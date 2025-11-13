



13 november 2025 - 7:45 uur CET



De Agfa-Gevaert Groep in het derde kwartaal van 2025: voortdurende achteruitgang in medische film, sterke groei cloud en SaaS in HealthCare IT, zwakkere markten in Digital Print & Chemicals

Groepsprestatie: Omzetdaling van 7,1% (-4.7% zonder wisselkoerseffecten): stijging in Digital Print & Chemicals niet voldoende om impact van achteruitgang in medische film en van cloudtransitie in HealthCare IT te compenseren Ondanks goede kostencontrole daalde de aangepaste EBITDA tot 5 miljoen euro, vooral door achteruitgang in Radiology Solutions – versnelling en uitbreiding van besparingsprogramma’s Positieve vrije kasstroom van 21 miljoen euro in het derde kwartaal door verbetering van 24 miljoen euro in werkkapitaal en een impact van 38 miljoen euro van de AgfaPhoto-zaak De vrije kasstroom over 9 maanden verbeterde met 72 miljoen euro versus vorig jaar, vooral door een verbetering van 51 miljoen euro in het werkkapitaal en een impact van 38 miljoen euro van de AgfaPhoto-zaak. Dit oversteeg de achteruitgang van de EBITDA

HealthCare IT: Agfa goed geplaatst om voordeel te halen uit marktovergang naar SaaS-businessmodel 12 maanden lopende order intake steeg met 5,8% tot 163 miljoen euro Omzet daalde met 13,0% (-8,7% exclusief wisselkoerseffecten) tot 50 miljoen euro – recurrente omzet groeide met 0,6% (5,0% exclusief wisselkoerseffecten) Aangepaste EBITDA daalde tot 2,1 miljoen euro

Digital Print & Chemicals: hogere omzet, rendabiliteit licht hoger ondanks ongunstige marktomstandigheden 5,1% omzetgroei tot 115 miljoen euro, vooral onder impuls van Specialty Films & Chemicals Prestaties van Green Hydrogen Solutions en Digital Printing Solutions beïnvloed door zwakkere marktomstandigheden De aangepaste EBITDA steeg van 8,8 miljoen euro tot 9,0 miljoen euro

Radiology Solutions: versnelde achteruitgang van de medische filmmarkten, vooral in China De omzet daalde met bijna 20%, met een grote impact op de winstgevendheid Gezien de huidige marktomstandigheden worden bijkomende reorganisatie-inspanningen gedefinieerd



Mortsel (België), 13 november 2025 – 7u45 CET – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten in het derde kwartaal van 2025.

"Onze resultaten voor het derde kwartaal weerspiegelen de aanhoudende druk op de markten voor medische films. We zijn daarom bezig met de versnelling en de uitbreiding van onze besparingsinspanningen. We blijven vertrouwen hebben in de strategische koers van onze groeimotoren. HealthCare IT’s transitie naar de cloud versterkt de langetermijnpositie van de onderneming als wereldwijde leider op het gebied van Enterprise IT aanzienlijk. Zoals verwacht heeft ze tijdelijk een impact op de omzet en de rendabiliteit. Deze strategische evolutie wordt ondersteund door een hoge klanttevredenheid en de ondertekening van verschillende hoogwaardige contracten in 2025. In Digital Printing Solutions blijven we bouwen aan een robuust portfolio van producten van het hoogste en het middenklassesegment. Hoewel de huidige marktomstandigheden momenteel vrij zwak zijn, met name in de VS, verwacht de onderneming een hernieuwde vraag zodra de economische stabiliteit terugkeert. De Green Hydrogen Solutions-activiteit leverde een solide derde kwartaal. De groei in de westerse markten is momenteel bescheiden, maar de onderneming breidt haar aanwezigheid in de oostelijke regio's met succes uit. De inhuldiging van een nieuwe ZIRFON-membraanfabriek in september is een belangrijke mijlpaal in ons engagement tegenover de transitie naar schone energie.” Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Versnelling en uitbreiding reorganisatieplannen

Agfa is bezig met de versnelling en de uitbreiding van het plan om de kostenbasis van de traditionele filmactiviteiten te optimaliseren. Het huidige plan, dat naar verwachting een besparing van 50 miljoen euro zal opleveren, wordt versneld uitgevoerd. Een bijkomend plan wordt uitgewerkt. Hiervan wordt een extra besparing van 25 miljoen euro verwacht op het vlak van productieactiviteiten en go-to-market-aanpassingen.

Er worden op korte termijn ondernemingsbrede maatregelen geïmplementeerd die de huidige resultaten moeten helpen opvangen.

Agfa werkt aan een initatief om de algemene organisatie te herstructureren. Details over het plan zullen te zijner tijd worden bekendgemaakt.

