D-BOX annonce plusieurs records trimestriels et un résultat net de 4,5 millions de dollars pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2026

Redevances record de 4,5 millions de dollars

Revenus totaux de 16,1 millions de dollars

Résultat net record de 4,5 millions de dollars après une charge de restructuration de 0,4 million de dollars

BAIIA ajusté1 record de 5,6 millions de dollars

MONTRÉAL, 12 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX Inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), a annoncé aujourd’hui les résultats de son deuxième trimestre clos le 30 septembre 2025.

« Au deuxième trimestre 2026, les redevances D-BOX ont continué de surpasser les indices de référence du marché, », a déclaré Naveen Prasad, PDG de D-BOX. « Grâce a l'expansion continue de notre présence, nous avons établi de nouveaux records trimestriels pour des indicateurs financiers clés, notamment les redevances et le bénéfice net. L'expansion continue de notre réseau d'écrans, alimentée par un réseau croissant de circuits d'exploitants, souligne la valeur que nous apportons à l'écosystème cinématographique grâce à notre technologie immersive. D-BOX est désormais déployé de manière encore plus approfondie dans les complexes de cinéma en raison de la demande pour nos expériences haptiques bien après la fin de semaine d'ouverture. Nous sommes ravis de constater que notre solution a reçu un accueil favorable, ce qui est le fruit du dévouement et de la fidélité de notre clientèle.. »

Résultats d'exploitation du deuxième trimestre 2026

Les revenus provenant des redevances au deuxième trimestre ont atteint un deuxième record trimestriel consécutif, à 4,5 millions de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente, ce qui est extrêmement favorable par rapport au box-office national brut, qui a diminué de 11,1 %1 au cours de la même période. Les films codés D-BOX continuent d'afficher des performances constantes sur un large éventail de contenus, notamment Jurassic World: Rebirth, Superman, The Fantastic Four: First Steps et The Conjuring: Last Rites, indépendamment de l'attrait du box-office pour d'autres formats. D-BOX a continué d'étendre sa présence sur le marché, enregistrant une augmentation de 13,5 % d'une année sur l'autre du nombre d'écrans dans le monde, ce qui porte le nombre total d'écrans actifs à 1 084.

Les ventes de systèmes de cinéma ont augmenté de 62 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre un chiffre record de 6,4 millions de dollars. Ces résultats records, combinés à un solide pipeline de ventes, témoignent l'attrait de notre marque actuellement dans les marchés tels que les États-Unis, l'Australie et l'Amérique latine. Les groupes de clients de la simulation et de la formation, et de simulation de course ont affiché une croissance relativement stable, avec une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente au deuxième trimestre. Les clients du secteur du cinéma ont donc contribué à la hausse des revenus total, qui a atteint un niveau record de 16,1 millions de dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente..

Le résultat net a atteint un niveau record de 4,5 millions de dollars, malgré des frais de restructuration de 0,4 million de dollars liés au changement de chef des finances annoncé le 13 août 2025. le BAIIA ajusté2 pour le trimestre a atteint un niveau record de 5,6 millions de dollars, soit une marge BAIIA ajustée² de 35 %, en hausse de 93 % par rapport à l'année précédente, ce qui démontre l'attention constante portée au contrôle des coûts et à l'efficacité opérationnelle.

Compte tenu de la variabilité et de la saisonnalité des ventes trimestrielles, nous soulignons l'importance d'évaluer la performance de la Société sur une période de douze mois.

Trimestre de trois mois clos Trimestre de six mois clos Exercice 2026 2025 Var.

($) Var.

(%) 2026 2025 Var.

($) Var.

