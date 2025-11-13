Huayan Robotics Akan Mempersembahkan Robot Kolaboratif Termaju di METALEX 2025 di Bangkok

BANGKOK, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dari 19 hingga 22 November, Huayan Robotics, peneraju inovasi dalam teknologi robotik kolaboratif, akan mempersembahkan penyelesaian terbaharunya di METALEX 2025, pameran utama Asia Tenggara bagi kerja logam dan peralatan mesin, yang akan berlangsung di Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC). Huayan Robotics akan berada di Dewan 98, Reruai AK07, di mana para pengunjung boleh mengetahui lebih lanjut tentang inovasi terkini mereka dalam bidang robotik kolaboratif.

Antara tarikan utama ialah penyelesaian baharu untuk pemunggahan dan pemuatan berkelajuan tinggi, kimpalan pintar dan pengajaran seretan yang fleksibel, yang mencerminkan komitmen Huayan Robotics terhadap automasi industri yang cekap dan tepat.

Penyelesaian Pemunggahan dan Pemuatan Berkelajuan Tinggi

Syarikat ini akan mempersembahkan Robot Kolaboratif Berkelajuan Tinggi E05 yang telah dinaik taraf, direka untuk operasi pemunggahan dan pemuatan automatik yang lebih pantas dan lancar. Dengan penambahbaikan besar pada motor dan algoritma kawalan, model baharu ini menawarkan peningkatan sehingga 50% dalam kelajuan operasi, sekali gus membolehkan hasil pengeluaran yang lebih tinggi.

Penyelesaian Pengajaran Seretan yang Fleksibel

Robot kolaboratif E05-Pro menyerlahkan kepakaran Huayan Robotics dalam teknologi kawalan berasaskan daya. Dilengkapi dengan sensor daya hujung bersepadu, robot kolaboratif ini membolehkan pergerakan lengan robot yang lancar dengan daya seretan serendah 5 newton, menawarkan fleksibiliti dan kemudahan penggunaan yang luar biasa untuk tugas seperti kimpalan, penyemburan serta pemasangan.

Penyelesaian Kimpalan Robotik Termaju

Diiktiraf sebagai salah satu penyedia utama robot kimpalan kolaboratif di China, Huayan Robotics akan memperkenalkan penyelesaian kimpalan automatic E10-Pro , yang menampilkan ketepatan tinggi, jangkauan luas dan kawalan pintar. Sistem ini digunakan secara meluas dalam pembinaan kapal, fabrikasi keluli struktur, kejuruteraan jambatan dan pembuatan perkakasan, bagi menyokong konsistensi kimpalan yang lebih tinggi serta kecekapan pengeluaran yang lebih baik.

“Huayan Robotics kekal komited untuk menyediakan penyelesaian robotik yang pintar, boleh dipercayai dan mesra pengguna kepada pasaran global, di mana automasi industri terus berkembang,” kata Cik Ke Miao, Naib Presiden Pasaran Global Huayan Robotics. “METALEX 2025 menyediakan platform yang sangat baik untuk mempersembahkan teknologi terkini kami dan berinteraksi dengan rakan kongsi dari seluruh dunia,”

Pameran Huayan Robotics di METALEX 2025, Dewan 98, Reruai AK07, akan menampilkan pelbagai penyelesaian praktikal dan inovatif. Maklumat lanjut akan dikongsi melalui saluran media sosial rasmi.

Perihal Huayan Robotics

Dipercayai oleh rakan kongsi di lebih 40 negara dan wilayah, Huayan Robotics pakar dalam pembangunan dan pembuatan robot kolaboratif. Ia menyediakan penyelesaian automasi inovatif untuk proses seperti kimpalan, pemaletan, pemasangan dan pemutar skru. Dengan menggabungkan teknologi terkini dan reka bentuk berfokuskan pengguna, Huayan Robotics berusaha untuk memperkasakan pengeluar global dalam meningkatkan kecekapan, memperluas fleksibiliti serta memperkemas operasi.

Hubungan Media:

Laman Web: https://www.huayan-robotics.net/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/huayanrobotics

YouTube: https://www.youtube.com/@Huayanrobotics

E-mel: marketing.oversea@huayan-robotics.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/62663045-a2ab-4908-9b4f-9b37d0126145