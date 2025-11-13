Bitget ilumina UNTOLD Dubái con una torre LED inmersiva y una experiencia de clase mundial para los aficionados

VICTORIA, Seychelles, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la bolsa universal (UEX) más grande del mundo, regresó como socio oficial de UNTOLD Dubái luego del éxito de UNTOLD Rumanía, lo que aportó la energía de la Web3 a uno de los festivales de música más célebres del mundo. Del 6 al 9 de noviembre, más de 180.000 aficionados se reunieron en Dubai Parks & Resorts durante cuatro noches de música, luces y arte digital, todo esto en torno a la icónica torre LED de 10 metros de Bitget, la pieza central del escenario principal del festival.

Diseñada por el aclamado artista neerlandés Julius Horsthuis, la torre LED presentó siete secuencias de video personalizadas, cada una en representación de un año del recorrido de Bitget desde 2018. El stand se convirtió en un centro de energía que atrajo multitudes para los lanzamientos de mercadería de edición limitada, las interacciones con los aficionados y las presentaciones espontáneas. Las criptomonedas se encontraron con la cultura cuando Hardy Singh, uno de los creadores más reconocidos de la India y Dubái y uno de los más recientes líderes de opinión clave (KOL) de Bitget, encabezó una presentación sorpresa de bhangra que encendió los predios del festival.

"Me enorgullece combinar Web3 y cultura de una forma que conecta con las personas", afirmó Hardy. "Realizamos una presentación de bhangra en el stand, sin esperar lo masivo que sería el público. Entrar en el espacio de las criptomonedas después de muchos años simplemente tuvo sentido con Bitget. Primero conocí a Bitget en UNTOLD Rumanía y, unos meses después, estoy aquí, no solo como usuario, sino como parte del equipo, y me siento muy orgulloso de compartir mi experiencia Bitget con mis seguidores".

La activación en el sitio de Bitget atrajo a creadores, KOL y VIP de los mundos de la Web3 y la música, al combinar la participación de la comunidad con la euforia del festival y momentos asombrosos en el escenario principal justo antes de artistas principales como Armin Van Buuren, Steve Aoki, Martin Garrix y J Balvin. Mediante campañas sociales como el sorteo de entradas #GearUp, el Pulsar Money Vault Challenge y para compartir listas de reproducción de Spotify, la marca incorporó a los aficionados directamente a la experiencia, al otorgarles a los afortunados ganadores la oportunidad de asistir al festival, conocer al equipo y reclamar mercadería exclusiva de Bitget.

"Esta alianza es una celebración de lo que sucede cuando la tecnología se encuentra con la pasión", afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. "Así como evoluciona la música, también lo hacen las cripto, y a medida que Bitget se transforma en una bolsa universal, mostramos al mundo que las finanzas pueden ser tan creativas, humanas e inspiradoras como el arte mismo".

El recién nombrado director de marketing de Bitget, Ignacio Aguirre Franco, cuyo nombramiento fue anunciado oficialmente durante el festival el 7 de noviembre, compartió su perspectiva acerca de la alianza y la dirección creativa de Bitget.

"Nuestro objetivo en Bitget es hacer que la Web3 sea tangible, mostrar que los activos digitales no se limitan a gráficos y pantallas, sino que pueden vivir, respirar y moverse con la cultura", señaló Ignacio, director de marketing de Bitget. "UNTOLD Dubái fue más que una alianza; fue una declaración de lo que representa la Plataforma de Intercambio Universal: creatividad, inclusión y el poder de la experiencia".

“La presencia de Bitget en UNTOLD Dubái demuestra cómo la tecnología puede amplificar la cultura. La torre LED no fue solo una instalación digital; fue un símbolo vivo de creatividad, innovación y conexión. La música y los festivales son plataformas de acceso cultural para la adopción masiva. Cuando las marcas de la Web3 aparecen dentro de las experiencias culturales, la tecnología se vuelve cercana. No se necesita explicar blockchain cuando las personas sienten su valor mediante recompensas, el acceso a la comunidad o coleccionables digitales únicos. Ahí es donde la emoción se encuentra con la innovación, y donde realmente comienza el futuro de la participación de los aficionados”, señaló Bogdan Radulescu, director de negocios y cofundador de UNTOLD.

Con su presencia en UNTOLD Dubái, Bitget demostró una vez más que la innovación no es solo acerca de tecnología, sino acerca de la conexión. Como bolsa universal (UEX), Bitget conecta mundos al invitar a millones a comerciar, crear y verdaderamente Feel the ₿eat (sentir el ritmo).