(%) Revenus Ventes de systèmes Salles de cinéma 6 428 3 979 2 449 62 % 10 509 4 539 5 970 132 % Simulation et formation 1 781 2 147 (366 ) (17 %) 3 960 4 241 (281 ) (7 %) Simulation de course 2 612 2 120 492 23 % 4 913 4 710 203 4 % Autre 811 683 128 19 % 1 294 1 765 (471 ) (27 %) Total des ventes de systèmes 11 632 8 929 2 703 30 % 20 676 15 255 5 421 36 % Droits d'utilisation, de location et

d'entretien ("redevances") 4 476 3 188 1 288 40 % 8 470 5 624 2 846 51 % Revenus totaux 16 108 12 117 3 991 33 % 29 146 20 879 8 267 40 %



Bilan et liquidités

D-BOX a clôturé le deuxième trimestre de l'exercice 2026 dans une position financière solide, avec 10,6 millions de dollars en trésorerie contre une dette totale de 0,4 million de dollars sans intérêt.

Information financière supplémentaire - non auditée

Trimestre de trois mois clos Trimestre de six mois clos Exercice 2026 2025 Var. (%) 2026 2025 Var. (%) Revenus totaux 16 108 12 117 33 % 29 146 20 879 40 % Marge brute 8 898 6 428 38 % 16 214 10 979 48 % Dépenses d’exploitationi 4 316 4 252 2 % 9 655 9 076 6 % Bénéfice opérationneli 4 582 2 176 111 % 6 559 1 903 245 % BAIIA ajusté2,i 5 594 2 905 93 % 8 922 3 168 182 % Charges financières 36 150 (76 %) 61 286 (79 %) Résultat neti 4 526 2 026 123 % 6 478 1 607 303 % Résultat net dilué par action ordinaire 0,020 0,009 121 % 0,029 0,007 300 % Marge brutei 55 % 53 % 2 p.p. 56 % 53 % 3 p.p. Dépenses d’exploitation en % des revenus

totaux2,i 27 % 35 % (8 p.p.) 33 % 43 % (10 p.p.) Marge d’exploitation2,i 28 % 18 % 10 p.p. 23 % 9 % 13 p.p. Marge BAIIA ajustée2,i 35 % 24 % 11 p.p. 31 % 15 % 15 p.p. Flux de trésorerie liés aux activités

d’exploitationi 1 344 4 462 (70 %) 4 110 3 001 37 % Au (en milliers de dollars canadiens) 30 septembre 2025 31 mars 2025 Dette totale2 411 1 221 Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 606 7 812 Trésorerie nette (dette nette)2 10 195 6 591 BAIIA ajusté (DDM)2 13 065 7 311



i) Les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2026 et du premier semestre de l'exercice 2026 comprennent respectivement des charges de restructuration de 357 $ et 1 207 $ liées à un changement du chef des finances et du PDG.

Le présent communiqué doit être lu en parallèle avec les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la Société et le rapport de gestion de l’entreprise en date du 12 novembre 2025. Ces documents peuvent être consultés au www.sedarplus.ca .

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.

MESURES DE PERFORMANCE NON CONFORMES AUX IFRS

La Société utilise les mesures de performance financière non conformes aux IFRS suivantes dans son rapport de gestion et ses autres communications. Ces mesures non conformes aux IFRS n’ont pas de définition normalisée aux termes des IFRS et peuvent difficilement être comparées à des mesures portant un nom semblable présentées par d’autres sociétés. Les investisseurs doivent garder à l’esprit que ces mesures visent à développer, et non à remplacer, l’analyse des résultats financiers déterminés conformément aux IFRS. La direction a recours tant aux mesures conformes aux IFRS qu’aux mesures non conformes aux IFRS dans le cadre de la planification, de la surveillance et de l’évaluation de la performance de la Société. Les mesures de performance non conformes aux IFRS sont décrites comme suit :

BAIIA ajusté

Le BAIIA représente le bénéfice avant intérêts et financement, impôts sur les bénéfices et amortissement. Les ajustements au BAIIA concernent des éléments qui ne reflètent pas nécessairement la performance opérationnelle sous-jacente de la Société. Comme il n’y a pas de méthode généralement acceptée de calcul du BAIIA, cette mesure n’est pas nécessairement comparable à des mesures de même nom présentées par d’autres émetteurs. Le BAIIA ajusté fournit de l’information utile et complémentaire, permettant notamment d’évaluer la rentabilité et la capacité de la Société à générer des flux de trésorerie des activités d’exploitation. La marge du BAIIA ajustée, correspond au BAIIA ajusté divisé par les revenus totaux. Un rapprochement entre le résultat net et le BAIIA ajusté est présenté ci-dessous.

