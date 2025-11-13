ビットゲット (Bitget)、没入型LEDタワーとグローバルファン体験でアントールド・ドバイ (UNTOLDドバイ) をライトアップ

セーシェル共和国ヴィクトリア発, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であるビットゲットは、アントールド・ルーマニア (UNTOLD Romania) の成功後、アントールド・ドバイの公式パートナーとして再び参加し、世界で最も有名な音楽フェスティバルの1つにWeb3のエネルギーをもたらした。11月6日から9日にかけて、18万人以上のファンがドバイ・パークス＆リゾーツ (Dubai Parks & Resorts) に集結し、4夜にわたる音楽、光、デジタルアートを堪能した。その中心にはビットゲットの象徴的な高さ10メートルのLEDタワーが設置され、フェスティバルのメインステージの目玉となった。

著名なオランダ人アーティスト、ユリウス・ホルストフイス (Julius Horsthuis) 氏がデザインしたLEDタワーは、2018年からのビットゲットの歩みを1年毎にそれぞれ表現した7つのカスタムVJループが配置されていた。ブース自体がエネルギーの集結場所となり、限定グッズの販売、ファンとの交流、即興パフォーマンスに多くの観客が集まった。インドとドバイで最も知名度の高いクリエイターの一人であり、ビットゲットの最新のキーオピニオンリーダー (Key Opinion Leader: KOL) であるハーディ・シン (Hardy Singh) 氏 がバングラのパフォーマンスをサプライズ披露し、フェスティバル会場を熱狂させ、暗号通貨と文化が融合した。

同氏は次のように述べている。「Web3と文化を人々とつながる形で融合させることができて誇りに思います。ブースでバングラのパフォーマンスを披露しましたが、こんなに大勢の観客が集まるとは思いませんでした。長年のキャリアを経て暗号通貨の世界に参入するにあたり、ビットゲットを選ぶのは当然の選択でした。アントールド・ルーマニアで初めてビットゲットについて知り、それから数ヶ月後、ユーザーとしてだけでなく、チームの一員としてここにいます。ビットゲットの経験をフォロワーと共有できることをとても誇りに思います。」

ビットゲットのオンサイト・アクティベーションにはWeb3や音楽界からクリエイター、KOL、VIPが集結し、コミュニティエンゲージメントとフェスティバルの熱狂、そしてアーミン・ヴァン・ビューレン (Armin Van Buuren)、スティーブ・アオキ (Steve Aoki)、マーティン・ギャリックス (Martin Garrix)、J・バルヴィン (J Balvin) といったヘッドライナーが登場する直前のメインステージでの素晴らしい瞬間が融合した。#GearUpチケットプレゼント、パルサー・マネー・ボールト・チャレンジ (Pulsar Money Vault Challenge)、スポティファイ (Spotify) プレイリスト共有などのソーシャルキャンペーンを通じて、ビットゲットはファンを直接フェスティバル体験へと導き、幸運な当選者に、フェスティバルに参加し、チームと交流し、限定ビットゲットグッズを手に入れるチャンスを提供した。

ビットゲットのCEOであるグレーシー・チェン (Gracy Chen) は次のように述べている。「このパートナーシップは、テクノロジーが情熱と融合したときに何が起きるかを示すものです。」 「音楽が進化するように、暗号通貨も進化します。ビットゲットはユニバーサル取引所へと変貌する中で、金融が芸術そのものと同じくらい創造的で、人間的で、刺激的なものになり得ることを世界に示しています。」

11月7日のフェスティバル開催中に正式に発表されたビットゲットの新任最高マーケティング責任者であるイグナチオ・アギーレ・フランコ (Ignacio Aguirre Franco) は、このパートナーシップとビットゲットのクリエイティブな方向性についての見解を語った。

ビットゲットのCMOであるイグナチオは次のように述べている。「ビットゲットの目標は、Web3を具体的なものにし、デジタル資産が図表や画面に限定されず、文化と共に生き、呼吸し、動くことができることを示すことです。」 「アントールド・ドバイは単なるパートナーシップではなく、ユニバーサル取引所が象徴するもの、すなわち創造性、包摂性、そして体験の力を示すものでした。」

「アントールド・ドバイにおけるビットゲットの存在は、テクノロジーがいかに文化を増幅できるかを示しています。LEDタワーは単なるデジタルインスタレーションではなく、創造性、革新性、そしてつながりを体現する生きたシンボルでした。音楽とフェスティバルは、主流への文化的な導入の入り口です。Web3ブランドが文化的体験の中に登場すると、テクノロジーが親しみやすくなります。人々が報酬、コミュニティへのアクセス、またはユニークなデジタルコレクティブルを通じてブロックチェーンの価値を実感すれば、ブロックチェーンについて説明する必要はなくなります。そこが感情と革新が出会う場所であり、ファンエンゲージメントの未来が真に始まる場所なのです。」と、アントールドの最高事業責任者兼共同設立者であるボグダン・ラドゥレスキュ (Bogdan Radulescu) 氏は述べている。

アントールド・ドバイへの出展を通じて、ビットゲットは、イノベーションとはテクノロジーだけでなく、つながりが重要であることを改めて実証した。ユニバーサル取引所 (UEX) として、ビットゲットは世界をつなぎ、何百万もの人々に取引、創造、そして真の「鼓動の体感 (Feel the ₿eat)」を提供し続けている。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界最大のユニバーサル取引所 (UEX) であり、1億2,000万人以上のユーザーに、単一のプラットフォーム内で数百万の暗号トークン、トークン化株式、ETF、その他のリアルワールドアセットへのアクセスを提供している。同エコシステムは、AI搭載取引ツール、ビットコイン (Bitcoin)、イーサリアム (Ethereum)、ソラナ (Solana)、BNBチェーン上のトークン間の相互運用性、リアルワールドアセットへの幅広いアクセスを提供することで、ユーザーによるスマートな取引の支援に尽力している。分散型金融では、ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) を、130以上のブロックチェーンと数百万のトークンをサポートする主要な非管理型暗号通貨ウォレットとして運営している。マルチチェーン取引、ステーキング、決済、2万以上のDAppへの直接アクセスを提供し、高度なスワップ機能と市場インサイトがプラットフォームに組み込まれている。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカ市場における世界トップのプロサッカーリーグラ・リーガ (LALIGA) の公式暗号通貨パートナーを務めるなど、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進している。グローバルインパクト戦略に沿って、ビットゲットは、ユニセフと協力して、2027年までに110万人を対象としたブロックチェーン教育を支援する。モータースポーツの世界では、ビットゲットは、世界でも最もスリリングなチャンピオンシップの一つであるMotoGP™の独占的暗号通貨取引所パートナーである。

詳しくは、次のサイトを参照されたい：ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

リスク警告：デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。投資家は、失っても困らない資金のみを割り当てることをお勧めする。投資の価値は影響を受ける可能性があり、運用目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。過去の実績は将来の成果を保証するものではない。ビットゲットは、発生しうる損失について一切の責任を負わない。ここに記載されている内容は資産運用アドバイスとして解釈されるべきではない。詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

