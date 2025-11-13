Pembuktian Bertemu Tujuan: Datavault AI Menghormati Veteran dengan Valor Preservation Coin dan Memamerkan VerifyU™ di Washington, D.C.

PHILADELPHIA, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), pemimpin dalam teknologi monetisasi data, pengelolaan kredensial, dan keterlibatan digital, menyelesaikan serangkaian acara Pekan Veteran di Washington, D.C., di sana perusahaan ini memperkenalkan Valor Preservation Coin (Koin Pelestarian Keberanian) dan platform verifikasi kredensial VerifyU™ kepada para pembuat kebijakan, veteran, dan mitra industri.

Pada tanggal 9, 10, dan 11 November, Datavault AI berpartisipasi dalam Grand Marshal Dinner di Ronald Reagan International Trade Center, Parade Hari Veteran Tahunan Ketiga, dan Demonstrasi Teknologi di Phoenix Park Hotel. Acara-acara ini meningkatkan visibilitas perusahaan di tingkat nasional dan menyoroti peran perusahaan yang semakin berkembang dalam membangun sistem tepercaya dan setara dengan standar pemerintah yang melindungi keaslian dan menjaga identitas yang telah diverifikasi.

Inisiatif VerifyU™ dan Valor Preservation Coin

Valor Preservation Coin merupakan komponen utama platform kredensial VerifyU™ Datavault yang mendukung RUU H.R. 327 – Undang-Undang Keberanian yang Didapatkan, Bukan Dicuri Tahun 2025. Inisiatif ini memperkenalkan kerangka kerja buku besar digital untuk mencegah klaim dinas militer palsu dengan mendigitalkan dokumen pemberhentian DD214 sesuai dengan standar keamanan data DoD, NIST, FISMA, dan VA.

Valor Preservation Coin Datavault berfungsi sebagai kredensial yang ditokenisasi dalam ekosistem aman ini, yang memungkinkan para veteran memverifikasi dinas militer mereka melalui pembuktian berbasis buku besar digital yang tidak dapat diubah, sembari mencegah penyajian informasi yang menyesatkan atau klaim yang tidak sah. Datavault memiliki posisi unik untuk menyediakan layanan ini berkat keunggulan kekayaan intelektual yang dimilikinya serta kemampuannya dalam melaksanakan autentikasi dan verifikasi kredensial berdasarkan kerangka kerja ini.

Melalui kolaborasinya dengan Burke Products, Datavault secara aktif mencari peluang kontrak pengadaan pemerintah tanpa lelang kompetitif, khususnya di bidang pengelolaan kredensial, identitas digital, dan verifikasi data, mengubah apa yang dimulai sebagai misi sosial menjadi solusi yang berkelanjutan secara komersial dengan potensi pendapatan berulang jangka panjang.

Datavault AI Memamerkan Rangkaian Teknologi Lengkap di Acara Hari Veteran Nasional

Di sepanjang rangkaian acara itu, Datavault AI mendemonstrasikan rangkaian lengkap teknologinya — termasuk sistem kredensial VerifyU™, platform data melalui suara ADIO®, dan Valor Preservation Coin, token yang didukung oleh buku besar digital yang dirancang untuk menjaga keaslian, identitas, dan warisan. Pada tanggal 10 November, Datavault AI memamerkan platform kredensial VerifyU™ dan sistem interaksi holografis DVHolo™ kepada pejabat pemerintah, perwakilan militer, dan organisasi veteran dalam demonstrasi teknologi eksklusif yang hanya bisa dihadiri melalui undangan di Phoenix Park Hotel di Washington, D.C. Presentasi itu menyoroti kemampuan Datavault AI dalam menghadirkan validasi kredensial yang diverifikasi buku besar digital secara waktu nyata dan visualisasi data imersif, yang menekankan peran Perusahaan yang semakin luas dalam inovasi, pertahanan, dan inisiatif identitas federal aman.

