NanoXplore annonce ses résultats pour T1-2026

MONTRÉAL, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois close le 30 septembre 2025.

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants financiers clés pour T1-2026

Des revenus totaux de 23 442 651 $ comparativement à 33 665 414 pour la période précédente ce qui représente une diminution de 30%;

La marge brute ajustée ( 1 ) sur les revenus de client de 17,3% comparativement à 20,9% pour la période précédente;

sur les revenus de client de 17,3% comparativement à 20,9% pour la période précédente; Perte de 3 776 330 $ comparativement à 2 719 012 $ pour la période précédente;

Une perte au titre de BAIIA ajusté ( 2 ) de 1 390 101 $ comparativement à un BAIIA ajusté (2) de 1 124 299 $ pour la période précédente;

de 1 390 101 $ comparativement à un BAIIA ajusté de 1 124 299 $ pour la période précédente; Une perte au titre de BAIIA ajusté (2) de 1 318 758 $ comparativement à un BAIIA ajusté (2) de 1 512 104 $ pour la période précédente, pour le secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites;

de 1 318 758 $ comparativement à un BAIIA ajusté de 1 512 104 $ pour la période précédente, pour le secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites; Une perte au titre de BAIIA ajusté (2) de 71 343 $ comparativement à 387 805 $ pour la période précédente, pour le secteur des cellules de batterie et matériaux;

de 71 343 $ comparativement à 387 805 $ pour la période précédente, pour le secteur des cellules de batterie et matériaux; Liquidités totales de 20 091 924 $ au 30 septembre 2025 dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 10 091 924 $;

Dette à long terme totale de 6 967 018 $ au 30 septembre 2025, une augmentation de 2 654 094 $ comparativement au 30 juin 2025.

Aperçu

Pedro Azevedo, chef de la direction financière, a déclaré : « Après un premier trimestre solide l’année dernière, la baisse de la demande de nos deux plus gros clients amorcée plus tôt cette année s’est accélérée durant l’été et a fortement affectée notre performance au premier trimestre. Bien que ces volumes soient à des niveaux historiquement bas, une reprise de ces volumes n’est prévue qu’au cours du second semestre de notre exercice. Toutefois, les nouveaux contrats annoncés avec Chevron Phillips Chemical ainsi qu’avec Club Car commenceront à générer des revenus au deuxième trimestre, compensant partiellement cet impact. »

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Comme annoncé précédemment, le poste de chef de la direction sera confié à Rocco Marinaccio, notre chef de l’exploitation actuel. Cette transition stratégique est presque achevée et s'inscrit pleinement dans la perspective de croissance et de succès à long terme de NanoXplore. Au cours des 15 dernières années, j'ai eu le privilège de fonder et de diriger NanoXplore, d'une idée audacieuse à l'entreprise florissante qu'elle est devenue aujourd'hui. Un moment charnière de notre récent succès a eu lieu en septembre, lorsque nous avons annoncé notre plus important accord de vente de poudre de graphène à ce jour avec Chevron Phillips Chemical, un contrat qui progresse très bien. Après consultation avec notre conseil d'administration, j'ai décidé que le moment était venu pour moi de me retirer de mes fonctions opérationnelles de chef de la direction et de devenir vice-président du conseil d'administration. Je concentrerai mes efforts sur le plan de croissance stratégique à long terme et travaillerai en étroite collaboration avec l'équipe de direction actuelle afin d'atteindre nos objectifs à long terme de croissance organique et de performance financière, avec pour objectif clair la création de valeur pour les actionnaires. »

Rocco Marinaccio, chef de l’exploitation et futur président et chef de la direction, a déclaré : « Ce trimestre a marqué plusieurs étapes clés qui nous permettront d’atteindre une croissance et une rentabilité durables à long terme. Nous avons conclu un accord d’approvisionnement pluriannuel avec Chevron Phillips Chemical pour TribografTM, un produit au carbone breveté spécialement développé par NanoXplore pour le marché mondial des lubrifiants et nous avons déjà commencé à livrer dans le cadre de ce contrat. Nous avons également mis en service avec succès notre nouvelle installation à Statesville, en Caroline du Nord, et accueilli Club Car comme nouveau client. Nous estimons que l’acquisition de ces deux clients représente une étape importante alors que nous entrons dans la phase d’expansion des ventes en volume de graphène. Parallèlement, nous poursuivons nos discussions avec des clients potentiels, notamment dans les applications de mousse isolante. Nous sommes encouragés par la dynamique qui se crée autour de ces initiatives et par le potentiel de croissance qu’elles représentent sur des marchés nouveaux et en expansion. Bien que nous prévoyions que l’exercice fiscal 2026 sera plus favorable en seconde partie d’année, nous anticipons que nos initiatives de croissance commenceront à contribuer aux résultats dès le deuxième trimestre. En tant que nouveau PDG, mon objectif sera de stimuler la croissance et une exécution sans faille avec un engagement clair et constant à créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

* Mesures non conformes aux IFRS

La Société a préparé les états financiers selon les normes IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d’autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n’ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d’autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté » et la « marge brute ajustée ».

