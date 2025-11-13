증명과 목적의 만남: Datavault AI, 워싱턴 D.C.에서 Valor Preservation Coin으로 재향군인을 기리고 VerifyU™ 기술 선보여

필라델피아, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- via IBN -- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc. (나스닥: DVLT)가 워싱턴 D.C.에서 열린 재향군인 주간(Veterans Week) 행사를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다. 이 행사에서 Datavault AI는 정책입안자, 재향군인, 그리고 산업 파트너들을 대상으로 ‘Valor Preservation Coin’과 ‘VerifyU™’ 자격 검증 플랫폼을 선보였다.

Datavault AI는 11월 9일, 10일, 11일 각각 로널드 레이건 국제무역센터에서 열린 그랜드 마셜 디너(Grand Marshal Dinner), 제3회 재향군인의 날 퍼레이드(Veterans Day Parade), 그리고 피닉스 파크 호텔에서 진행된 기술 시연회(Technology Demonstration)에 참여했다. 이번 일련의 행사를 통해 Datavault AI는 미국 내 인지도를 한층 높였으며, 진위성을 보호하고 검증된 신원을 보존하는 신뢰성 높은 정부급 시스템 구축에서 점점 커져가는 역할을 부각시켰다.

Valor Preservation Coin 및 VerifyU™ 이니셔티브

Valor Preservation Coin은 Datavault의 VerifyU™ 자격 인증 플랫폼의 핵심 구성 요소로, 2025년 제안된 「H.R. 327 – Valor Earned Not Stolen Act」를 지원한다. 이 이니셔티브는 국방부(DoD), 미국표준기술연구소(NIST), 연방정보보안관리법(FISMA), 그리고 재향군인청(VA)의 데이터 보안 기준을 준수하며 DD214 전역 증명서를 디지털화해 허위 군 복무 주장(Fraudulent Military Service Claims)을 방지하기 위한 디지털 원장(Digital Ledger) 프레임워크를 도입한다.

Datavault의 Valor Preservation Coin은 이러한 보안 생태계 내에서 토큰화된 자격 증명(Tokenized Credential)으로 작동하며, 재향군인들이 변조 불가능한 디지털 원장 기반의 증거를 통해 자신의 복무 이력을 검증할 수 있게 한다. 이를 통해 무단 주장이나 허위 표시를 예방할 수 있다. Datavault는 독자적인 지식재산권(IP)과 이 프레임워크 내에서 자격 인증 및 검증을 실행할 수 있는 능력을 바탕으로, 이 서비스를 제공할 수 있는 독보적인 위치에 있다.

또한 Datavault는 Burke Products와의 협력을 통해 자격 인증, 디지털 신원, 데이터 검증 분야에서 정부 단독 계약(Sole-Source Contracting) 기회를 적극적으로 추진하고 있다. 이는 사회적 사명으로 시작된 프로젝트를 장기적이고 반복 가능한 수익 잠재력을 지닌 상업적으로 지속 가능한 솔루션으로 전환시키는 과정이기도 하다.

Datavault AI, 재향군인의 날 행사에서 통합 기술 스택 선보여

Datavault AI는 재향군인의 날 주간 동안 일련의 행사에서 자사의 핵심 기술 포트폴리오를 선보였다. 여기에는 VerifyU™ 자격 인증 시스템, ADIO® 음파 데이터 전송 플랫폼, 그리고 진위성과 신원, 그리고 유산(legacy)을 보호하기 위해 설계된 디지털 원장 기반 토큰인 Valor Preservation Coin이 포함됐다. 11월 10일 워싱턴 D.C.의 피닉스 파크 호텔에서 열린 초청 전용 기술 시연회(Invite-Only Technology Demonstration)에서 Datavault AI는 정부 관계자, 군 관계자, 재향군인 단체를 대상으로 VerifyU™ 자격 인증 플랫폼과 DVHolo™ 홀로그램 기반 참여 시스템을 시연했다. 이 발표는 실시간 디지털 원장 검증을 통한 자격 인증 및 몰입형 데이터 시각화 기능을 강조하며, Datavault AI가 연방 혁신, 국방, 보안 신원 프로그램에서 확장해가는 역할을 부각시켰다.

