Bitget 以沉浸式 LED 塔与全球粉丝体验点亮迪拜 UNTOLD 音乐节

塞舌尔维多利亚, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大全景交易所 (UEX) Bitget 继成功赞助罗马尼亚 UNTOLD 音乐节后，再度成为迪拜 UNTOLD 音乐节官方合作伙伴，将 Web3 的活力注入这一全球顶级音乐盛会。 11 月 6 日至 9 日，逾 18 万乐迷齐聚 Dubai Parks & Resorts，在这场音乐盛会主舞台的核心装置——Bitget 标志性的 10 米 LED 塔的映衬下，共度四夜音乐、灯光与数字艺术的狂欢。

由荷兰著名艺术家 Julius Horsthuis 设计的 LED 塔呈现七段定制 VJ 循环影像，每段象征 Bitget 自 2018 年以来的一个发展年份。 展位成为人气汇聚中心，吸引乐迷参与限量周边发售、互动活动及即兴表演。 当印度与迪拜最具影响力的创作者之一、Bitget 新晋意见领袖 (KOL) Hardy Singh带领观众即兴表演巴恩格拉舞时，加密世界与流行文化在此碰撞交融，瞬间点燃节庆现场。

Hardy 表示：“我很自豪能将 Web3 与文化相结合，以此与人们建立联系。 我们在展位上表演了巴恩格拉舞，完全没想到会吸引如此庞大的观众群。 多年后才进入加密货币领域，而与 Bitget 的合作让这一切显得顺理成章。 最初是在罗马尼亚 UNTOLD 音乐节上认识 Bitget，几个月后，我不仅成为用户，还加入了团队。能够与粉丝分享我的 Bitget 体验，我感到无比自豪。”

Bitget 的现场活动吸引了来自 Web3 和音乐界的创作者、KOL 及 VIP 人士。在 Armin Van Buuren、Steve Aoki、Martin Garrix 和 J Balvin 等头部艺人登台前，活动将社群参与、音乐节狂欢氛围与震撼主舞台瞬间完美融合。 通过 #GearUp 赠票活动、Pulsar 金库挑战赛和 Spotify 歌单分享等社交活动，品牌让粉丝深度参与其中。幸运获奖者不仅能亲临音乐节现场，还可与团队会面，并领取 Bitget 独家周边。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“此次合作彰显了科技与激情相遇时迸发的火花。 正如音乐不断演进，加密货币亦在持续革新。随着 Bitget 转型为全景交易所，我们向世界证明：金融领域同样能如艺术般充满创造力、人性光辉与启迪力量。”

Bitget 新任首席营销官 Ignacio Aguirre Franco 于 11 月 7 日活动期间正式亮相，他分享了对本次合作及 Bitget 创意方向的见解。

Bitget 首席营销官 Ignacio 表示：“Bitget 的目标是让 Web3 触手可及，证明数字资产不仅限于图表和屏幕，更能与文化共生共息、蓬勃发展。 参与 UNTOLD 迪拜音乐节不仅是一项合作，更是对这家全景交易所理念的宣言：彰显创造力、包容性与体验的力量。”

“Bitget 亮相迪拜 UNTOLD 音乐节，彰显科技如何放大文化影响力。 那座 LED 塔不仅是数字装置，更是创造力、创新精神与情感联结的鲜活象征。 音乐与节庆活动是助力新事物被主流文化接纳的桥梁。 当 Web3 品牌融入文化体验时，这项技术便变得亲切易感。 当人们通过奖励、社群参与或独一无二的数字藏品感受到其价值时，便无需再解释区块链是什么了。 情感与创新在此交汇，粉丝参与的未来正由此启航。”UNTOLD 首席商务官兼联合创始人 Bogdan Radulescu 如是说。

Bitget 在迪拜 UNTOLD 音乐节的亮相，再次证明创新不仅关乎技术，更关乎人与人之间的联系。 作为全景交易所 (UEX)，Bitget 持续搭建跨界桥梁，邀请数百万用户参与交易、创造，尽情感受Feel the ₿eat的氛围。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球最大的全景交易所 (UEX)，在单一平台内为超过 1.2 亿用户提供数以百万计的加密代币、代币化股票、ETF 及其他现实世界资产的交易服务。 该生态系统致力于通过其 AI 赋能的交易工具、更广泛的现实世界资产渠道，以及比特币、以太坊、Solana 和 BNB 链上代币的互操作性，帮助用户更智能地交易。 在去中心化领域，Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

风险提示：数字资产价格波动，可能会出现大幅变化。 建议投资者在可承受损失的范围内投资。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请查阅我司使用条款。

