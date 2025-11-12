Nova klúbburinn hf.: Nova hf. og Sendafélagið ehf. undirrita kaupsamning um sölu á RAN kerfi Nova.

Nova hf. (kt. 531205-0810) og Sendafélagið ehf. (kt. 440515-1850) hafa í dag undirritað kaupsamning um sölu þess fyrrnefnda á 4G og 5G dreifikerfi Nova (e. Radio Access Network eða RAN) til Sendafélagsins. Fyrir dreifikerfi Nova greiðir Sendafélagið um 1,7 ma.kr. en samhliða kaupsamningi undirrituðu aðilar lánssamning þar sem Nova veitir lán til Sendafélagsins í formi greiðslufrests á kaupverðinu.
Í dag var einnig gengið frá kaupum Sendafélagsins á 4G og 5G búnaði Sýnar hf., en líkt og fram kom í kauphallartilkynningum frá 30. október sl. er gert ráð fyrir að formlegu framsali fjarskiptabúnaðar Nova og Sýnar til Sendafélagsins ljúki 31. desember 2025, og að starfsemi Sendafélagsins á nýjum rekstrargrundvelli hefjist 1. janúar 2026.
Kaupverð Sendafélagsins á eignum frá Nova og Sýn nemur samtals um 2,6 ma.kr. Að viðbættum þeim eignum sem Nova og Sýn afhenda félaginu á móti fyrirhugaðri hlutfjárhækkun, munu heildareignir félagsins nema um 4,4 ma.kr. Upphæð lánssamninga sem Sendafélagið gerir við Sýn og Nova nemur samtals um 2,6 ma.kr., sem myndar heildarskuldir félagins þegar rekstur hefst á nýjum grunni. Samkvæmt drögum að rekstraráætlun Sendafélagsins á fyrsta heila starfsári félagsins er áætlað að EBITDA félagsins verði um 1,3 ma.kr.
Samningarnir sem undirritaðir voru í dag, og framkvæmd samstarfs Nova og Sýnar á nýjum grundvelli, er háð fyrirvörum, m.a. um samþykki stjórnar Nova og gerð og samþykki þjónustusamninga félaganna við Sendfélagið. Þá eru viðskiptin háð samþykki hluthafafundar í Sendafélaginu fyrir nauðsynlegri hlutafjárhækkun.
Nova klúbburinn mun upplýsa markaðinn um frekari framvindu málsins í samræmi við upplýsingaskyldu skráðra félaga.
Nánari upplýsingar veita fjárfestatengsl félagsins í gegnum netfangið fjarfestar@nova.is