Les tableaux ci-dessous présentent un rapprochement entre le « résultat net » selon les IFRS et le « BAIIA ajusté » selon la mesure non conforme aux IFRS, ainsi que la « marge brute » selon les IFRS et la « marge brute ajustée » selon la mesure non conforme aux IFRS pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre 2025 et 2024.

Mesures non conformes aux IFRS « BAIIA ajusté »

T1-2026 T1-2025 $ $ Résultat net (3 776 330 ) (2 719 012 ) Impôts sur le résultat exigibles et différés (916 496 ) 474 614 Revenus nets d’intérêts 336 811 38 842 Écart de change (233 948 ) 30 082 Rémunération fondée sur des actions 204 546 517 536 Éléments hors exploitation (1) 40 000 40 000 Amortissement 2 955 316 2 742 237 BAIIA ajusté (1 390 101 ) 1 124 299 - Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites (1 318 758 ) 1 512 104 - Provenant de cellules de batterie et matériaux (71 343 ) (387 805 )

(1) Les éléments hors exploitation comprennent les honoraires professionnels principalement dus à la renégociation de la dette et des frais liés aux prospectus.

Mesures non conformes aux IFRS « Marge brute ajustée »

T1-2026 T1-2025 $ $ Revenus de client 22 986 917 33 327 069 Coût des marchandises vendues 19 021 547 26 369 904 Marge brute ajustée 3 965 370 6 957 165 Amortissement des immobilisations corporelles (production) 1 773 312 1 620 181 Marge bénéficiaire brute 2 192 058 5 336 984



Secteurs à présenter

NanoXplore présente ses données financières dans deux secteurs distincts : les matériaux avancés, plastiques et produits composites et les cellules de batterie et matériels.

T1-2026 T1-2025 Variation

$ $ $

%

Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites

Revenus 23 163 536 33 635 593 (10 472 057 ) (31 %) Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * (1 318 758 ) 1 512 104 (2 830 862 ) (187 %) Provenant de cellules de batterie et matériaux Revenus 279 115 29 821 249 294 836 % Mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté * (71 343 ) (387 805 ) 316 462 82 %



A. Analyse des variances des résultats opérationnels – Périodes de trois mois



Revenus

T1-2026 T1-2025 Variation $ $ $ % Revenus de client 22 986 917 33 327 069 (10 340 152 ) (31 %) Autres revenus 455 734 338 345 117 389 35 % Revenus totaux 23 442 651 33 665 414 (10 222 763 ) (30 %)



Tous les revenus proviennent du secteur des matériaux avancés plastiques et produits composites sauf un montant de 82 395 $ au titre de revenus de client et 196 720 $ au titre d’autres revenus [T1-2025 – néant et 29 821 $ au titre d’autres revenus] provenant du secteur de cellules de batterie et matériaux.

Les revenus de client sont passés de 33 327 069 $ au T1-2025 à 22 986 917 $ au T1-2026. La diminution s’explique principalement par la baisse du volume et des revenus d’outillage.

Les autres revenus sont passés de 338 345 $ au T1-2025 à 455 734 $ au T1-2026. La variation s’explique par des subventions reçues de programmes de recherche et développement (« R&D »).

BAIIA ajusté

1) Provenant de matériaux avancés plastiques et produits composites



Le BAIIA ajusté est passée de 1 512 104 $ au T1-2025 à une perte au titre de BAIIA ajusté de 1 318 758 $ au T1-2026. La variation s‘explique par ce qui suit :

Une diminution de la marge brute ajustée sur les revenus de client de 3 074 190 $ en raison de la diminution des revenus de clients et d’outillages contrebalancée partiellement par une meilleure productivité et par un meilleur contrôle de coût;

Ceci a été contrebalancé partiellement par une diminution de 292 838 $ des frais généraux, de vente et d’administration et des frais de R&D (« frais d’exploitation ») principalement dû à des honoraires professionnels moins élevés et un meilleur contrôle de coût.

2) Provenant des cellules de batterie et matériaux



La perte au titre du BAIIA ajusté est passée de 387 805 $ au T1-2025 à 71 343 $ au T1-2026. La variation s'explique par la hausse des revenus de client et d’autres revenus de 82 395 $ et 166 899 $ respectivement, et la baisse des frais d’exploitation de 67 168 $.

B. Autres



Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois closes le 30 septembre 2025 et 2024 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés de la Société pour les périodes de trois closes le 30 septembre 2025 et 2024 (les « états financiers »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca/fr.

Webdiffusion

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie et les marchés industriels et de défenses. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », «ִ estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs. L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

(1) La marge brute ajustée est une mesure non conforme aux IFRS et le rapprochement se trouve dans la section « Mesures non conformes aux IFRS »

(2) Le BAAIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et le rapprochement se trouve dans la section « Mesures non conformes aux IFRS »