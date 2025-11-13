Bitget 以沉浸式 LED 塔樓及全球粉絲體驗照亮杜拜 UNTOLD 音樂節

塞舌爾維多利亞, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的全景交易所（Universal Exchange，UEX）Bitget 在羅馬尼亞 UNTOLD 音樂節大獲成功後，再度以官方合作夥伴身份回歸杜拜 UNTOLD 音樂節，將 Web3 的澎湃活力帶到這場世界級音樂盛典。 11 月 6 日至 9 日期間，逾 18 萬名粉絲齊聚 Dubai Parks & Resorts，連續四晚盡情享受融合音樂、燈光與數碼藝術的盛宴，而 Bitget 標誌性的 10 米高 LED 塔樓作為主舞台中央裝置，搶盡全場焦點。

這座 LED 塔樓由荷蘭藝術名家 Julius Horsthuis 設計，呈現七段定制 VJ 循環影片，每段象徵 Bitget 自 2018 年以來每一年的發展征程。 Bitget 展位成為全場能量焦點，吸引如鯽人潮前來搶購限量周邊商品，參與粉絲互動環節，並欣賞即興表演。 加密世界與文化在此交匯相融——印度及杜拜極為享負盛名、Bitget 新晉關鍵意見領袖 (KOL) Hardy Singh 即興帶來驚喜連連的邦拉舞表演，瞬間引爆全場氣氛。

Hardy 指出：「我很自豪能以打動人心的方式，結合 Web3 與文化。 在展位表現邦拉舞時，我們根本沒料到現場人潮會如此洶湧。 經過多年觀望後，最終透過 Bitget 邁向加密貨幣領域，確實是明智之舉。 我最初在羅馬尼亞 UNTOLD 音樂節認識 Bitget，幾個月後我不僅成為用戶，更加入團隊，能向追隨者分享個人的 Bitget 體驗，讓我深感自豪。」

Bitget 的現場活動吸引了來自 Web3 及音樂界的創作者、KOL 及 VIP，完美融合社群互動、節慶狂歡與主舞台震撼時刻， Armin Van Buuren、Steve Aoki、Martin Garrix 和 J Balvin 等壓軸巨星隨後登場。 透過 #GearUp 門票贈送、Pulsar Money 金庫挑戰及 Spotify 歌單分享等社交活動，品牌讓粉絲直接參與體驗，幸運得獎者更有機會親赴音樂節、與團隊會面，並領取 Bitget 獨家周邊商品。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 說道：「這場合作夥伴關係，見證科技與熱情碰撞迸發的火花。 「正如音樂不斷演進，加密領域亦與時俱進；隨著 Bitget 轉型為全景交易所，我們向世界證明，金融也能如藝術般充滿創意、富人情味而同時啟發人心。」

Bitget 新任命的市場推廣總監 Ignacio Aguirre Franco 於 11 月 7 日音樂節期間正式獲公告任命，並就是次合作及 Bitget 的創意方向分享洞察見解。

Bitget 市場推廣總監 Ignacio 指出：「Bitget 致力令 Web3 變得觸手可及，證明數碼資產不受圖表及螢幕束縛，更能與文化共生、共鳴、共舞。 杜拜 UNTOLD 音樂節不僅是一次合作，更是對全景交易所核心理念的強力宣言：無限創意、包容並蓄、強烈體驗。」

UNTOLD 商業總監兼共同創辦人 Bogdan Radulescu 表示：「Bitget 在 UNTOLD Dubai 的進駐，展現科技如何擴展文化影響力。 這座 LED 塔樓不只是一座數碼裝置，還是創意、革新與連繫的靈動象徵。 音樂及節慶正是引領主流接納的文化入口。 當 Web3 品牌融入文化體驗中，科技便顯得平易近人。 當人們透過獎勵、社群通道或獨特數碼收藏品感受到其真切價值時，就不用多費唇舌說明區塊鏈的意義。 這是情感與創新交融之處，也是粉絲互動的未來真正啟動之源。」

透過參與杜拜 UNTOLD 音樂節，Bitget 再次證實創新不僅涉及技術層面，更關乎人際連結。 作為全景交易所，Bitget 持續搭建橋樑連繫不同界別，邀請全球數百萬用戶參與交易、發揮創意，並真正 Feel the ₿eat。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球最具規模的全景交易所 (UEX)，為超過 1.2 億用戶提供一站式平台，存取數以百萬計的加密代幣、代幣化股票、ETF 以及其他現實世界資產。 該生態系統致力協助用戶更明智地進行交易，提供由 AI 驅動的交易工具，實現比特幣、以太坊、Solana 與 BNB Chain 之間的相互操作性，並擴大對現實世界資產的存取。 在去中心化方面，Bitget Wallet 為領先的非託管加密錢包，支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣。 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps)，平台內置進階兌換服務及市場見解分析。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴。 配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

