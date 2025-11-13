Bitget menceriakan UNTOLD Dubai dengan Menara LED Imersif dan Pengalaman Peminat Global

VICTORIA, Seychelles, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, kembali sebagai rakan rasmi bagi UNTOLD Dubai selepas kejayaan UNTOLD Romania, membawa semangat Web3 ke salah satu festival muzik paling ikonik di dunia. Dari 6 hingga 9 November, lebih daripada 180,000 peminat berhimpun di Dubai Parks & Resorts untuk empat malam penuh muzik, cahaya dan seni digital, semuanya berpusat di sekitar menara LED setinggi 10 meter milik Bitget yang ikonik, mercu utama pentas utama festival tersebut.

Direka oleh artis terkenal dari Belanda, Julius Horsthuis, menara LED ini menampilkan tujuh gelung VJ tersuai, yang masing-masing mewakili satu tahun perjalanan Bitget sejak tahun 2018. Ruang pameran Bitget menjadi tumpuan utama, menarik orang ramai untuk mendapatkan edisi terhad barangan rasmi, interaksi peminat serta persembahan spontan. Gabungan kripto dan budaya semakin menyerlah apabila Hardy Singh, salah seorang pencipta kandungan paling dikenali di India dan Dubai serta Pemimpin Pendapat Utama (KOL) terbaru Bitget, mengetuai persembahan bhangra mengejut yang memeriahkan suasana festival.

"Saya berbangga dapat menggabungkan Web3 dan budaya dengan cara yang menghubungkan orang ramai," kata Hardy. "Kami membuat persembahan bhangra di reruai tanpa menjangka bahawa sambutannya akan begitu luar biasa. Menceburi dunia kripto selepas sekian lama memang terasa tepat bersama Bitget. Saya mula mengenali Bitget di UNTOLD Romania dan beberapa bulan kemudian, saya berada di sini—bukan sekadar sebagai pengguna, tetapi sebagai sebahagian daripada pasukan. Saya sangat bangga dapat berkongsi pengalaman Bitget saya dengan para pengikut saya."

Pengaktifan Bitget di lokasi berjaya mencuri perhatian pencipta kandungan, KOL dan VIP dari seluruh komuniti Web3 serta muzik. Acara ini menggabungkan keterlibatan komuniti dengan euforia festival, diserikan oleh detik-detik pentas utama yang memukau sebelum kemunculan nama-nama besar seperti Armin Van Buuren, Steve Aoki, Martin Garrix dan J Balvin. Menerusi kempen sosial seperti pemberian tiket percuma #GearUp, Cabaran Pulsar Money Vault dan perkongsian senarai main Spotify, jenama ini membawa peminat terus ke dalam pengalaman, memberi peluang kepada pemenang bertuah untuk menghadiri festival, bertemu pasukan Bitget serta menebus barangan eksklusif Bitget.

"Perkongsian ini adalah satu perayaan tentang apa yang berlaku apabila teknologi bertemu dengan semangat," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. "Seperti muzik yang sentiasa berkembang, begitu juga kripto. Apabila Bitget berubah menjadi Universal Exchange, kami menunjukkan kepada dunia bahawa kewangan boleh menjadi kreatif, dekat dengan manusia dan menginspirasikan seperti seni itu sendiri."

Ketua Pegawai Pemasaran Bitget yang baru dilantik, Ignacio Aguirre Franco, yang diumumkan secara rasmi semasa festival tersebut pada 7 November, telah berkongsi perspektif beliau tentang perkongsian ini dan arah kreatif Bitget.

"Matlamat kami di Bitget adalah untuk menjadikan Web3 sesuatu yang nyata—untuk menunjukkan bahawa aset digital tidak hanya terhad kepada carta dan skrin, tetapi boleh hidup, berkembang dan bergerak bersama budaya," kata Ignacio, Ketua Pegawai Pemasaran Bitget. "UNTOLD Dubai bukan sekadar satu perkongsian; ia adalah satu kenyataan tentang apa yang diwakili oleh Universal Exchange: kreativiti, keterangkuman dan kekuatan pengalaman."

“Kehadiran Bitget di UNTOLD Dubai menunjukkan bagaimana teknologi boleh memperkuatkan budaya. Menara LED itu bukan sekadar pemasangan digital; ia adalah simbol hidup bagi kreativiti, inovasi dan hubungan. Muzik dan festival merupakan laluan budaya untuk penerimaan arus perdana. Apabila jenama Web3 hadir dalam pengalaman budaya, teknologi menjadi lebih mudah difahami. Anda tidak perlu menerangkan apa itu blockchain apabila orang merasai nilainya melalui ganjaran, akses komuniti atau koleksi digital unik. Di situlah emosi bertemu inovasi—dan di situlah masa depan keterlibatan peminat benar-benar bermula,” kata Bogdan Radulescu, Ketua Pegawai Perniagaan dan Pengasas Bersama UNTOLD.

Dengan kehadirannya di UNTOLD Dubai, Bitget sekali lagi membuktikan bahawa inovasi bukan hanya tentang teknologi; ia adalah soal hubungan. Sebagai Universal Exchange (UEX), Bitget terus merapatkan jurang antara dunia, mengajak berjuta-juta pengguna untuk berdagang, mencipta dan benar-benar Feel the ₿eat.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia yang berkhidmat kepada lebih 120 juta pengguna, dengan menawarkan akses kepada berjuta-juta token kripto, saham bertoken, ETF serta pelbagai aset dunia sebenar dalam satu platform tunggal. Ekosistem ini komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui alat dagangan yang berkuasa AI, kesalingoperasian antara token di rangkaian Bitcoin, Ethereum, Solana dan BNB Chain serta akses yang lebih luas kepada aset dunia sebenar. Di bahagian terdesentralisasi, Bitget Wallet berfungsi sebagai dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rangkaian blockchain dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses terus kepada lebih 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam platform tersebut.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk Terma Penggunaan kami.

