Bitget illumine UNTOLD Dubai avec une tour LED immersive et une expérience mondiale pour les fans

VICTORIA, Seychelles, 13 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la première bourse universelle (UEX) au monde, a fait son retour en tant que partenaire officiel du festival UNTOLD Dubai, après le succès d’UNTOLD Roumanie, apportant l’énergie du Web3 à l’un des festivals de musique les plus emblématiques de la planète. Du 6 au 9 novembre, plus de 180 000 fans se sont rassemblés au Dubai Parks & Resorts pour quatre nuits de musique, de lumière et d’art numérique, au cœur desquelles trônait la tour LED emblématique de Bitget, haute de 10 m, véritable pièce maîtresse de la scène principale.

Conçue par l’artiste néerlandais de renom Julius Horsthuis, la tour LED présentait sept boucles visuelles exclusives (VJ loops) retraçant chacune une année du parcours de Bitget depuis 2018. Le stand est rapidement devenu un point d’attraction majeur, accueillant des distributions limitées de produits dérivés, des animations interactives et des performances improvisées. La rencontre entre crypto et culture a pris vie lors d’une performance surprise menée par Hardy Singh, l’un des créateurs les plus connus d’Inde et de Dubaï et nouveau leader d’opinion clé (KOL) de Bitget, qui a enflammé le festival avec un show de bhangra spectaculaire.

« Je suis fier de relier le Web3 et la culture d’une manière qui parle aux gens », a déclaré Hardy Singh. « Nous avons présenté un spectacle de bhangra sur le stand, sans nous attendre à ce que la foule soit aussi nombreuse. Entrer dans l’univers des cryptomonnaies après plusieurs années s’est imposé naturellement avec Bitget. J’ai découvert Bitget à UNTOLD Roumanie, et quelques mois plus tard, me voilà ici, non seulement comme utilisateur, mais comme membre de l’équipe. Je suis très heureux de partager mon expérience Bitget avec ma communauté. »

L’activation sur site de Bitget a rassemblé créateurs, KOL et VIP venus du monde entier du Web3 et de la musique, mêlant l’engagement communautaire à l’euphorie du festival et à des moments incroyables sur la scène principale, juste avant les têtes d’affiche telles qu’Armin Van Buuren, Steve Aoki, Martin Garrix et J Balvin. Grâce à des campagnes sur les réseaux sociaux telles que le concours #GearUp pour gagner des billets, le Pulsar Money Vault Challenge et le partage de playlists Spotify, la marque a permis aux fans de vivre cette expérience directement, en offrant aux heureux gagnants la chance d’assister au festival, de rencontrer l’équipe et de recevoir des produits dérivés Bitget exclusifs.

« Ce partenariat célèbre ce qui se produit lorsque la technologie rencontre la passion », a souligné Gracy Chen, PDG de Bitget. « Tout comme la musique, la crypto évolue. En devenant une bourse universelle, Bitget montre au monde que la finance peut être aussi créative, humaine et inspirante que l’art lui-même. »

Le nouveau directeur marketing de Bitget, Ignacio Aguirre Franco, officiellement présenté le 7 novembre pendant le festival, a partagé sa vision du partenariat et de la direction créative de l’entreprise :

« Chez Bitget, notre objectif est de rendre le Web3 concret, de montrer que les actifs numériques ne se limitent pas à des graphiques ou à des écrans, mais qu’ils peuvent vivre, respirer et évoluer avec la culture », a expliqué Ignacio Aguirre Franco, directeur marketing de Bidget. « UNTOLD Dubai était plus qu’un simple partenariat ; c’était une démonstration de ce que représente la bourse universelle : la créativité, l’inclusion et le pouvoir de l’expérience. »

« La présence de Bitget à UNTOLD Dubai illustre comment la technologie peut amplifier la culture. La tour LED n’était pas qu’une installation numérique : c’était un symbole vivant de créativité, d’innovation et de connexion. Les festivals et la musique sont des portes d’entrée culturelles vers l’adoption du grand public. Lorsque les marques Web3 s’intègrent dans des expériences culturelles, la technologie devient accessible. Il n’est plus nécessaire d’expliquer la blockchain lorsque les gens en ressentent la valeur à travers les récompenses, l’accès communautaire ou les objets numériques uniques. C’est là que l’émotion rencontre l’innovation, et que commence l’avenir de l’engagement des fans », a ajouté Bogdan Radulescu, directeur commercial et cofondateur d’UNTOLD.

Avec sa présence à UNTOLD Dubai, Bitget démontre une fois de plus que l’innovation ne se limite pas à la technologie, mais qu’elle repose sur la connexion humaine. En tant que bourse universelle (UEX), Bitget continue de relier les mondes, invitant des millions de personnes à échanger, créer et vraiment Feel the ₿eat.

