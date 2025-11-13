Huayan Robotics Akan Memamerkan Robot Kolaboratif Canggih di METALEX 2025 di Bangkok

BANGKOK, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mulai tanggal 19 hingga 22 November, Huayan Robotics, inovator terkemuka dalam teknologi robot kolaboratif, akan memamerkan solusi terbarunya di METALEX 2025, pameran terkemuka untuk peralatan mesin dan pengerjaan logam di Asia Tenggara, yang akan diselenggarakan di Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC). Huayan Robotics akan menempati Hall 98, Stan AK07, tempat pengunjung dapat mengenal lebih lanjut berbagai inovasi terbaru perusahaan dalam bidang robotika kolaboratif.

Salah satu produk yang menjadi sorotan adalah solusi baru untuk bongkar muat berkecepatan tinggi, pengelasan cerdas, dan pengajaran dengan cara memandu langsung gerakan lengan robot yang fleksibel. Solusi ini mencerminkan komitmen Huayan Robotics terhadap otomatisasi industri yang efisien dan presisi.

Solusi Bongkar Muat Berkecepatan Tinggi

Perusahaan ini akan memperkenalkan E05 High-Speed Collaborative Robot yang sudah ditingkatkan dan dirancang untuk melakukan operasi bongkar muat otomatis yang lebih cepat dan lebih lancar. Dengan peningkatan besar pada motor dan algoritma kontrolnya, model terbaru ini mampu memberikan peningkatan kecepatan operasi hingga 50% sehingga laju produksi menjadi lebih tinggi.

Solusi Pengajaran dengan Memandu Gerakan Lengan Robot yang Fleksibel

E05-Pro cobot menampilkan keunggulan Huayan Robotics dalam teknologi yang dikendalikan gaya. Cobot yang dilengkapi dengan sensor gaya di ujung memungkinkan kontrol lengan robot secara halus dengan gaya tarik serendah 5 newton. Cara ini memberikan fleksibilitas luar biasa dan kemudahan penggunaan untuk berbagai tugas seperti pengelasan, penyemprotan, dan perakitan.

Solusi Pengelasan Robotik Canggih

Diakui sebagai salah satu penyedia terkemuka robot pengelasan kolaboratif di Tiongkok, Huayan Robotics akan memperkenalkan solusi pengelasan otomatis E10-Pro miliknya, yang menghadirkan presisi tinggi, jangkauan lebih luas, serta kontrol cerdas. Sistem ini telah secara luas diterapkan dalam industri pembuatan kapal, fabrikasi baja struktural, rekayasa jembatan, dan manufaktur perangkat keras, guna mendukung konsistensi pengelasan serta efisiensi produksi yang lebih tinggi.

“Huayan Robotics tetap berkomitmen untuk menghadirkan solusi robotik yang cerdas, andal, dan mudah digunakan bagi pasar global, seiring dengan perkembangan pesat otomatisasi industri,” ujar Nn. Ke Miao, Wakil Presiden Pasar Global Huayan Robotics. “METALEX 2025 menyediakan platform yang luar biasa untuk memperkenalkan teknologi terbaru kami dan berinteraksi dengan mitra dari seluruh dunia.”

Pameran Huayan Robotics di METALEX 2025, Hall 98, Stan AK07, akan menampilkan berbagai solusi praktis ini dan masih banyak lagi. Detail lebih lanjut akan disampaikan melalui akun media sosial resmi perusahaan ini.

Tentang Huayan Robotics

Huayan Robotics yang dipercaya oleh para mitra di lebih dari 40 negara dan wilayah bergerak di bidang pengembangan dan manufaktur robot kolaboratif. Huayan Robotics menghadirkan solusi otomatisasi inovatif untuk berbagai proses seperti pengelasan, penataan produk di atas palet, perakitan, dan pemasangan sekrup. Dengan memadukan teknologi mutakhir dan desain berfokus pada pengguna, perusahaan ini ingin mendukung para produsen di seluruh dunia untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat fleksibilitas, dan menyederhanakan operasinya.

