiendo significativamente en la expansión de sus operaciones y la integración de adquisiciones, la dirección se mantiene confiada en el plan estratégico para alcanzar una rentabilidad sostenible, a medida que la adopción de drones se acelera en todo el mundo.





Visión estratégica

ZenaTech prevé un crecimiento continuo en ingresos y operaciones para el remanente de 2025 y a lo largo de 2026, impulsado por los siguientes factores:

Expansión del negocio de Drone como Servicio en Estados Unidos, así como en Europa, Asia y Oriente Medio.

Presentación de un software de análisis de vuelo y mantenimiento predictivo habilitado por IA para incorporarlo a los servicios de drones

Fortalecimiento de alianzas con clientes en sectores como servicios públicos, construcción, constructores, agricultores y departamentos gubernamentales para servicios de drones

Enfoque continuo en la creación de asociaciones en el sector defensa y en la obtención de la certificación Blue UAS, que permitirá la inclusión en listas de adquisiciones

Estrategia de adquisición disciplinada continua, dirigida a proveedores de servicios regionales consolidados y rentables en una variedad de sectores comerciales tradicionales con potencial de innovación con drones

Cumplir o superar a meta de adquirir un total de 25 empresas relacionadas con el Drone como Servicio para mediados de 2026

Mayor utilización de la tecnología de drones en las operaciones existentes en topografía e inspecciones, e introducción de nuevas aplicaciones como agricultura de precisión, inspecciones de mantenimiento y lavado a presión

Expansión de la oferta del segmento de software empresarial SaaS, tanto para clientes actuales como para nuevas empresas.

"La demanda de tecnología de drones y soluciones de software está creciendo rápidamente, impulsada en parte en Estados Unidos por políticas gubernamentales históricas promulgadas durante el segundo y tercer trimestre de este año. Estamos en una posición única para captar participación de mercado tanto en los sectores comercial como de defensa, y seguimos confiando en nuestro plan estratégico para lograr una rentabilidad sostenible conforme la adopción de drones continúa acelerándose en todo el mundo", concluyó el Dr. Passley.

Información adicional está disponible en el formulario 6K de ZenaTech en el sitio web SEC EDGAR .

Acerca de ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) es una empresa de tecnología especializada en drones con inteligencia artificial (IA), Drone como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica. Desde 2017, la empresa ha aprovechado su experiencia en desarrollo de software y ha expandido sus capacidades de diseño y fabricación de drones a través de ZenaDrone, con el objetivo de innovar y mejorar los procesos de inspección, monitoreo, seguridad, cumplimiento y estudios topográficos de terrenos para los clientes. Con clientes de software empresarial que utilizan soluciones de marca en los sectores de cumplimiento de la ley, salud, gubernamental e industrial, y drones que se implementan en estos sectores además de agricultura, defensa y logística, el portafolio de soluciones de ZenaTech ayuda a impulsar eficacias operativas excepcionales, precisión y ahorro de costos. La empresa opera a través de oficinas globales en América del Norte, Europa, Taiwán y los Emiratos Árabes Unidos, y está expandiendo su negocio DaaS y su red de ubicaciones mediante adquisiciones.

Acerca de ZenaDrone

ZenaDrone , una filial de propiedad integral de ZenaTech, desarrolla y fabrica soluciones empresariales de drones autónomos que pueden incorporar software de aprendizaje automático, inteligencia artificial (IA), modelado predictivo, computación cuántica y otras innovaciones de software y hardware. Creado para revolucionar el sector del cultivo de cáñamo, su especialización se ha expandido a soluciones multifuncionales de drones para aplicaciones de vigilancia industrial, monitoreo, inspección, seguimiento, automatización de procesos y defensa. Actualmente, el dron ZenaDrone 1000 es utilizado para aplicaciones de gestión de cultivos en agricultura y aplicaciones críticas de carga de campo en el sector de defensa, el dron de interior IQ Nano es utilizado para la gestión y seguridad de inventario en los sectores almacenamiento y logística, y el IQ Square es un dron de exteriores diseñado para el levantamientos topográficos e inspecciones en los sectores comercial y de defensa.