Saat merenungkan Hari Veteran, Pameran Demonstrasi Teknologi Datavault pada tanggal 10 November, dan janji lebih luas tentang teknologi yang dapat diakses, Monica Desai, pendiri Tech Policy Advisors dan mantan kepala Biro Urusan Konsumen dan Pemerintahan Komisi Komunikasi Federal (Federal Communications Commission, FCC) serta Biro Media FCC, mengatakan:

“Hari Veteran mengingatkan kita akan tanggung jawab kolektif kita untuk memastikan bahwa setiap Veteran dapat tetap terhubung dan mendapatkan informasi. Teknologi Datavault AI merupakan contoh inspiratif tentang bagaimana inovasi dapat membuka pintu baru menuju peluang, aksesibilitas, dan kemandirian bagi mereka yang pernah menjalani dinas militer. “Teknologi terobosan ini mewakili batas baru dalam cara kita berbagi informasi. Ini adalah langkah yang menarik menuju masa depan ketika inovasi dan aksesibilitas berkembang bersama-sama.”

Parade Hari Veteran Tahunan Ketiga dan Grand Marshal Dinner

Sonia Choi, Chief Marketing Officer dan Pendiri Bersama Perusahaan, yang mewakili Datavault AI pada tanggal 9 November, dengan bangga berpartisipasi dalam Parade Hari Veteran Tahunan Ketiga, bergabung dengan para pemimpin, veteran, dan organisasi terkemuka dalam menghormati anggota dinas militer Amerika. Datavault AI juga bertindak sebagai pendukung dan sponsor resmi acara itu, yang menekankan komitmennya untuk memajukan teknologi yang menjaga keaslian, memungkinkan aksesibilitas, dan merayakan dinas militer nasional. Melalui partisipasinya, perusahaan ini menegaskan kembali dedikasinya untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan inovasi yang menjembatani tujuan, patriotisme, dan kemajuan.

Sebelumnya, pada Grand Marshal Dinner tanggal 7 November, Sonia Choi berdiskusi dengan pejabat militer senior dan pemimpin teknologi serta kebijakan terkemuka untuk membahas strategi penerapan digitalisasi kredensial federal dan inisiatif keamanan data. Undangan dan partisipasi Perusahaan di Grand Marshal Dinner National Veterans Parade Foundation di Gedung Ronald Reagan di Washington, D.C. menekankan pengakuan nasional yang semakin meningkat atas kepemimpinan Datavault AI dalam teknologi autentikasi dan monetisasi data yang aman. Dalam presentasi malam itu, sistem tampilan holografis Datavault AI dan Valor Preservation Coin ditampilkan di atas panggung, yang menunjukkan bagaimana inovasi Perusahaan mendefinisikan ulang kepercayaan, identitas, dan verifikasi dalam aplikasi sektor publik dan swasta.

Di sepanjang acara itu, Datavault memperkuat perannya yang semakin luas sebagai mitra teknologi nasional untuk pengelolaan kredensial digital dan identitas terverifikasi. Lewat upaya menghubungkan inovasi dengan akuntabilitas, Perusahaan terus memajukan misinya untuk menciptakan sistem pembuktian aman yang melayani para veteran, lembaga, dan publik dengan transparansi dan kepercayaan yang terukur.

“Undangan untuk berpartisipasi dalam acara nasional bersejarah ini menandai tonggak pencapaian penting bagi Datavault AI,” ungkap Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer Datavault AI. “Teknologi kami dirancang khusus untuk menghubungkan budaya, pemerintahan, dan perdagangan dengan cara yang memperkuat kepercayaan dan transparansi. Valor Preservation Coin merupakan contoh dari misi itu — memastikan pembuktian selaras dengan tujuan dan bahwa identitas terverifikasi tetap tidak dapat diubah dan terlindungi.”

Tentang Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman, valuasi, dan monetisasi aset data berbasis AI di lingkungan Web 3.0. Platform berbasis cloud Perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan fokus kolaboratif dalam Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik Datavault AI memiliki teknologi berpaten seperti WiSA®, ADIO®, dan Sumerian® serta teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan pertama di industri dengan Kekayaan Intelektual (IP) mencakup pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan Web 3.0 dan komputasi berperforma tinggi dalam menyediakan solusi untuk persepsi data berbasis pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud Datavault AI menyediakan solusi komprehensif yang melayani berbagai industri, termasuk pelisensian perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, perawatan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (NIL) dengan secara aman mengaitkan objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mendukung AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi AI dan Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Philadelphia, Pennsylvania. Pelajari selengkapnya tentang Datavault AI di www.dvlt.ai.

Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini memuat pernyataan berwawasan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Pernyataan berwawasan ke depan bukan merupakan pernyataan fakta historis dan mungkin disertai kata-kata yang menyiratkan peristiwa atau hasil di masa depan, seperti “meyakini,” “mungkin,” “akan,” “memperkirakan,” “melanjutkan,” “mengantisipasi,” “bermaksud,” “mengharapkan,” “seharusnya,” “akan,” “merencanakan,” “memprediksi,” “berpotensi,” “sepertinya,” “berupaya,” “masa depan,” “pandangan,” atau variasi dari kata-kata semacam itu, atau ungkapan lain yang memiliki makna serupa. Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan terkait peristiwa di masa depan, Valor Preservation Coin Datavault AI, kemungkinan Datavault AI untuk memperluas platform pengelolaan kredensial VerifyU dan teknologi keterlibatan ADIO miliknya dari bidang akademik dan bisnis ke sektor hiburan dan kehidupan malam, strategi bisnis, tujuan jangka panjang, dan rencana komersialisasi Datavault AI, teknologi saat ini dan yang akan datang, pengembangan yang direncanakan dan kemungkinan didapatkannya persetujuan, serta kemungkinan penerimaan pasar dan peluang pasar terkait, dan pernyataan lain yang bukan merupakan fakta historis. Berbagai pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi manajemen saat ini dan bukan merupakan prediksi kinerja sebenarnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini disediakan hanya untuk tujuan ilustratif dan tidak dimaksudkan untuk berfungsi, serta tidak boleh dijadikan dasar oleh investor mana pun, sebagai jaminan, kepastian, prediksi, atau pernyataan fakta atau probabilitas yang pasti. Peristiwa dan kondisi sebenarnya sulit atau bahkan tidak mungkin diprediksi dan akan berbeda dari asumsi yang ada. Banyak peristiwa dan kondisi sebenarnya berada di luar kendali Datavault AI. Berbagai pernyataan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah risiko dan ketidakpastian terkait bisnis Datavault AI, dan hasil sebenarnya dapat berbeda secara signifikan. Berbagai risiko dan ketidakpastian ini mencakup, namun tidak terbatas pada, kondisi ekonomi, politik, dan bisnis secara umum; risiko terkait hasil dari setiap proses hukum yang mungkin diajukan terhadap para pihak terkait Valor Preservation Coin; kemampuan Datavault AI untuk mengembangkan dan memasarkan teknologi dengan sukses; kemampuan Datavault AI untuk tumbuh dan mengelola pertumbuhan secara menguntungkan serta mempertahankan karyawan utamanya; risiko bahwa teknologi potensial yang dikembangkan Datavault AI mungkin tidak berkembang atau menerima persetujuan yang diperlukan dalam jangka waktu yang diharapkan atau bahkan tidak sama sekali; risiko terkait ketidakpastian mengenai jalur regulasi; risiko bahwa Datavault AI telah melebih-lebihkan ukuran pasar target, kesediaan untuk mengadopsi teknologi baru, atau kemitraan; risiko bahwa hasil sebelumnya mungkin tidak dapat direplikasi; risiko regulasi dan kekayaan intelektual; risiko kegagalan untuk mencapai manfaat yang diharapkan dari transaksi aktual dan yang diusulkan Perusahaan; dan risiko serta ketidakpastian lain yang ditunjukkan dari waktu ke waktu dalam laporan Datavault AI yang diserahkan kepada SEC. Mungkin terdapat risiko tambahan yang saat ini belum diketahui oleh Datavault AI atau yang saat ini dianggap tidak signifikan oleh Datavault AI, yang juga dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda dari yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Selain itu, pernyataan berwawasan ke depan mencerminkan ekspektasi, rencana, atau perkiraan Datavault AI mengenai peristiwa di masa depan dan pandangannya per tanggal komunikasi ini. Datavault AI mengantisipasi bahwa peristiwa dan perkembangan selanjutnya akan menyebabkan penilaian semacam itu mengalami perubahan. Meskipun Datavault AI dapat memilih untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini suatu saat di masa mendatang, Datavault AI secara spesifik menyangkal segala kewajiban untuk melakukannya. Pernyataan berwawasan ke depan ini tidak boleh dianggap mewakili penilaian Datavault AI per tanggal mana pun setelah tanggal komunikasi ini. Oleh karena itu, investor diharapkan untuk berhati-hati agar tidak terlalu mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini.

