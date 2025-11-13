Pelancaran Bulan Pertukaran Akademik Sains dan Teknologi Beijing ke-28 telah bermula

BEIJING, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bulan Pertukaran Akademik Sains dan Teknologi Beijing ke-28 telah bermula pada 11 Oktober di ibu negara China telah melancarkan lebih daripada 140 acara akademik dalam bidang termaju seperti kecerdasan buatan, perubatan dan kesihatan, pembangunan bandar serta tenaga hijau.

Di bawah naungan Beijing Association for Science and Technology (BAST), inisiatif selama sebulan ini bertujuan memperkukuh keupayaan akademik dan kepimpinan inovasi serta menggalakkan kerjasama antara universiti, institut penyelidikan dan organisasi saintifik antarabangsa.

Antara acara utama sempena pembukaan ialah Persidangan Antarabangsa ke-5 DACOMA-25 mengenai Pengkomputeran Dipacu Data dan Pembelajaran Mesin dalam Kejuruteraan, yang berlangsung dari 10 hingga 12 Oktober. Persidangan tersebut telah dijalankan di bawah bimbingan BAST dan dianjurkan bersama oleh Chinese Society of Theoretical and Applied Mechanics, Beijing Society of Mechanics serta Tsinghua University, dengan sokongan daripada lebih sepuluh institusi tempatan dan antarabangsa, termasuk Peking University dan Tongji University.

Dilancarkan pada tahun 2019, DACOMA merupakan sebuah platform utama dalam bidang pengkomputeran pintar dipacu data. Persidangan tahun ini yang bertemakan “Inovasi Kejuruteraan Dipacu Data & Dikuasakan AI” telah menampilkan sebanyak 67 pembentangan, termasuk 8 sesi utama yang terbuka kepada umum dan 59 ceramah jemputan. Lebih daripada 250 peserta dari institusi penyelidikan dan universiti terkemuka telah menghadiri acara tersebut, yang menampilkan kemajuan terkini dalam bidang antara disiplin yang menghubungkan data, pemodelan dan aplikasi kejuruteraan.

Pada masa akan datang, BAST akan terus membina platform pertukaran, menyokong persatuan yang bernaung di bawahnya, memperkukuh kerjasama dengan rakan kongsi domestik dan antarabangsa serta memberi khidmat sokongan kepada universiti-universiti di Beijing bagi menggembleng sumber untuk inovasi saintifik dan teknologi.

Sumber: Akaun rasmi WeChat Beijing Association for Science and Technology (BAST).

