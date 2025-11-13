Founder Group Limited 宣布收到 Nasdaq 关于最低买入价不足的通知函

马来西亚雪兰莪州, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Founder Group Limited (以下简称 “FGL” 或“公司”) 今日宣布于 2025 年 11 月 6 日收到 Nasdaq Stock Market LLC (以下简称 “Nasdaq”) 上市资格审查部的通知函。函件指出，根据公司 A 类普通股过去 30 个连续交易日的收盘买入价，公司已不再符合 Nasdaq 上市规则 5550(a)(2) 中关于维持每股最低 1 美元报价的持续上市要求。

该通知对公司 A 类普通股在 Nasdaq 的上市及交易暂无即时影响。Nasdaq 已授予公司 180 个日历日的合规期，即至 2026 年 5 月 5 日前，公司可采取必要措施以重新符合 Nasdaq 的持续上市要求。若公司未能在合规期内恢复合规，只要符合 Nasdaq 资本市场对公开持股市值的持续上市要求及除最低买入价外的所有其他初始上市标准，并能在第二合规期内提交书面整改计划（必要时可通过实施合股等方式），则公司可能获额外 180 个日历日的合规宽限期。但若公司最终无法弥补该不足，或不符合其他宽限条件，Nasdaq 将发出公司证券可能面临退市的通知函。

公司目前正在评估恢复合规的方案，并计划按时重新符合 Nasdaq 持续上市要求。尽管公司将尽一切合理努力以满足第 5550(a)(2) 条规则，但仍无法保证能够恢复对该规则的合规，或完全符合 Nasdaq 其他持续上市要求。

关于 Founder Group Limited

Founder Group Limited 是一家专注于马来西亚太阳能光伏 (PV) 设施的全流程工程、采购、建设和调试 (EPCC) 解决方案提供商。公司的主要业务集中在两个关键领域：大型太阳能项目以及商业和工业 (C&I) 太阳能项目。公司的使命是为客户提供创新的太阳能安装服务，推广生态友好资源，并实现碳中和目标。

如需了解该公司的更多信息，请访问 https://www.founderenergy.com.my/。

安全港声明

本新闻稿包含前瞻性陈述，反映我们的当前预期和对未来事件的看法，包括但不限于公司拟进行的发行。已知和未知的风险、不确定性及其他因素（包括在与此次发行相关的表 F-1 注册声明中的“风险因素”部分列出的内容），可能导致我们的实际成果、业绩或成就与此类前瞻性陈述所明示或暗示的内容存在本质差异。您可以通过“可能”、“将”、“期望”、“预期”、“旨在”、“预估”、“打算”、“计划”、“相信”、“或许”、“潜力”、“继续”等词汇或类似表达来识别这些前瞻性陈述。作出这些前瞻性陈述时，主要基于我们目前就可能影响我们的财务状况、经营业绩、业务策略和财务需求的未来事件的预期和预测。这些前瞻性陈述涉及多种风险和不确定性。除非适用法律要求，否则我们没有义务公开更新或修改前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因而在陈述发布日之后更新或修改，还是为反映意外事件发生而更新或修改。我们通过这些警示说明对所有前瞻性陈述进行限定。

