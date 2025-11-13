証明と目的の一致: データボルトAI (Datavaul AI)、退役軍人を称えヴァラー・プリザベーション・コイン (Valor Preservation Coin) を発行、ワシントンD.C.でVerifyU™を披露

フィラデルフィア発, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 -- データ収益化、認証およびデジタルエンゲージメント技術のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.) (NASDAQ: DVLT) は、ワシントンD.C.で開催された退役軍人週間の一連のイベントを完了し、その場でヴァラー・プリザベーション・コインおよびVerifyU™認証検証を政策立案者、退役軍人、業界関係者に披露した。

11月9日、10日、11日に、同社はロナルド・レーガン記念ビル&国際貿易センター (Ronald Reagan Building and International Trade Center) でのグランドマーシャル・ディナー (Grand Marshal Dinner)、第3回退役軍人の日パレード (Veterans Day Parade)、フェニックス・パーク・ホテル (Phoenix Park Hotel) でのテクノロジーデモンストレーション (Technology Demonstration) にそれぞれ参加した。 これらのイベントは、同社の国内での認知度を高めるとともに、真正性を保護し、検証済みの身元情報を保全する信頼性の高い政府グレードシステム構築における同社の役割拡大を強調するものとなった。

ヴァラー・プリザベーション・コインおよびVerifyU™イニシアチブ

ヴァラー・プリザベーション・コインは、データボルトのVerifyU™認証プラットフォームの中核を成す要素であり、提案中のH.R. 327 – 2025年バロール獲得法（Valor Earned Not Stolen Act of 2025）を支援するものである。 本イニシアチブは、国防総省 (DoD)、国立標準技術研究所 (NIST)、連邦情報セキュリティ管理法 (FISMA)、および退役軍人省 (VA) のデータセキュリティ基準に準拠したDD214除隊証明書をデジタル化することで、虚偽の軍歴申告を防止するためのデジタル台帳フレームワークを導入する。

データボルトのヴァラー・プリザベーション・コインは、この安全なエコシステム内でトークン化された認証情報として機能し、退役軍人が不変のデジタル台帳に基づく証明を通じて自らの軍歴を検証できるようにするとともに、不正な請求や虚偽の申告を防止する。 データボルトAIは、知的財産という強固な基盤と、このフレームワークのもとで資格認証および検証を実行できる能力を備えており、このサービスを提供できる独自の立場にある。

バーク・プロダクツ (Burke Products) との協業を通じて、データボルトAIは認証、デジタル身元確認、データ検証に関する政府単独調達契約の機会を積極的に追求しており、社会的使命として始まった活動を、長期的な継続収益の可能性を秘めた商業的に持続可能なソリューションへと変革している。

データボルトAI、全技術スタックを退役軍人の日の全国イベントで披露

一連のイベントを通じて、データボルトAIはVerifyU™認証システム、ADIO®音響データ伝送プラットフォーム、真正性・アイデンティティ・レガシー保護を目的としたデジタル台帳対応トークンであるヴァラー・プリザベーション・コインを含む、全技術スイートを実演した。 11月10日、データボルトAIはワシントンD.C.のフェニックス・パーク・ホテルで開催された招待制のテクノロジーデモンストレーションにおいて、VerifyU™認証プラットフォームおよびDVHolo™ホログラフィック・エンゲージメント・システムを政府関係者、軍関係者、退役軍人団体に披露した。このプレゼンテーションでは、データボルトAIが提供するリアルタイムのデジタル台帳検証による認証情報検証および没入型データ可視化技術が強調され、連邦政府のイノベーション・防衛・安全な身元確認イニシアチブにおける同社の役割拡大が示された。

退役軍人の日を振り返り、11月10日に開催されたデータボルトのテクノロジーデモンストレーション披露、そしてアクセス可能なテクノロジーがもたらす広範な可能性について、テック・ポリシー・アドバイザーズ (Tech Policy Advisors) の創設者であり、連邦通信委員会 (Federal Communications Commission) (FCC) 消費者・政府業務局およびメディア局の元局長であるモニカ・デサイ (Monica Desai) は次のように述べている。

「退役軍人の日は、すべての退役軍人がつながりを保ち、情報を得られるようにすることが、私たちの共同責任であることを思い起こさせてくれます。 データボルトAIの技術は、イノベーションが奉仕した人々にとって機会・アクセシビリティ・自立への新たな扉を開く方法を示す感動的な事例です。 この画期的な技術は、情報を共有する方法における新たなフロンティアを象徴しています。 イノベーションとアクセシビリティが共に前進する未来へ向けた刺激的な一歩です。」

第3回退役軍人の日パレードおよびグランドマーシャル・ディナー

11月9日、データボルトAIの最高マーケティング責任者兼共同創設者であるソニア・チョイ (Sonia Choi) は、同社を代表して第3回退役軍人の日パレードに誇りをもって参加し、著名なリーダー、退役軍人、各団体とともに、アメリカの軍人を称えた。 データボルトAIはまた、同イベントの公式サポーター兼スポンサーを務め、真正性を維持し、アクセシビリティを実現し、国家への奉仕を称える技術の推進への取り組みを強調した。 この参加を通じて、同社はコミュニティを力づけ、目的・愛国心・進歩を結びつけるイノベーション育成への献身を改めて表明した。