Agfa bekijkt de potentiële herinvulling van een deel van zijn vestiging in Mortsel, België. Als eerste stap heeft Agfa een aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid tot het opstarten van onderhandelingen om te komen tot een Brownfieldconvenant. Dergelijke convenant creëert een formeel kader waarin alle betrokken partijen kunnen samenwerken aan een ondersteunde en toekomstgerichte herontwikkeling



in miljoen euro Q3 2025 Q3 2024 evolutie (excl. wisselkoers) 9m 2025 9m 2024 evolutie (excl. wisselkoers) OMZET HealthCare IT 50 58 -13,0% (-8,7%) 168 167 0,8% (3,1%) Digital Print & Chemicals 115 110 5,1% (6,4%) 331 313 5,6% (6,2%) Radiology Solutions 74 92 -19,4% (-16,4%) 228 277 -17,8% (-15,2%) Contractor Operations and Services – former Offset 17 17 1,4% 54 55 -3,2% GROEP 257 277 -7,1% (-4,7%) 780 813 -4,0% (-2.7%) AANGEPASTE EBITDA (*) HealthCare IT 2,1 6,3 -67,4% 15,9 13,3 20,1% Digital Print & Chemicals 9,0 8,8 1,8% 21,3 21,5 -0,8% Radiology Solutions (4,1) 3,7 (13,5) 10,0 Contractor Operations and Services – former Offset 1,4 0,2 578,8% 6,4 5,2 22,5% Unallocated (3,3) (3,9) (9,8) (10,6) GROEP 5 15 -65,9% 20 39 -48,0%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Voor de definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s): zie verder.

De financiële overzichtstabellen staan aan het einde van dit persbericht. Ze maken integraal deel uit van dit document.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q3 2025 Q3 2024 evolutie (excl. wisselkoers)



9m 2025 9m 2024 evolutie (excl. wisselkoers



Omzet 257 277 -7,1% (-4,7%) 780 813 -4,0% (-2,7%) Brutowinst (*) 70 82 -14,5% 229 252 -9,0% % van de omzet 27,1% 29,5% 29,4% 31,0% Aangepaste EBITDA (**) 5 15 -65,9% 20 39 -48,0% % van de omzet 2,0% 5,5% 2,6% 4,8% Aangepaste EBIT(**) (4) 4 (6) 7 % van de omzet -1,4% 1,5% -0,7% 0,9% Nettoresultaat (19) (13) (9) (29)

(*) Voor aanpassingen en reorganisatiekosten

(**) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

De versnelde achteruitgang van medische film had een aanzienlijke invloed op de omzet van Agfa. De divisie HealthCare IT schakelt met succes over naar cloudgebaseerde Enterprise Imaging. Zoals verwacht heeft deze overgang een tijdelijk effect op de omzet en het resultaat van de divisie. Binnen de divisie Digital Print & Chemicals boekten de groeimotor Green Hydrogen Solutions en de activiteiten op het vlak van Specialty Films & Chemicals een omzetgroei, terwijl Digital Printing Solutions de gevolgen ondervond van het zwakke investeringsklimaat.

Voornamelijk als gevolg van de achteruitgang in de divisie Radiology Solutions daalde de brutowinstmarge van de Groep tot 27,1% van de omzet.

Door strikte kostcontrole daalden de bedrijfskosten van 77 miljoen euro in het derde kwartaal van 2024 tot 73 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA bedroeg 5 miljoen euro (2,0% van de omzet). De rendabiliteit werd vooral beïnvloed door verkoopsmixeffecten, de effecten van de marktachteruitgang voor de medische filmactiviteiten en de situatie op de grondstoffenmarkten.

De aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen uit op een kost van 6 miljoen euro, deels in verband met het programma ter optimalisering van de kostenbasis van de traditionele filmactiviteiten.

Tegenover het derde kwartaal van 2024 bleven de nettofinancieringskosten stabiel op 7 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 2 miljoen euro, tegenover 7 miljoen euro in het derde kwartaal van 2024.

De Agfa-Gevaert Groep boekte een negatief nettoresultaat van 19 miljoen euro.

Balans en kasstroom

Het werkkapitaal evolueerde van 30% van de omzet in het tweede kwartaal van 2025 tot 29%. In absolute cijfers daalde het werkkapitaal van 341 miljoen euro tot 324 miljoen euro.

De Groep boekte een positieve vrije kasstroom van 21 miljoen euro in het derde kwartaal, vooral door een werkkapitaalverbetering van 24 miljoen euro en een kasinstroom van de AgfaPhoto-zaak van 38 miljoen euro. Voorzieningen & andere: verschillende kwartaalsgebonden seasonality in het derde kwartaal, in de eerste 9 maanden was er een positieve bijdrage met een kasinstroom van de afbouw van de leaseportfolio bij klanten. De kasuitstroom voor pensioenen en de kasuitstroom voor aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen overeen met die van vorig jaar.

