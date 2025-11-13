アイハーブ (iHerb)、恒例のブラックフライデーとサイバーマンデーセールでグローバルギフトシーズンをスタート

カリフォルニア州アーバイン発, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 健康・ウェルネスのための世界有数のオンライン小売業者であるアイハーブは本日、最初のホリデーイベント「ブラックフライデー」を開始する。 この1か月間のセールイベントは、世界中の顧客が利用可能で、買い物客は必須ビタミン、サプリメント、ビューティ用品、スポーツ栄養食品、食料品などを確保するための十分な時間を得られる。

プロモーションは、即座に開始され、多数の主要カテゴリーで20%オフからのブラックフライデー前の割引が適用される。 ブラックフライデーとサイバーマンデーの週には、割引率が大幅に上昇し、全商品を対象として25%オフからスタートする。*

ブラックフライデーのシーズンは、紛れもなく世界的なショッピングイベントとなっており、世界中の消費者が健康に欠かせない商品やホリデーギフトをオンラインで買い求める傾向がますます強まっている。 最近の分析によると、2024年のブラックフライデーとサイバーマンデーに関連する国境を越えたEコマース活動は前年比で40％以上増加した**。このことは、このイベントが個人の健康ニーズを満たし、ホリデーシーズンに備えるための時期として世界的に拡大していることを示している。 アイハーブのブラックフライデー月間は、この膨大な世界的需要に応えるために特別に企画された。

「アイハーブでのブラックフライデーのショッピングは、慌ただしい短距離走ではありません。それは、喜びと十分に考えた発見の季節なのです」と、アイハーブ最高収益責任者 (CRO) であるヘヨン・ムン (Hyeyoung Moon) は述べている。 「毎週新たなセール品を提供し、ダイナミックな割引を実施することで、お客様は居住地にかかわらず、時間をかけて健康維持に欠かせない商品をまとめ買いし、大切な方への意味深い高品質な贈り物を見つけることができます」。

今シーズンの新しい特色

完璧なフィット：アイハーブのeギフトカード

アイハーブの柔軟性のあるeギフトカードで、健康関連のギフトと選択を簡単に共有されたい。 ウェルネスは個人によって異なることを認識し、これらのデジタルカードは、友人や家族がアイハーブのサイトの幅広いラインナップの最高品質の商品にアクセスできるようにすることで、当て推量を排除する。 eギフトカードのプロセスは、最大の利便性を追求して設計されている。購入者はシンプルなデジタル取引で購入を完了して、パーソナライズされたメッセージを追加し、最適なタイミングで配送をスケジュールすることもできる。 アイハーブのeギフトカードは、有効期限切れになることはなく、長続きする真の価値を提供する。

アフィリエイトおよびメディアパブリッシャー向け

アイハーブは、2024年に24億ドル (約3,709億7,600万円) の純売上高を達成した、健康・ウェルネス分野のグローバルリーダーとして、ライフスタイル、美容、ウェルネス、消費者向け商品の割引情報を扱う主要メディア各社に対し、パートナーシップの機会を検討するよう呼びかけている。 アイハーブのアフィリエイトプログラムは、Partnerize、Impact、CJ、AWIN、YouTubeアフィリエイトなどの信頼できるティア1アフィリエイトネットワークを通じて運営され、パートナーは市場トップクラスの手数料率を獲得できる。 2024年、アイハーブのアフィリエイトパートナーは、1,200万ドル (約17億6,500万円) 以上の手数料を獲得。シミラーウェブ (Similarweb) によると、eコマース業界最高水準の7.9%という高いコンバージョン率がこれを助長したという。 詳細は、affiliates@iherb.comに問い合わせるか、https://www.iherb.com/info/affiliatesを閲覧されたい。

アイハーブのフルフィルメント業務のBロール映像を希望するメディアは、https://brandfolder.com/s/xz6wqj563qjccqxrtmrzs5にアクセスされたい。

アイハーブについて

アイハーブは、2,000近くの信頼のおけるブランドからのスポーツ栄養、ビューティー用品、バス・パーソナルケア用品、食料品、ベビー用品、ペット用品を含む、他に類を見ない品揃えのビタミン、ミネラル、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品を提供している世界有数のオンライン小売業者である。 アイハーブは、全世界の3,000人のチームメンバーに支えられ、180か国および36か国語で、1,400万人以上のアクティブな顧客にサービスを提供している。 アイハーブの洗練されたグローバル物流ネットワークは、米国、アジア、サウジアラビアに位置する9つの温湿度が管理された物流センターを拠点としており、顧客にシームレスで信頼できるショッピング体験を提供している。 1996年に設立され、カリフォルニア州アーバインに拠点を置くアイハーブは、すべての人に健康・ウェルネスを提供することを使命としている。 詳しくは、corporate.iherb.comを閲覧されたい。

* 一部適用除外となる場合がある。

** 出典：グローバルEコマース2024年ブラックフライデー／サイバーマンデーレポート (The Global E-Commerce Black Friday/Cyber Monday 2024 Report)

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4c3df021-ac56-455a-b4f8-c06eabf084b9