재향군인의 날과 Datavault AI의 11월 10일 기술 시연, 그리고 기술 접근성의 의미를 돌아보며 Tech Policy Advisors의 창립자이자 연방통신위원회(FCC) 소비자 및 정부업무국과 미디어국의 전 국장인 모니카 데사이(Monica Desai)는 다음과 같이 말했다:

“재향군인의 날은 모든 재향군인이 연결되고 정보를 얻을 수 있도록 보장해야 할 우리의 공동 책임을 상기시키고 있다. Datavault AI의 기술은 혁신이 어떻게 기회, 접근성, 그리고 독립성을 넓혀갈 수 있는지를 보여주는 영감적인 사례이다. 이 획기적인 기술은 우리가 정보를 공유하는 방식의 새로운 경계를 의미한다. 혁신과 접근성이 함께 발전해 나가는 미래로 나아가는 흥미로운 발걸음인 것이다.”

제3회 재향군인의 날 퍼레이드 및 그랜드 마셜 디너

11월 9일, Datavault AI를 대표해 회사의 최고마케팅책임자(CMO) 겸 공동창립자인 소니아 최(Sonia Choi)가 제3회 재향군인의 날 퍼레이드에 참가해 미국의 군 복무자들을 기리는 뜻깊은 행사에 다양한 지도자, 재향군인, 단체들과 함께했다. Datavault AI는 이번 행사에 공식 후원사로 참여하며, 진위성을 보호하고 접근성을 높이며 국가적 봉사를 기리는 기술 발전에 대한 회사의 의지를 강조했다. 이번 참여를 통해 Datavault AI는 공동체의 역량 강화와 목적·애국심·진보를 연결하는 혁신을 촉진하겠다는 헌신을 다시 한 번 확인했다.

이에 앞서 11월 7일 로널드 레이건 빌딩에서 열린 내셔널 베테랑스 퍼레이드 재단(National Veterans Parade Foundation) 주최의 그랜드 마셜 디너에서는, 최 대표가 고위 군 관계자 및 주요 기술·정책 리더들과 만나 연방정부의 자격 인증 디지털화 및 데이터 보안 이니셔티브에 대한 실행 전략을 논의했다. Datavault AI가 초청되어 참여한 이번 그랜드 마셜 디너는 회사가 보안 데이터 수익화와 인증 기술 분야에서 미국 내 리더십을 인정받고 있음을 보여주는 상징적 행사였다. 이날 저녁 발표에서는 Datavault AI의 홀로그램 디스플레이 시스템과 Valor Preservation Coin이 무대에 전시되어, 회사의 혁신 기술이 공공 및 민간 부문에서 신뢰, 신원, 검증의 개념을 새롭게 정의하고 있음을 보여주었다.

이번에 진행된 일련의 행사 전반에 걸쳐 Datavault AI는 검증된 신원과 디지털 자격 인증을 위한 국가 기술 파트너로서의 확장된 역할을 다시 한 번 확인했다. 혁신과 책임성을 연결함으로써, 회사는 재향군인과 기관, 그리고 대중에게 투명하고 신뢰할 수 있는 증명 시스템을 구축한다는 사명을 지속적으로 발전시켜 나가고 있다.

Datavault AI의 최고경영자(CEO)인 Nathaniel Bradley는 “이번 역사적인 국가 행사에 초청되어 참여한 것은 Datavault AI에게 매우 중요한 이정표”라고 강조했다. 그는 “우리의 기술은 신뢰와 투명성을 강화하는 방식으로 문화, 정부, 그리고 상업을 연결하도록 설계되었다. Valor Preservation Coin은 이러한 사명을 상징적으로 보여주는 사례로, ‘증명(proof)’이 ‘목적(purpose)’과 일치하도록 보장하며, 검증된 신원이 변조되지 않고 보호받을 수 있도록 한다.”고 밝혔다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 부문과 데이터 과학(Data Science) 부문을 중심으로 협업형 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초로 다중 채널 무선 HD 사운드 전송, 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거를 포함한 핵심 공간 음향 기술을 구현했다. 데이터 과학 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용해 체험형 데이터 인식, 가치 평가, 안전한 수익화 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선스 및 통합형 데이터 서비스를 지원한다. 또한 Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스를 가능하게 하며, 신뢰성과 윤리를 기반으로 한 책임 있는 AI 생태계 조성에 앞장서고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 타사 시스템 통합, 세부 데이터 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 회사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 보다 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인이 가능하다.