De vrije kasstroom over 9 maanden verbeterde met 72 miljoen euro tegenover vorig jaar onder impuls van een werkkapitaalverbetering van 51 miljoen euro en 38 miljoen euro in verband met de AgfaPhoto-zaak.

De netto financiële schuld (exclusief IFRS 16) evolueerde van 37 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2024 naar 65 miljoen euro. De totale schuld blijft hoog, met hoge pensioenschulden en een toename van de netto financiële schuld.

Op 1 augustus 2025 werd een nieuwe doorlopende kredietfaciliteit van 180 miljoen euro met een looptijd van drie jaar afgesloten, die op 1 augustus 2028 afloopt. 119 miljoen euro was opgenomen aan het einde van het derde kwartaal. Test toepasbaar voor derde kwartaal: De liquiditeitsruimte bedroeg aan het eind van het derde kwartaal 126,8 miljoen euro, terwijl de convenanten 30 miljoen euro voorschrijven. Ratio’s uitsluitend ter referentie – geen tests vereist voor derde kwartaal 2025, worden getest aan het einde van het jaar: Aan het einde van het derde kwartaal bedroeg de leverage ratio (nettoschuld/aangepaste EBITDA) 2,0 terwijl de convenanten een maximum van 2,75 voorschrijven voor het vierde kwartaal. De rentedekkingsratio (aangepaste EBITDA/rente-uitgaven) bedroeg 8,5 terwijl de convenanten een minimum van 5 voorschrijven. De aangepaste EBITDA bedroeg aan het einde van het derde kwartaal van 2025 33,1 miljoen euro terwijl de convenanten minimum 30 miljoen euro voorschrijven.







Vooruitzichten

Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op het huidige economische klimaat.

Vooruitzichten voor 2025 per divisie:

HealthCare IT: De omschakeling naar cloud-technologie zal voortgaan, wat tijdelijk een impact zal hebben op de financiële prestaties van de divisie. Verwacht wordt nu dat de rendabiliteit licht lager dan vorig jaar zal zijn. Verwacht wordt dat de goede order intake zal aanhouden. Vooral dankzij het binnenhalen van nieuwe klanten, wordt voor het volledige jaar een stijging van de order intake tussen 15 en 20% verwacht.

Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht matige omzetgroei en een kleine groei van de rendabiliteit gezien de huidige zwakkere marktomstandigheden.

Radiology Solutions: Er wordt een voortzetting van de dalende trend in omzet en rendabiliteit verwacht. De Groep verwacht een progressieve tempering naarmate het herstructureringsprogramma wordt uitgevoerd.





Geen rekening houdend met de resterende vordering van 25 miljoen euro uit de verkoop van Offset Solutions aan Aurelius, verwacht Agfa voor het volledige jaar 2025 een licht negatieve vrije kasstroom. Het bedrag van 25 miljoen euro bestaat uit 6 miljoen euro die onbetwist is en 19 miljoen euro die betwist wordt en die afhangt van de afronding van het onderzoek door de onafhankelijke deskundige. De deskundige heeft recent een voorlopig rapport over deze kwestie opgemaakt. Het definitieve rapport werd nu aangekondigd voor het einde van het jaar.

HealthCare IT

in miljoen euro Q3 2025 Q3 2024 evolutie (excl. wisselkoers



9m 2025 9m 2024 evolutie (excl. wisselkoers)



Omzet 50 58 -13,0% (-8,7%) 168 167 0,8% (3,1%) Aangepaste EBITDA (*) 2,1 6,3 -67,4% 15,9 13,3 20,1% % van de omzet 4,1% 10,9% 9,5% 8,0% Aangepaste EBIT (*) 0,3 4,5 -92,3% 10,8 7,6 40,9% % van de omzet 0,7% 7,7% 6,4% 4,6%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde Kwartaal

Voortbouwend op het succes in Noord-Amerika handhaafde HealthCare IT het hoge niveau van order intake dat begon in het tweede kwartaal van 2024. De 12 maanden lopende order intake steeg met 5,8% tot 163 miljoen euro, tegenover 154 miljoen euro in het derde kwartaal van 2025. Het aandeel in de order intake van de cloud-technologie blijft groeien en heeft nu meer en meer een invloed op de P&L. Het projectorderboek neemt af door de sterke toename van het orderboek voor cloud SaaS. 39% van de totale order intake in het derde kwartaal houdt verband met cloud-technologie. Netto nieuwe klanten vertegenwoordigen 70% van de totale order intake in het derde kwartaal. 31% van de totale order intake in het derde kwartaal is gelinkt aan projectcontracten en 69% aan contracten met terugkerende inkomsten. Voor het volledige jaar wordt een stijging van de order intake tussen 15 en 20% verwacht.

De omzetdaling van 13,0% tegenover het derde kwartaal van 2024 (-8,7% zonder wisselkoerseffecten) is vooral gerelateerd aan de transitie naar cloud-technologie. De recurrente omzet groeide met 0,6% (5,0% zonder wisselkoerseffecten) en bedraagt 69% van de totale omzet in het derde kwartaal.

Vooral door mixeffecten daalde de brutowinstmarge van HealthCare IT van 47,0% in het derde kwartaal van 2024 tot 44,1%. De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 10,9% tot 4,1%.

Agfa HealthCare is door KLAS Research erkend voor een aanzienlijke toename in klanttevredenheid. De klanttevredenheid over Agfa's Enterprise Imaging VNA en XERO Viewer is aanzienlijk gestegen en beide oplossingen zijn uitgeroepen tot Best in KLAS 2025.

Agfa HealthCare staat consequent in de KLAS Top 3 in alle categorieën en wereldwijde regio's.

Agfa HealthCare heeft de HITRUST i1-certificering behaald, waarmee het aantoont dat het zich inzet voor en voldoet aan de normen voor gegevensbescherming en dat het in staat is om bescherming te bieden tegen cyberbeveiligingsrisico's.

Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q3 2025 Q3 2024 evolutie (excl. wisselkoers



9m 2025 9m 2024 evolutie (excl. wisselkoers



Omzet 115 110 5,1% (6,4%) 331 313 5,6% (6,2%) Aangepaste EBITDA (*) 9,0 8,8 1,8% 21,3 21,5 -0,8% % van de omzet 7,8% 8,0% 6,4% 6,9% Aangepaste EBIT (*) 4,4 4,2 4,6% 7,4 8,6 -13,3% % van de omzet 3,8% 3,8% 2,3% 2,7%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

Divisieprestaties

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide met 5,1% (6,4% exclusief wisselkoerseffecten), vooral onder impuls van de activiteiten op het vlak van Specialty Films & Chemicals en Green Hydrogen Solutions. De omzet in Digital Printing Solutions (DPS) werd beïnvloed door de algemene marktzwakte die gelinkt is aan de economische onzekerheid.

De brutowinstmarge van de divisie evolueerde van 27,8% van de omzet in het derde kwartaal van 2024 tot 26,1% van de omzet. Ongunstige mixeffecten werden deels gecompenseerd door prijsinspanningen en strikte kostcontrole.

De aangepaste EBITDA-marge bleef nagenoeg stabiel op 7,8% van de omzet.





Digital Printing Solutions

In Noord-Amerika is de verkoop van apparatuur aanzienlijk vertraagd, wat een invloed heeft op de algemene groei. Een gebrek aan zichtbaarheid voor klanten in Noord-Amerika leidt tot minder investeringen, vooral in high-end apparatuur. De omzetgroei voor inkten vertraagde tot 3%. De algemene omzet van de business daalde met 5,5% tegenover het derde kwartaal van vorig jaar.

In uitvoering van zijn strategie om te focussen op grotere en snellere apparatuur, blijft Agfa zijn toonaangevende portfolio van digital drukapparatuur uitbreiden en verbeteren, zowel in het Sign&Display-marktsegment als in het industriële en verpakkingssegment.

Agfa’s SpeedSet Orca-oplossing is nu commercieel actief bij klant The Delta Group na de succesvolle afronding van de bètatests. SpeedSet Orca is een veelzijdige single-pass digitale drukpers op waterbasis die inkjetprinten voor bepaalde verpakkings- en andere toepassingen opnieuw definieert.

Het partnerschap met BHS Corrugated is gestart met een beperkt aantal bestellingen voor drukmachines voor bètaklanten.

Green Hydrogen Solutions

Ondanks de algemene zwakte in de markt, groeide de omzet van de ZIRFON-membranen voor op hernieuwbare energie gebaseerde waterstofproductie met 8,3% tegenover het derde kwartaal van 2024. Deze groei was vooral gebaseerd op het toenemende momentum in Azië. De rendabiliteit van de activiteit verbeterde door betere kostencontrole en verhoogde productie-efficiëntie.

Het marktbeeld bleef contrastrijk. Vooral kleinschalige projecten bevinden zich in de fase van de definitieve investeringsbeslissing. Er vindt verdere consolidatie plaats onder West-Europese fabrikanten van elektrolyse-installaties.

De westerse markten zijn eerder zwak omdat de wetgeving nog te complex is. De markten in het Midden-Oosten, Afrika en Azië laten meer dynamiek zien en richten zich steeds meer op hoogwaardige systemen (met composietmaterialen zoals ZIRFON). Aangezien India zich ontwikkelt tot een van 's werelds meest veelbelovende markten voor schone energie, heeft Agfa een speciale Country Head India H2 Membranes aangesteld.