Trimestre de trois mois clos Trimestre de six mois clos Exercice 2026 2025 2026 2025 Résultat net 4 526 2 026 6 478 1 607 Amortissement des immobilisations corporelles 294 348 612 607 Amortissement des immobilisations incorporelles 138 140 282 282 Charges financières 36 150 61 286 Impôts sur le résultat 20 — 20 10 Paiements fondés sur des actions 135 (31) 187 32 Gain (perte) de change 88 (133) 75 (61) Coûts de restructuration 357 405 1 207 405 BAIIA ajusté 5 594 2 905 8 922 3 168



Dette totale, dette nette et dette totale par rapport au BAIIA ajusté

La dette totale est définie comme le total de la dette bancaire, de la dette à long terme (y compris toute partie à court terme), et la dette nette est calculée comme la dette totale nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. L'entreprise considère que la dette totale et la dette nette sont des indicateurs importants permettant à la direction et aux investisseurs d'évaluer la situation financière et la liquidité de l'entreprise, et de mesurer son levier financier. Ces mesures n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et ne sont donc pas susceptibles d'être comparées à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Le ratio dette totale/BAIIA ajusté est calculé comme la dette nette totale divisée par le BAIIA ajusté des quatre derniers trimestres. Nous pensons que le ratio dette totale/BAIIA ajusté est un indicateur utile pour évaluer la capacité de la Société à gérer sa dette et ses liquidités.

Mesures financières supplémentaires

La marge brute en % correspond à la marge brute divisée par les revenus totaux.

Les dépenses d’exploitation en % correspondent aux dépenses d’exploitation divisées par les revenus totaux.

La marge opérationnelle en % correspond au résultat opérationnel divisé par les revenus totaux

À PROPOS DE D-BOX

Technologies D-BOX Inc. (TSX : DBO) est un leader mondial de la technologie haptique, offrant des expériences de mouvement immersives qui sollicitent le corps et stimulent l'imagination. Nos systèmes brevetés synchronisent le mouvement, les vibrations et la texture avec le contenu à l'écran, enrichissant ainsi la narration sur diverses plateformes. Fortes de plus de 25 ans d'innovation, les solutions de D-BOX sont utilisées dans les salles de cinéma, la simulation de course (sim racing) et la simulation et la formation. Avec son siège social à Montréal, au Canada, et des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, D-BOX continue de redéfinir la manière dont le public expérimente les médias à l'échelle mondiale. Visitez https://www.d-box.com/ .

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:

David Reid

Chef des finances

Technologies D-BOX Inc.

dreid@d-box.com

D-BOX Relations Médias

media@d-box.com

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation financière ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, les projets, les activités, les objectifs, les opérations, la stratégie, les perspectives commerciales, les résultats financiers et la situation de la Société.

Les énoncés prospectifs sont présentés dans ce communiqué de presse en vue de donner des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel la Société exerce ses activités. Toutefois, les lecteurs sont mis en garde du fait que ces énoncés prospectifs peuvent ne pas convenir à d’autres fins.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, mais sans s’y limiter, la durabilité du bénéfice net, soutenue par la vigueur continue des revenus de redevances, l'impact positif continu des mesures de contrôle des coûts passées sur la rentabilité future, et la vigueur soutenue et la création de valeur générées par son modèle d'affaires global et sa discipline opérationnelle. Ces éléments et d’autres facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou sous-entendues dans les énoncés prospectifs sont décrits à la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 mars 2025, dont une copie est disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca .

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce communiqué de presse pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.

La Société met en garde les lecteurs que les risques énumérés ci-dessus ne sont pas les seuls susceptibles de la toucher. D’autres risques et incertitudes, pour l’instant non connus de la Société ou que celle-ci juge négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation.