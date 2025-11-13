Unlimit Group rejser yderligere DKK 1,5 mio.



Selskabsmeddelelse nr. 31/2025

København, den 13. november 2025





Unlimit Group A/S (“Selskabet”) har i dag gennemført en rettet emission på DKK 1,5 mio.

Emissionen er blevet fuldtegnet af en investor, der har tegnet 50.000.000 stk. nye aktier à nominelt DKK 0,01 til en kurs på DKK 0,03 pr. aktie, svarende til et bruttoprovenu på DKK 1,5 mio.

Selskabet har i meddelelse nr. 24 og nr. 25 tidligere orienteret omkring yderligere tegning af DKK 1,0 mio., men grundet forøget efterspørgsel har Selskabet valgt at gennemføre emissionen på DKK 1,5 mio. med henblik på at styrke den finansielle position og understøtte den fortsatte produktudvikling samt skalering i forbindelse med igangværende pilotprojekter og strategiske samarbejdsaftaler.

De nye aktier udstedes under en midlertidig ISIN-kode DK0064532527 og vil efter sammenlægning blive handlet under selskabets eksisterende ISIN-kode DK0060816148. Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at ske hurtigst muligt.

Efter registreringen vil selskabets samlede antal udstedte aktier stige fra 4.422.392.474 stk. til 4.472.392.474 stk.

***

Unlimit Group A/S | Cvr. nr. 34472742 | unlimitgroup.dk/Investor/

Certified Adviser

Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, +45 3345 1000.

Investor Kontakt

Direktør, Mads L. Laursen, + 45 2561 6655 ml@unlimitgroup.dk

Vedhæftet fil