ZIRFON is het uitverkoren product voor gebruik in alkaline elektrolyse-systemen: Het membraan wordt steeds vaker geëvalueerd voor grootschalige projecten die op middellange termijn moeten worden gerealiseerd. Agfa heeft belangrijke samenwerkings- en innovatieovereenkomsten gesloten voor de ontwikkeling van membranen van de volgende generatie. In juli hebben Agfa en VITO, het Vlaams instituut voor technologisch onderzoek, hun gezamenlijke engagement voor de bevordering van groene waterstoftechnologie geformaliseerd.

Op 29 september heeft Agfa zijn ultramoderne fabriek voor ZIRFON-membranen in gebruik genomen. Met deze nieuwe productielijn is de onderneming klaar om aan de marktvraag te voldoen en bevestigt ze haar voornemen om een bepalende rol te spelen in de wereldwijde opschaling van groene waterstof.

Agfa voldoet nu aan alle voorwaarden om de subsidie van de Europese Commissie te ontvangen in het kader van het Innovatiefondsprogramma onder subsidieovereenkomst GA101133022.



Radiology Solutions

in miljoen euro Q3 2025 Q3 2024 evolutie (excl. wisselkoers)



9m 2025 9m 2024 evolutie (excl. wisselkoers)



Omzet 74 92 -19,4% (-16,4%) 228 277 -17,8% (-15,2%) Aangepaste EBITDA (*) (4,1) 3,7 (13,5) 10,0 % van de omzet -5,5% 4,0% -5,9% 3,6% Aangepaste EBIT (*) (6,1) (0,1) (19,2) (1,5) % van de omzet -8,1% -0,1% -8,4% -0,5%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Derde kwartaal

De prestaties van Radiology Solutions worden in grote mate beïnvloed door de aanhoudende sterke daling van de markt voor medische film, met name in China. De winstgevendheid van deze activiteit werd beïnvloed door de volumedaling en de kosten in verband met de productiecapaciteit. Agfa is bezig met het versnellen en uitbreiden van het programma om de kostenbasis van de filmactiviteiten te optimaliseren. Dit houdt ook een herziening van de go-to-market-strategie in.

Agfa’s Direct Radiography business (DR) boekte een omzetdaling van 8,3%. De vooruitgang in dit gebied wordt gehinderd door de daling van de eindmarkt. Globaal gezien gaat de DR-markt achteruit met percentages die 10% benaderen. Agfa heroriënteert de geografische focus voor deze activiteit naar specifieke landen en stroomlijnt het productaanbod.

Onder invloed van de sterke volumedaling, daalde de brutowinstmarge van de divisie Radiology Solutions daalde van 26,8% van de omzet in het derde kwartaal van 2024 tot 22,3%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 4,0% van de omzet in het derde kwartaal van 2024 tot min 5,5%. Verwacht wordt dat het programma om de uitdagingen in de filmactiviteiten aan te pakken binnenkort aanzienlijke resultaten zal opleveren. Agfa is bezig met de versnelling en uitbreiding van dit programma.

In het derde kwartaal kondigde Agfa de eerste installatie van zijn multifunctionele DR 800-oplossing in Brazilië aan. In Argentinië installeerde het Concordia Diagnostic Institute eveneens de DR 800-oplossing.

Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q3 2025 Q3 2024 evolutie 9m 2025 9m 2024 evolutie



Omzet 17 17 1,4% 54 55 -3,2% Aangepaste EBITDA (*) 1,4 0,2 578,8% 6,4 5,2 22,5% % van de omzet 8,5% 1,3% 12,0% 9,5% Aangepaste EBIT (*) 1,0 (0,4) 5,0 3,5 44,6% % van de omzet 5,7% -2,4% 9,3% 6,2%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Begin april 2023 rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van de divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.





Definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s)

Aangepaste EBIT : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen. Aangepaste EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen. EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen. Brutowinst(marge) : Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen. Reorganisatiekosten : Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing).

: Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Aanpassingen : Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten.

: Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten. Vrije kasstroom : De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’

: De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’ Aangepaste vrije kasstroom: Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’.

Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’. Kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT : De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten.

: De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten. Aanpassingen en reorganisatie-gerelateerde inkomende en uitgaande kasstromen : Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’.

: Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’. Werkkapitaal : De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden.

: De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden. Netto financiële schuld inclusief IFRS 16: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Netto financiële schuld exclusief IFRS 16: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen en exclusief pensioenschulden, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Nettoschuld : de som van de netto financiële schuld inclusief IFRS 16 en de verplichtingen voor vergoedingen na uitdiensttreding en langetermijnontslagregelingen - netto balanspositie.

