KBC Groep: Resultaat derde kwartaal van 1 002 miljoen euro



KBC Groep – overzicht (geconsolideerd, IFRS) 3KW2025 2KWQ2025 3KW2024 9M2025 9M2024 Nettoresultaat (in miljoenen euro) 1 002 1 018 868 2 566 2 300 Gewone winst per aandeel (in euro) 2,44 2,50 2,14 6,25 5,58 Nettoresultaat per divisie

(in miljoenen euro) België 589 607 598 1 477 1 359 Tsjechië 244 240 179 691 620 Internationale Markten 237 237 205 609 576 Groepscentre -68 -65 -114 -211 -255 Eigen vermogen van de aandeelhouders per aandeel

(in euro, per einde periode) 60,8 58,9 54,1 60,8 54,1

"We boekten een uitstekende nettowinst van 1 002 miljoen euro in het derde kwartaal van 2025. Vergeleken met het vorige kwartaal profiteerden onze totale opbrengsten van een stijging van de nettorente-inkomsten, verzekeringsinkomsten en nettoprovisie-inkomsten, terwijl het trading- en reëlewaarderesultaat, de overige netto-inkomsten en de dividendinkomsten (na de seizoenspiek in het tweede kwartaal) daalden. Onze kredietportefeuille bleef groeien en steeg met 2% kwartaal-op-kwartaal en 8% op jaar-op-jaar. Als we de volatiele kortetermijndeposito's met lage marges bij de buitenlandse kantoren van KBC Bank buiten beschouwing laten, bleven de klantendeposito's stabiel ten opzichte van het vorige kwartaal en stegen ze met 3% jaar-op-jaar. De exploitatiekosten exclusief bank- en verzekeringsheffingen stegen marginaal, en bleven perfect binnen onze verwachtingen. De lasten uit hoofde van verzekeringsdiensten na herverzekering stegen ook, maar de waardeverminderingen op kredieten daalden aanzienlijk, wat leidde tot een zeer gunstige kredietkostenratio van slechts 12 basispunten voor de eerste negen maanden van 2025 (13 basispunten als we de wijzigingen in de reserve voor geopolitieke en macro-economische onzekerheden buiten beschouwing laten). Als we de resultaten van de eerste drie kwartalen van het jaar optellen, komt onze year-to-date nettowinst uit op 2 566 miljoen euro, een stijging van 12% ten opzichte van een jaar eerder.

Onze solvabiliteitspositie bleef sterk, met een unfloored fully loaded common equity ratio volgens Bazel IV van 14,9% eind september 2025. Onze liquiditeitspositie bleef ook erg solide, zoals blijkt uit een LCR van 158% en een NSFR van 134%. In overeenstemming met ons dividendbeleid betaalden we op 7 november 2025 een interim-dividend van 1 euro per aandeel als voorschot op het totale dividend over 2025. We hebben daarnaast onze verwachtingen voor heel 2025 inzake nettorente-inkomsten verder verhoogd naar ten minste 5,95 miljard euro (tegenover 5,85 miljard euro zoals gepubliceerd in het vorige kwartaal), en voor de groei van de totale opbrengsten naar ten minste 7,5% (tegenover 7,0%).

We blijven vooroplopen op het gebied van digitale innovatie. Kate, onze AI-gestuurde persoonlijke digitale assistent, werd recent verder geüpgraded om nog natuurlijkere en intuïtievere conversaties te kunnen voeren, wat de autonomie en het gebruik door klanten verder zal stimuleren. Kate lost nu zelfstandig zeven van de tien vragen van klanten op in onze kernmarkten. En met ons vernieuwde Kate Coin-programma is het nu nog makkelijker voor klanten om Kate Coins te verdienen en te gebruiken. Zo kunnen klanten onder andere Kate Coins verdienen bij de ene partner en ze gebruiken bij een andere partner. Daarnaast werken we samen met acht Europese banken aan de ontwikkeling van een MiCAR-conforme euro stablecoin, die stabiliteit brengt in de snel evoluerende wereld van crypto en tokenisatie.

We krijgen regelmatig externe erkenning voor onze innovatieve aanpak en we zijn er bijzonder trots op dat het onafhankelijke internationale onderzoeksbureau Sia KBC Mobile opnieuw heeft uitgeroepen tot de beste mobilebankingapp ter wereld. KBC heeft deze prestigieuze titel nu drie keer gewonnen: in 2021, 2024 en 2025.

Verder hebben we onlangs een akkoord bereikt over de overname van Business Lease in Tsjechië en Slowakije, voor een totaalbedrag van 72 miljoen euro. Dankzij deze transactie kan KBC zijn leasingactiviteiten in Centraal-Europa aanzienlijk uitbreiden en zijn marktpositie in beide landen versterken. De transactie zal een verwaarloosbaar effect hebben op onze kapitaalpositie en moet nog worden goedgekeurd door de bevoegde antitrustautoriteiten. Ze zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2026.

Ik wil graag al onze medewerkers oprecht bedanken voor hun bijdrage aan het voortdurende succes van onze groep. Ik wil ook al onze klanten, aandeelhouders en andere stakeholders bedanken voor hun vertrouwen en steun, en hen verzekeren dat we ons blijven inzetten om de referentie te zijn in bankverzekeren en innovatie in al onze thuismarkten."

Johan Thijs, Chief Executive Officer

Bijlages