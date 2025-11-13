KBC Groep: KBC rondt een eerste succesvolle significante risico-overdrachtstransactie af op een bedrijfskredietportefeuille van 4,2 miljard euro

In lijn met het kapitaalaanwendingsbeleid van KBC en in lijn met zijn strategie om de risicogewogen activa te optimaliseren, de kapitaalratio te versterken en verdere groei te ondersteunen; heeft KBC met succes een significante risico-overdrachtstransactie afgerond op een portefeuille van 4,2 miljard euro bedrijfskredieten.

KBC Groep is verheugd om de voltooiing van zijn eerste Significant Risk Transfer (SRT) transactie aan te kondigen. De risico-overdracht werd gerealiseerd via de plaatsing van credit linked notes bij institutionele beleggers. Deze credit linked notes dekken de mezzaninepositie op een portefeuille van 4,2 miljard euro afkomstig van de afdeling corporate banking van KBC Bank.

Deze transactie zal leiden tot een besparing op de risicogewogen activa van ongeveer 2 miljard euro en als dusdanig de unfloored fully loaded CET1-ratio van KBC Groep versterken met ongeveer 23 basispunten vanaf het vierde kwartaal van 2025.