: de som van de netto financiële schuld inclusief IFRS 16 en de verplichtingen voor vergoedingen na uitdiensttreding en langetermijnontslagregelingen - netto balanspositie. Convenant liquiditeitsruimte : geldmiddelen en kasequivalenten plus ruimte onder de faciliteiten.

: geldmiddelen en kasequivalenten plus ruimte onder de faciliteiten. Leverage ratio: Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden/aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden/aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Rentedekkingsratio: Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden/Netto rente-uitgaven excusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden/Netto rente-uitgaven excusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Convenant aangepaste EBITDA : Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden.

: Aangepaste EBITDA exclusief IFRS 16 over de periode van de laatste 12 maanden. Order intake : De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten.

: De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten. Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten (Support/Software Maintenance Agreements - SMA ): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten.

): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten. Order intake netto nieuwe klanten: Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT.

Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT. Cloud order intake : Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant.

: Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant. Order intake contracten met terugkerende inkomsten : Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten).

: Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten). Project order intake: Order Intake voor goederen en diensten die op één moment geleverd worden en omzet die op één moment wordt opgenomen. Voorbeelden zijn: Langlopende licenties, Implementatiediensten, Hardware.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





Voortgezette activiteiten Q3 2025





Q3 2024 9m 2025





9m 2024 Opbrengsten 257 277 780 813 Kostprijs van verkopen (188) (195) (552) (560) Brutowinst 69 82 229 252 Verkoopkosten (36) (38) (112) (120) Algemene beheerskosten (28) (31) (90) (97) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (16) (17) (52) (53) Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten - - (1) - Overige bedrijfsopbrengsten 9 11 68 32 Overige bedrijfskosten (8) (5) (27) (16) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (10) 1 14 (2) Financieringsbaten/(-kosten) - netto (1) (1) (3) (3) Financieringsbaten 2 3 6 9 Financieringskosten (3) (4) (9) (12) Overige financieringsbaten/(kosten) - netto (6) (5) (11) (17) Overige financieringsbaten - 1 8 2 Overige financieringskosten (6) (6) (19) (19) Nettofinancieringslasten (7) (7) (14) (20) Winst (verlies) voor belastingen (17) (5) - (22) Winstbelastingen (2) (7) (8) (7) Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten (18) (12) (8) (29) Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen (1) - (1) - Winst (verlies) over de verslagperiode (19) (13) (9) (29) Winst (verlies) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Onderneming (19) (13) (9) (29) Minderheidsbelangen - - - - Winst uit bedrijfsactiviteiten (10) 1 14 (2) Aanpassingen en reorganisatiekosten (6) (3) 19 (10) Aangepaste EBIT (4) 4 (6) 7 Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten (0,12) (0,08) (0,05) (0,19) Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten - - - - Gewone winst (verlies) per aandeel Group (€) – totaal (0,12) (0,08) (0,06) (0,19)



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in september 2024/september 2025 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q3 2025 Q3 2024



Winst (verlies) van de periode (19) (13) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (18) (13) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na winstbelasting (1) - Niet-gerealiseerde resultaten, na winstbelasting Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: (3) (10) Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (3) (10) Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit - - Kasstroomafdekkingen: (1) 1 Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen - 1 Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (1) - Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: - - Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde - - Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen - - Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Overige elementen van het totaalresultaat, na winstbelasting (5) (10) Overige elementen van het totaalresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten: (5) (10) Overige elementen van het totaalresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten: - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (24) (22) Aandeelhouders van de Onderneming (24) (22) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (23) (22) Aandeelhouders van de Onderneming (23) (22) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (1) - Aandeelhouders van de Onderneming (1) - Minderheidsbelangen - -

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in september 2024/september 2025 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

9m 2025 9m 2024



Winst (verlies) van de periode (9) (29) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (8) (29) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, na winstbelasting (1) - Niet-gerealiseerde resultaten, na winstbelasting Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: (30) (7) Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten (30) (6) Valutakoersverschillen geherklasseerd naar de winst-en verliesrekening ten gevolge van de afstoting van een buitenlandse activiteit - (1) Kasstroomafdekkingen: 2 - Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen 5 - Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (2) (1) Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: - (1) Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde - (1) Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen - - Winstbelastingenop de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Overige elementen van het totaalresultaat, na winstbelasting (27) (8) Overige elementen van het totaalresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten: (27) (7) Overige elementen van het totaalresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten: - (1) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (36) (37) Aandeelhouders van de Onderneming (36) (37) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (35) (36) Aandeelhouders van de Onderneming (35) (36) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (1) (1) Aandeelhouders van de Onderneming (1) (1) Minderheidsbelangen - -

