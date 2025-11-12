NanoXplore annonce un accord d’approvisionnement avec Club Car dans son usine nouvellement mise en service, et pénètre le marché des produits récréatifs

MONTRÉAL, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, est ravie d’annoncer la conclusion d’un accord exclusif d’approvisionnement à long terme avec Club Car.

Nous sommes heureux d’annoncer l’intégration réussie de Club Car, un nom de premier plan dans l’industrie des produits récréatifs, à notre nouvelle usine de fabrication située à Statesville, en Caroline du Nord. Ce partenariat soutiendra la production de solutions à haute performance enrichies au graphène, renforçant ainsi notre engagement envers l’innovation et les matériaux avancés. L’ajout de Club Car à notre portefeuille croissant de clients représente une étape importante dans la stratégie de diversification de la Société, élargissant notre portée et nos opportunités de revenus au-delà de notre secteur traditionnel du transport.

Cet accord pluriannuel démontre le leadership de NanoXplore dans la fourniture de solutions enrichies au graphène à ses clients, en commençant par du polypropylène (PP) vierge afin de produire des composants légers et durables destinés aux équipements récréatifs. Dans la phase subséquente, Club Car passera au PP recyclé enrichi au graphène, provenant de Canuck Compounders, filiale entière de NanoXplore, combinant performance et durabilité.

Cette approche visionnaire soutient non seulement les principes de l’économie circulaire, mais restaure et renforce également les matériaux recyclés en améliorant la durabilité, la recyclabilité et la performance sur le cycle de vie. Ce projet illustre notre engagement à développer des solutions innovantes et performantes intégrant des considérations environnementales.

« Obtenir un client majeur dans le secteur des produits récréatifs constitue une étape clé de notre stratégie de croissance », a déclaré Rocco Marinaccio, directeur de l’exploitation actuel et futur chef de la direction de NanoXplore. « Notre expansion dans ce marché dynamique nous permet de diversifier nos revenus au-delà du transport et renforce notre position en tant que fournisseur polyvalent de solutions haute performantes, écologiques et enrichies au graphène. Notre technologie de PP recyclé enrichi au graphène démontre comment la durabilité peut devenir un véritable avantage concurrentiel, en offrant des produits qui conservent des performances comparables au neuf tout en réduisant l’impact environnemental. »

L’accord devrait générer environ 15 millions $ de revenus annualisés pour NanoXplore, la production ayant déjà commencé en octobre.

La mise en service de notre nouvelle usine de pointe et l’ajout d’un client clé dans le secteur des produits récréatifs reflètent le dynamisme de croissance continue de NanoXplore. Cette étape témoigne de nos progrès dans le développement de technologies enrichies au graphène visant à améliorer la performance des produits et l’efficacité des ressources. En intégrant des pratiques de durabilité mesurables, telles que la réduction de la consommation d’énergie et du gaspillage de matériaux, nous cherchons à renforcer nos sources de revenus à long terme et à contribuer de manière responsable à l’avenir de la fabrication haute performance.

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie et les marchés industriels et de la défense. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos de Club Car

Club Car est un fabricant mondial de voiturettes de golf, de véhicules utilitaires, de transport personnel et d’autres véhicules à basse vitesse, y compris des modèles tout-électrique. Club Car est un chef de file du secteur en matière d’électrification et de durabilité, à l’avant-plan des technologies responsables pour véhicules à zéro émission (ZEV).

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Pierre Yves Terrisse

Vice-président Développement corporatif

py.terrisse@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1965