Bitget, 몰입형 LED 타워와 글로벌 팬 체험으로 UNTOLD 두바이를 빛내다

빅토리아 세이셸, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)인 Bitget이 루마니아에서 열린 UNTOLD 루마니아의 성공에 이어, UNTOLD 두바이의 공식 파트너로 다시 참여하며 Web3의 에너지를 세계적인 음악 축제 중 하나에 불어넣었다. 11월 6일부터 9일까지, 18만 명이 넘는 팬들이 두바이 파크 & 리조트(Dubai Parks & Resorts)에 모여 음악, 빛, 디지털 아트로 가득한 4일 밤을 즐겼으며, 그 중심에는 축제 메인 스테이지의 상징적인 10미터 높이 Bitget LED 타워가 자리했다.

유명 네덜란드 예술가 율리우스 호르스트하위스(Julius Horsthuis)가 디자인한 이 LED 타워는 2018년 이후 Bitget의 7년 여정을 상징하는 7개의 맞춤형 VJ 루프를 선보였다. 부스는 한정판 굿즈 배포, 팬들과의 교류, 즉흥 공연 등으로 활기를 띠며 축제의 중심지 역할을 했다. 또한 인도와 두바이에서 가장 잘 알려진 크리에이터이자 Bitget의 새로운 핵심 오피니언 리더(KOL)인 하디 싱(Hardy Singh)이 깜짝 방그라(Bhangra) 공연을 선보이며 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다. Web3와 문화가 하나로 어우러진 순간이었다.

하디는 “사람들과 진정으로 연결될 수 있는 방식으로 Web3와 문화를 결합하게 되어 매우 자랑스럽다.”고 밝혔다. 그는 이어 “우리는 부스에서 방그라(Bhangra) 공연을 했는데, 이렇게 많은 인파가 몰릴 줄은 몰랐다. 여러 해가 지난 후 암호화폐 세계에 다시 들어오면서 Bitget과 함께하는 것이 자연스럽게 느껴졌다. 처음 Bitget을 알게 된 건 UNTOLD 루마니아에서였고, 몇 달 후 이렇게 사용자로서가 아니라 팀의 일원으로 이 자리에 서게 되어 매우 자랑스럽다. 제 팔로워들과 Bitget 경험을 나눌 수 있어서 정말 기쁘다.”고 말했다.

Bitget의 현장 부스는 Web3와 음악계 전반의 크리에이터, KOL, VIP들을 끌어모으며, 커뮤니티 참여와 축제의 열정, 그리고 아민 반 뷰렌(Armin Van Buuren), 스티브 아오키(Steve Aoki), 마틴 게릭스(Martin Garrix), 제이 발빈(J Balvin) 등 헤드라이너들의 메인 스테이지 공연 직전의 환상적인 순간을 하나로 엮었다. #GearUp 티켓 증정, Pulsar 머니 볼트 챌린지(Pulsar Money Vault Challenge), 스포티파이 플레이리스트 공유 캠페인 등 다양한 소셜 캠페인을 통해 Bitget은 팬들을 축제 경험 속으로 직접 끌어들였으며, 행운의 당첨자들에게는 축제 참석, 팀과의 만남, 한정판 Bitget 굿즈를 받을 기회를 제공했다.

Bitget의 CEO 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “이번 파트너십은 기술과 열정이 만날 때 어떤 일이 일어나는지를 보여주는 축하의 장”이라며 의미를 부여했다. 그녀는 이어 “음악이 진화하듯 암호화폐도 진화하고 있다. Bitget이 유니버설 거래소(Universal Exchange)로 변화해 가는 지금, 우리는 금융이 예술처럼 창의적이고 인간적이며 영감을 줄 수 있다는 것을 세상에 보여주고 있다.”고 강조했다.