미래예측진술

이 보도자료에는 위험과 불확실성이 수반된 ‘미래예측 진술(Forward-Looking Statements)’이 포함되어 있다. 미래예측 진술이란 역사적 사실이 아닌 진술로서, “믿는다(believe)”, “할 수 있다(may)”, “할 것이다(will)”, “추정한다(estimate)”, “계속한다(continue)”, “예상한다(anticipate)”, “의도한다(intend)”, “기대한다(expect)”, “해야 한다(should)”, “할 것이다(would)”, “계획한다(plan)”, “예측한다(predict)”, “잠재적인(potential)”, “~처럼 보인다(seem)”, “추구한다(seek)”, “미래(future)”, “전망(outlook)” 등의 단어 또는 이와 유사한 의미를 가진 표현으로 미래의 사건이나 결과를 예상하는 내용을 담고 있을 수 있다. 이러한 미래예측 진술에는 Datavault AI의 Valor Preservation Coin과 관련된 진술, Datavault AI가 VerifyU 자격 인증 플랫폼 및 ADIO 참여 기술을 학계와 기업을 넘어 엔터테인먼트 및 나이트라이프 분야로 확장할 가능성, Datavault AI의 비즈니스 전략, 장기적 목표 및 상업화 계획, 현재 및 잠재적인 기술, 예정된 개발 및 인허가 가능성, 시장 수용성과 관련 시장 기회 등 역사적 사실이 아닌 모든 진술이 포함된다. 이 진술들은 경영진의 현재 기대에 기반하고 있으며, 실제 성과를 보장하거나 예측하는 것은 아니다. 이러한 미래예측 진술은 단지 설명을 위한 목적일 뿐이며, 어떠한 투자자도 이를 보증, 확약, 예측 또는 사실이나 확률에 대한 결정적 진술로 간주하거나 의존해서는 안 됩니다. 실제 사건과 상황은 예측이 어렵거나 불가능하며, 가정과는 다를 수 있다. 많은 실제 사건과 상황은 Datavault AI의 통제 범위를 벗어나 있다. 이러한 진술은 Datavault AI의 사업과 관련된 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있으며, 실제 결과는 상당히 다를 수 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 다음과 같은 사항이 포함되지만 이에 한정되지는 않는다. 즉 일반적인 경제, 정치, 비즈니스 환경의 변화를 비롯해 Valor Preservation Coin과 관련하여 당사자들을 상대로 제기될 수 있는 법적 절차의 결과에 대한 위험, Datavault AI가 기술을 개발하고 성공적으로 시장에 출시할 수 있는 능력, Datavault AI가 성장세를 유지하면서 수익성 있게 경영을 지속하고 핵심 인력을 유지할 수 있는 능력, Datavault AI가 개발 중인 잠재 기술이 예상 일정 내에 또는 전혀 승인되지 못할 가능성, 규제 절차의 불확실성과 관련된 위험, Datavault AI가 목표 시장의 규모나 새로운 기술 도입 의향, 혹은 파트너십 가능성을 과대평가했을 위험, 이전 성과가 재현되지 못할 위험, 규제 및 지식재산권 관련 위험, 회사의 실제 또는 계획된 거래로부터 기대된 이익을 실현하지 못할 위험 등이 있다. 또한 Datavault AI가 현재 인지하지 못했거나 중요하지 않다고 판단한 추가적인 위험 요인이 실제 결과에 영향을 미칠 수도 있다. 아울러 미래예측 진술은 Datavault AI의 기대, 계획 또는 미래 사건에 대한 전망을 본 커뮤니케이션 시점의 관점에서 반영한 것이다. Datavault AI는 이후의 사건이나 발전이 이러한 평가를 변경시킬 것으로 예상하지만, 향후 어느 시점에서든 이러한 미래예측 진술을 업데이트할 의무는 없음을 명시적으로 부인한다. 따라서 본 커뮤니케이션 이후의 어떠한 시점에서도 이러한 진술이 Datavault AI의 평가를 대표한다고 간주해서는 안 된다. 이에 따라 투자자들은 이러한 미래예측 진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.