これに先立ち、11月7日に開催されたグランドマーシャル・ディナーでは、同氏が軍高官や著名な技術・政策リーダーと対話し、連邦政府の認証情報デジタル化およびデータセキュリティ施策の導入戦略について意見を交わした。 同社がワシントンD.C.のロナルド・レーガン記念ビル＆国際貿易センターで開催された全米退役軍人パレード財団 (National Veterans Parade Foundation) のグランドマーシャル・ディナーに招待され参加したことは、安全なデータ収益化および認証技術におけるデータボルトAIのリーダーシップが国内でますます認知されていることを示すものである。 夕方のプレゼンテーションでは、データボルトAIのホログラフィック表示システムおよヴァラー・プリザベーション・コインがステージで紹介され、同社のイノベーションが公共・民間セクター双方の用途において信頼性、身元確認、検証の概念を再定義する様子が示された。

これらのイベントを通じて、データボルトは身元確認およびデジタル認証分野における全国的なテクノロジーパートナーとしての役割の拡大を強化した。 イノベーションを説明責任と結びつけることで、同社は退役軍人、各機関、そして一般市民に対し、透明性と測定可能な信頼をもってサービスを提供する、安全な証明システムの構築という使命を推進し続けています。

データボルトAIの最高経営責任者ナサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は次のように述べている。「このような歴史的な全国イベントに招待され、参加できたことは、データボルトAIにとって重要な節目です。」 「当社の技術は、信頼と透明性を強化する方法で文化、政府、そして商業を結びつけるために設計されています。 ヴァラー・プリザベーション・コインはその使命、つまり、証明が目的と一致し、検証済みの身元情報が不変かつ保護されたままであることを保証することを体現しています。」

データボルトAIについて

データボルトAITM (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導のデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、スメリアン (Sumerian®) の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンスコンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェアライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®) (IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータオブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や名称・画像・相似 (Name, Image and Likeness) (NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIに関する詳細は、www.dvlt.aiを参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには将来の見通しに関する記述が含まれており、リスクおよび不確実性を伴う。 将来の見通しに関する記述とは、過去の事実ではない記述であり、「信じる」、「かもしれない」、「であろう」、「推定する」、「継続する」、「予想する」、「意図する」、「期待する」、「すべきである」、「だろう」、「計画する」、「予測する」、「可能性がある」、「思われる」、「模索する」、「将来」、「見通し」といった予想される将来の出来事または結果を伝える語句、またはこれらに類する意味を持つ表現を伴うことがある。 これらの将来の見通しに関する記述には、将来の出来事、データボルトAIのヴァラー・プリザベーション・コイン、VerifyU認証プラットフォームおよびADIOエンゲージメント技術を学術・企業分野からエンターテインメントおよびナイトライフ分野へ拡大する可能性、データボルトAIの事業戦略、長期的目標および商業化計画、現在および将来の技術、計画中の開発および承認の可能性、および市場での受容および関連する市場機会の可能性に関する記述、ならびに過去の事実ではないその他の記述が含まれるが、これらに限定されるものではない。 これらの記述は、経営陣の現在の予想に基づくものであり、実際の業績を予測するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、説明のみを目的で提供されており、事実や確率についての保証、確約、予測、または最終的な記述としての役割を果たすことを意図したものではないため、投資家は信頼すべきではない。 実際の出来事や状況は予測が困難または不可能であり、想定とは異なる場合がある。 実際の出来事や状況の多くは、データボルトAIの支配の及ばないものである。 これらの記述は、データボルトAIの事業に関する多数のリスクおよび不確実性が伴い、実際の結果は大きく異なる可能性がある。 これらのリスクおよび不確実性には、一般的な経済、政治および事業環境、ヴァラー・プリザベーション・コインに関して当事者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果に関するリスク、データボルトAIが技術を開発し、上手く販売する能力、データボルトAIが収益を上げながら成長し、成長を管理し、主要な従業員を維持する能力、データボルトAIが開発する潜在的な技術が想定した期間内に進展しないか、必要な承認を全く取得できないリスク、規制経路に関する不確実性に関するリスク、データボルトAIがターゲット市場の規模、新技術の採用意欲、または提携を過大評価しているリスク、過去の成果が再現されないリスク、規制および知的財産に関するリスク、同社の実際および提案中の取引から期待される利益を実現できないリスク、ならびにデータボルトAIが米国証券取引委員会 (SEC) に提出する書類に随時記載されるその他のリスクおよび不確実性が含まれるが、これらに限定されない。 データボルトAIが現時点で把握していないリスクや、現時点では重要性が低いと考えているリスクが存在する可能性があり、それによって実際の結果が将来の見通しに関する記述に含まれる結果と異なる可能性もある。 加えて、将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーション日現在における、データボルトAIの将来の出来事に関する期待、計画または予測および見解を反映している。 データボルトAIは、その後の出来事および進展により、これらの評価が変化するものと予想している。 ただし、データボルトAIは将来のある時点でこれらの将来の見通しに関する記述を更新することを選択する可能性があるが、その義務を明確に否認する。 これらの将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付以降におけるデータボルトAIの評価を表すものとして依拠されるべきではない。 したがって、投資家はこれらの将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないよう注意されたい。

