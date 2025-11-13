Bitget הדליקה את UNTOLD Dubai עם מגדל LED סוחף וחוויית מעריצים גלובלית

ויקטוריה, איי סיישל, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, חזרה כשותפה הרשמית של UNTOLD Dubai לאחר הצלחת UNTOLD Romania, והביאה את האנרגיה של Web3 לאחד מפסטיבלי המוזיקה המשובחים בעולם. בין ה-6 ל-9 בנובמבר, יותר מ -180,000 מעריצים התאספו ב-Dubai Parks & Resorts לארבעה לילות של מוזיקה, אור ואמנות דיגיטלית, למרגלות מגדל ה-LED האייקוני של Bitget, שגובהו 10 מטרים, במרכז של הפסטיבל.

מגדל ה -LED, שעוצב בידי האמן ההולנדי עטור השבחים יוליוס הורסטהויס, הציג שבעה מחזורים מותאמים של תוכן ויזואלי, שכל אחד מהם מייצג שנה אחת של המסע של Bitget מאז 2018. הדוכן עצמו הפך למרכז של אנרגיה, ומשך אליו קהל לחלוקות של אביזרים במהדורה מוגבלת, אינטראקציות עם מעריצים והופעות ספונטניות. הקריפטוגרפיה פגשה תרבות כאשר הרדי סינג, אחד היוצרים המוכרים ביותר בהודו ודובאי, וממובילי הדעה המרכזיים החדשים ביותר של Birget, הוביל הופעת באנגרה מפתיעה שהדליקה את השטח בפסטיבל.

"אני גאה לשלב Web3 ותרבות בצורה שמחברת אנשים", אמר הרדי. "עשינו הופעת באנגרה בדוכן, ולא ציפינו לכמות הקהל העצומה שהגיעה. הכניסה לתחום הקריפטוגרפיה לאחר שנים רבות פשוט הייתה הגיונית עם Bitget. הכרתי את Bitget לראשונה ב-UNTOLD Romania, וכמה חודשים לאחר מכן, הנה אני כאן, לא רק כמשתמש, אלא כחלק מהקבוצה, ואני כל כך גאה לשתף את חוויית ה-Bitget שלי עם העוקבים שלי".

ההפעלות של Bitget במקום משכו יוצרים, מובילי דעה ואח"מים מכל רחבי עולם ה-Web3 והמוזיקה, תוך שילוב מעורבות קהילתית עם אופוריה של פסטיבל ורגעים מדהימים על הבמה ממש לפני כוכבים כמו ארמין ואן ביורן, סטיב אוקי, מרטין גאריקס וג'יי באלווין. באמצעות קמפיינים חברתיים כמו הגרלת כרטיסים #GearUp, אתגר Pulsar Money Vault ושיתוף רשימות שירים ב-Spotify, המותג הכניס את המעריצים ישירות לחוויה, ונתן לזוכים ברי מזל הזדמנות להשתתף בפסטיבל, לפגוש את הצוות ולקבל מזכרות בלעדיות של Bitget.

"השותפות הזו היא חגיגה של מה שקורה כשטכנולוגיה פוגשת תשוקה", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "בדיוק כמו שהמוזיקה מתפתחת, כך גם הקריפטו, וככל ש-Bitget הופכת לבורסה אוניברסלית, אנחנו מראים לעולם שפיננסים יכולים להיות יצירתיים, אנושיים ומעוררי השראה כמו האמנות עצמה".

מנהל השיווק הראשי החדש של Bitget, איגנסיו אגוורה פרנקו (Ignacio Aguirre Franco), מנוי אשר הוכרז רשמית ב-7 בנובמבר במהלך הפסטיבל, שיתף את נקודת המבט שלו על השותפות ועל הכיוון היצירתי של Bitget.

"המטרה שלנו ב-Bitget היא להפוך את Web3 למוחשי, להראות שנכסים דיגיטליים אינם מוגבלים לתרשימים ומסכים, אלא יכולים לחיות, לנשום ולנוע עם התרבות", אמר איגנסיו, מנהל השיווק ב-Bitget. "אירוע UNTOLD Dubai הייתה יותר משותפות; זו הייתה הצהרה של מה שהבורסה האוניברסלית מייצגת: יצירתיות, הכללה וכוחה של החוויה".

"הנוכחות של Bitget ב-UNTOLD Dubai מראה כיצד טכנולוגיה יכולה להגביר את התרבות. מגדל ה-LED לא היה רק מיצב דיגיטלי; זה היה סמל חי של יצירתיות, חדשנות וחיבור. מוזיקה ופסטיבלים הם רמפות תרבותיות לאימוץ המיינסטרים. כאשר מותגי Web3 מופיעים בתוך חוויות תרבותיות, הטכנולוגיה הופכת לרלוונטית. אתה לא צריך להסביר את הבלוקצ'יין כשאנשים מרגישים את הערך שלו באמצעות תגמולים, גישה לקהילה או פריטי אספנות דיגיטליים ייחודיים. זה המקום שבו רגש פוגש חדשנות, ושם מתחיל העתיד של מעורבות האוהדים", אמר בוגדן רדולסקו (Bogdan Radulescu), מנהל עסקים ראשי ומייסד שותף של UNTOLD.

עם נוכחותה ב-UNTOLD Dubai, בורסת Bitget הוכיחה שוב שחדשנות אינה קשורה רק לטכנולוגיה, אלא לחיבור. Bitget , בתור הבורסה האוניברסלית (UEX), ממשיכה לגשר בין העולמות, ומזמינה מיליונים לסחור, ליצור ולהרגיש באמת את ₿eat (Feel the ₿eat).

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם המשרתת למעלה מ-120 מיליון משתמשים עם גישה למיליוני אסימוני קריפטו, מניות אסימונים, תעודות סל ונכסים אחרים בעולם האמיתי בפלטפורמה אחת. האקוסיסטם מחוייב לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם כלי המסחר המופעלים על ידי בינה מלאכותית, יכולת פעולה הדדית בין אסימונים בביטקויין, Ethereum, Solana ו- BNB Chain, וגישה רחבה יותר לנכסים בעולם האמיתי. בצד המבוזר, Bitget Wallet , פועל כארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית התומך ביותר מ- 130 רשתות בלוקצ'יין ומיליוני אסימונים. היא מציעה מסחר מרובה רשתות, הימורים, תשלומים וגישה ישירה ליותר מ-20,000 אפליקציות מבוזרות, עם המרות מתקדמות ותובנות שוק מובנות בפלטפורמה אחת.

Bitget מניעה את אימוץ הקריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM. בהתאם לאסטרטגיית ההשפעה הגלובלית שלה, Bitget חברה ל- UNICEF כדי לתמוך בחינוך 1.1 מיליון איש עד 2027. בעולם הספורט המוטורי בעולם הספורט המוטורי, Bitget היא שותפת בורסת המטבעות הקריפטוגרפים הבלעדית של MotoGP™ , מאליפויות המרוצים המרגשות ביותר בעולם.