Bitget의 새 최고마케팅책임자(CMO)로 임명된 이그나시오 아기레 프랑코(Ignacio Aguirre Franco)는 11월 7일 축제 기간 중 공식 발표되었으며, 이번 파트너십과 Bitget의 창의적 방향성에 대한 자신의 견해를 밝혔다.

Bitget의 CMO 이그나시오는 “Bitget의 목표는 Web3를 실질적으로 느낄 수 있게 하는 것이다. 디지털 자산이 단순히 차트나 화면 속에 머무는 것이 아니라, 문화와 함께 살아 숨 쉬고 움직일 수 있음을 보여주는 것.”이라고 말했다. 그는 이어 “UNTOLD 두바이는 단순한 파트너십이 아니라, 유니버설 거래소가 의미하는 바—창의성, 포용성, 그리고 경험의 힘—을 명확히 드러낸 선언이었다.”"라고 덧붙였다.

UNTOLD의 최고사업책임자(CBO) 겸 공동창립자인 보그단 라둘레스쿠(Bogdan Radulescu)는 “UNTOLD 두바이에서의 Bitget의 존재감은 기술이 문화를 어떻게 증폭시킬 수 있는지를 잘 보여준다. LED 타워는 단순한 디지털 설치물이 아니라, 창의성과 혁신, 그리고 연결의 살아 있는 상징이었다. 음악과 축제는 대중이 새로운 기술을 자연스럽게 받아들이는 문화적 진입로에 해당한다. Web3 브랜드가 이러한 문화적 경험 속에 스며들 때, 기술은 더 이상 낯설지 않게 된다. 사람들은 보상, 커뮤니티 접근, 또는 독특한 디지털 수집품을 통해 그 가치를 체감할 때 블록체인을 따로 설명할 필요가 없다. 바로 그 지점에서 감정이 혁신과 만나는 것이며, 팬과의 진정한 소통이 시작되는 순간”이라고 말했다.

Bitget은 UNTOLD 두바이 참여를 통해 다시 한 번 혁신이 단지 기술만을 의미하지 않으며, ‘연결’을 의미한다는 사실을 증명했다. 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로서 Bitget은 전 세계 수백만 명을 하나로 연결하며, 그들이 거래하고, 창조하고, 진정으로 “₿eat(비트)”를 느낄 수 있도록 (Feel the ₿eat)다리를 놓고 있다.

Bitget 소개

Bitget 은 2018년에 설립된 세계 최대의 유니버설 거래소(Universal Exchange, UEX)로, 단일 플랫폼에서 수백만 개의 암호화폐 토큰, 토큰화된 주식, ETF, 그리고 다양한 실물자산(Real-World Assets, RWA)에 접근할 수 있는 서비스를 1억 2천만 명 이상의 사용자에게 제공하고 있다. Bitget 생태계는 인공지능(AI) 기반 거래 도구, 비트코인·이더리움·솔라나·BNB 체인 간의 상호운용성, 그리고 실물자산에 대한 폭넓은 접근성을 통해 사용자들이 보다 스마트하게 거래할 수 있도록 돕는 데 전념하고 있다. 탈중앙화 영역에서는 Bitget 월렛(Bitget Wallet)이 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 대표적인 비수탁형 암호화폐 지갑으로 운영되고 있다. 이 지갑은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제, 2만 개 이상의 DApp(탈중앙화 애플리케이션)에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 플랫폼 내에 통합하고 있다.

Bitget은 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 대중화를 이끌고 있다. 대표적으로 세계 최고 축구 리그인 라리가(LALIGA)의 공식 암호화폐 파트너로서 동아시아(EASTERN), 동남아(SEA), 중남미(LATAM) 시장에서 활동하고 있다. 또한 글로벌 임팩트 전략의 일환으로, 유니세프(UNICEF)와 협력하여 2027년까지 110만 명에게 블록체인 교육을 지원하는 목표를 세웠다. 모터스포츠 분야에서는 세계에서 가장 짜릿한 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활약하며, 혁신과 기술을 결합한 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.