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

30/09/2025



31/12/2024



Vaste activa 567 583 Goodwill 201 217 Immateriële activa 32 28 Materiële vaste activa 109 104 ‘Recht-op-gebruik’-activa 41 44 Overige financiële activa 3 3 Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding 53 54 Handelsvorderingen 1 2 Overige belastingsvorderingen 3 2 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 57 55 Overige activa 2 4 Uitgestelde belastingsvorderingen 67 71 Vlottende activa 725 793 Voorraden 305 293 Handelsvorderingen 148 178 Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 73 93 Actuele vorderingen uit winstbelastingen 41 47 Overige belastingsvorderingen 15 15 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 13 31 Overige vorderingen 33 43 Overige vlottende activa 17 15 Derivaten 7 - Geldmiddelen en kasequivalenten 65 68 Vaste activa aangehouden voor verkoop 8 9 TOTAAL ACTIVA 1.293 1.377

30/09/2025



31/12/2024



Eigen vermogen 289 324 Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 287 323 Maatschappelijk kapitaal 26 187 Uitgiftepremies 162 210 Ingehouden winsten 1,053 852 Overige reserves - (2) Valutakoersverschillen (48) (18) Saldo van de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen (906) (906) Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 2 2 Langlopende verplichtingen 645 656 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 434 459 Overige personeelsbeloningen 5 5 Rentedragende verplichtingen 163 141 Voorzieningen 30 34 Uitgestelde belastingverplichtingen 5 8 Handelsschulden 1 2 Overige langlopende verplichtingen 7 7 Kortlopende verplichtingen 359 396 Rentedragende verplichtingen 14 15 Voorzieningen 22 26 Handelsschulden 100 127 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 101 102 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 22 21 Overige belastingverplichtingen 16 24 Overige te betalen posten 6 5 Personeelsbeloningen 76 74 Overige kortlopende verplichtingen 1 2 Derivaten 1 1 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.293 1.377

Geconsolideerd overzicht van nettoschuld (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

30/09/2025 31/12/2024 Netto financiële schuld (excl IFRS16 en excl. pensioenschulden) 65 37 Leaseschulden 46 50 Netto financiële schuld 111 87 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding – netto balanspositie 381 405 Nettoschuld 492 492



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

De Groep heeft ervoor gekozen om een kasstroomoverzicht te presenteren dat alle kasstromen omvat, inclusief zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Q3 2025 Q3 2024 9m 2025



9m 2024 Winst (verlies) over de periode (19) (13) (9) (29) Winstbelastingen 2 7 8 7 Nettofinancieringskosten 7 7 14 19 Bedrijfsresultaat (10) 1 13 (3) Afschrijvingen 5 7 15 20 Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa 4 4 11 12 Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten - (1) (4) (1) Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve (1) - (2) (1) Overheids- en andere subsidies (3) (1) (5) (3) Resultaat uit de afstoting van beëindigde bedrijfsactiviteiten - - - 1 Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen 3 4 10 19 Opbouw van personeelsverplichtingen 10 15 41 41 Afwaarderingen/terugname op voorraden 1 2 6 7 Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen - - 1 - Opbouw/terugname van voorzieningen 3 3 5 5 Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal 12 34 93 97 Wijziging in de voorraden 11 (6) (27) (64) Wijziging in de handelsvorderingen 10 6 21 16 Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 8 - 6 (3) Wijziging in de werkkapitaalactiva 30 1 - (51) Wijziging in de handelsschulden (10) (11) (17) (16) Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten (6) 2 6 2 Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen (16) (9) (11) (14) Wijziging in het werkkapitaal 14 (8) (11) (65)

Q3 2025



Q3 2024 9m 2025



9m 2024 Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (34) (25) (80) (87) Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (7) (2) (13) (6) Veranderingen in de leaseportfolio 7 6 23 15 Veranderingen in ander werkkapitaal 35 (2) (3) (2) Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten 2 2 3 2 Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten 29 6 12 (46) Betaalde belastingen (1) 1 - (2) Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 28 7 12 (48) waarvan met betrekking tot beëindigde activiteiten (1) (1) (3) (1) Investeringsuitgaven (8) (13) (25) (34) Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 1 - 1 1 Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen - - 6 - Overname van geassocieerde deelnemingen - - - (1) Ontvangen rente 9 3 14 9 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten 1 (10) (4) (24) waarvan met betrekking tot beëindigde activiteiten - - 6 - Betaalde rente (3) (4) (9) (12) Ontvangsten uit leningen - 4 53 84 Terugbetalingen van leningen (31) - (31) - Betaling van leaseschulden (5) (5) (14) (15) Ontvangsten uit/betalingen van derivaten - - (1) (1) Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald (1) (1) (2) (2) Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten (39) (6) (5) 53 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (10) (9) 3 (19) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 75 68 68 77 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (10) (9) 3 (19) Impact van valutakoersverschillen - (2) (6) (1) Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 65 57 65 57

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingen Valutakoersverschillen TOTAAL TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN Balans op 1 januari 2024 187 210 945 - (1) 1 (926) (22) 395 1 396 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (29) - - - - - (29) - (29) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - (1) - - (7) (8) - (8) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (29) - (1) - - (7) (37) - (37) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Overdracht van bedragen opgenomen in niet- gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - (1) - - - 1 - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - (1) - - - 1 - - - - Balans op 30 september 2024 187 210 915 - (2) 1 (925) (29) 358 2 359 Balans op 1 januari 2025 187 210 852 - (2) - (906) (18) 323 2 324 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (9) - - - - - (9) - (9) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - - 2 - (30) (27) - (27) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (9) - - 2 - (30) (36) - (36) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Incorporatie van verliezen in kapitaal (161) (49) 210 - - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen (161) (49) 210 - - - - - - - - Balans op 30 september 2025 26 162 1.053 - (3) 3 (906) (48) 287 2 289

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

(Aangepaste) Vrije Kasstromen

Q3 2025





Q3 2024 9m 2025





9m 2024 Aangepaste EBITDA 5 15 20 39 Werkkapitaal - netto 16 (8) (5) (56) CAPEX (8) (13) (25) (34) Voorzieningen & andere (6) 14 18 21 Belastingen (1) 1 - (2) Aangepaste Vrije Kasstromen 5 9 8 (31) Pensioenen (onder EBIT) & Langetermijnontslagvergoedingen (12) (11) (33) (33) Kasuitgaven betreffende aanpassingen en reorganisatiekosten 28 (3) 17 (17) Vrije Kasstromen 21 (6) (9) (81) Aanpassingen voor: Betaling van leaseschulden (5) (5) (14) (15) Ontvangsten uit leningen (31) 4 22 84 Terugbetalingen van leningen - - - - Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - - - Overnames van geassocieerde deelnemingen - - - - Ontvangen rente 9 3 14 9 Betaalde rente (3) (4) (9) (12) Ontvangsten uit/betalingen van derivaten - - (1) (1) Overige financiële stromen (1) (1) (2) (2) (30) (3) 9 63 Kasstromen uit voortgezette activiteiten (9) (9) - (18) Nettokasstromen van/(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten (1) (1) (3) (1) Nettokasstromen van/(gebruikt in) investeringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten - - 6 - Kasstromen uit beëindigde activiteiten (1) - 3 - Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (10) (9) 3 (19)

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Aangepaste EBIT

Q3 2025





Q3 2024 9m 2025





9m 2024 Segment Aangepaste EBIT - 8 4 18 Aangepaste EBIT uit bedrijfsactiviteiten die niet zijn toegewezen aan een te rapporteren segment: voornamelijk gerelateerd aan 'Corporate Services'. (3) (4) (10) (11) Aangepaste EBIT (4) 4 (6) 7 Reorganisatiekosten (3) (1) (8) (2) Aanpassingen (3) (2) 27 (8) Resultaten uit bedrijfsactiviteiten (10) 1 14 (2)

Werkkapitaal

30/09/2025





30/06/2025 31/12/2024 Voorraden 305 319 293 Langlopende handelsvorderingen 1 2 2 Kortlopende handelsvorderingen 148 159 178 Contractuele activa 73 81 93 Langlopende handelsschulden (1) (1) (2) Lopende handelsschulden (100) (111) (127) Contractuele verplichtingen (101) (108) (102) Werkkapitaal 324 342 335

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Netto financiële schuld inclusief IFRS 16

30/09/2025 30/06/2025 31/12/2024 Langlopende rentedragende verplichtingen 163 194 141 Kortlopende rentedragende verplichtingen 14 14 15 Geldmiddelen en kasequivalenten (65) (75) (68) Netto financiële schuld inclusief leaseverplichtingen 111 132 87

Netto financiële schuld exclusief IFRS 16

30/09/2025





30/06/2025 31/12/2024 Langlopende rentedragende verplichtingen 163 194 141 Langlopende leaseverplichtingen vervat in Langlopende rentedragende verplichtingen (32) (33) (36) Kortlopende rentedragende verplichtingen 14 14 15 Kortlopende leaseverplichtingen vervat in Kortlopende rentedragende verplichtingen (14) (13) (15) Geldmiddelen en kasequivalenten (65) (75) (68) Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen 65 85 37

Evolutie netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen – gerelateerd aan kasstromen (in miljoen euro)

30/09/2025 31/12/2024 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 3 (11) Omvattende: Ontvangsten uit leningen (-) (53) (85) Terugbetaling van leningen (+) 31 20 Nettokasstromen (18) (76) Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen bij het begin van het boekjaar 37 (37) Kasstromen (18) (76) Impact van valutakoersverschillen (10) 2 Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen op het einde van de rapporteringsperiode 65 37

Bijlage