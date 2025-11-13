凭证与目标交汇：Datavault AI 以“英勇守护币”致敬退伍军人，并在华盛顿特区展示 VerifyU™ 平台

费城, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 发布 -- 数据变现、资质认证和数字互动技术领域的领军企业 Datavault AI Inc. (Nasdaq：DVLT)，在华盛顿特区举办的一系列“退伍军人周” (Veterans Week) 活动中，向政策制定者、退伍军人及行业合作伙伴展示了英勇守护币 (Valor Preservation Coin) 与 VerifyU™ 资质验证平台。

在 11 月 9 日、10 日和 11 日，Datavault AI 分别参与了在罗纳德·里根国际贸易中心举行的 Grand Marshal 晚宴、第三届年度退伍军人节游行，以及在菲尼克斯公园酒店举办的技术演示会。 这些活动提升了公司的全国知名度，并凸显了其在构建可信赖、政府级系统以保护真实性并维护已验证身份方面日益显著的作用。

英勇守护币与 VerifyU™ 倡议

英勇守护币是 Datavault VerifyU™ 资质认证平台的核心组成部分，旨在支持拟议的《H.R. 327 – 2025 年英勇不容窃取法案》(H.R. 327 – Valor Earned Not Stolen Act of 2025)。 该倡议引入数字账本框架，将 DD214 退伍文件数字化，以防止虚假服役申报，整个过程遵循 DoD、NIST、FISMA 及 VA 的数据安全标准。

在这一安全生态系统中，Datavault 英勇守护币作为通证化凭据，使退伍军人能够通过不可篡改的数字账本验证服役经历，同时防止未经授权的申报或虚假陈述。 凭借其知识产权壁垒以及在该框架下执行资质认证与验证的能力，Datavault 在提供该服务上具备独特优势。

借助与 Burke Products 的合作，Datavault 正积极争取在资质认证、数字身份和数据验证领域的独家政府合同机会，将最初的社会使命转化为可实现长期经常性收入的商业可持续解决方案。

Datavault AI 在全美退伍军人日活动中展示完整技术方案

在整个系列活动中，Datavault AI 展示了其完整技术方案——涵盖 VerifyU™ 资质认证系统、ADIO® 声波数据传输平台，以及英勇守护币（一种基于数字账本、旨在保障真实性、身份与传承的代币）。 11 月 10 日，Datavault AI 在华盛顿特区菲尼克斯公园酒店举办了一场仅限受邀嘉宾的技术演示会，向政府官员、军方代表及退伍军人组织展示了其 VerifyU™ 资质认证平台和 DVHolo™ 全息互动系统。演示中重点呈现了 Datavault AI 提供实时、数字账本验证的资质认证及沉浸式数据可视化的能力，彰显了公司在联邦创新、国防和安全身份管理领域日益突出的作用。

在回顾退伍军人节、Datavault 11 月 10 日技术演示会及普惠技术所展现的广阔前景之际，Tech Policy Advisors 创始人、前联邦通信委员会 (FCC) 消费者与政府事务局及媒体局局长 Monica Desai 表示：

“退伍军人节提醒我们，确保每位退伍军人能够随时获取信息、保持互联是我们共同的责任。 Datavault AI 的技术为我们提供了一个鼓舞人心的示范，展现了创新如何为曾服役人员开启通向机遇、普惠与独立的新路径。 这一突破性技术标志着信息共享方式迈入了全新的前沿。 这是迈向创新与普惠协同发展的未来进程中令人振奋的一步。”

第三届年度退伍军人节游行暨 Grand Marshal 晚宴

11 月 9 日，公司首席营销官兼联合创始人 Sonia Choi 代表 Datavault AI 欣然参加了第三届年度退伍军人节游行，与杰出的领导人、退伍军人及各组织共同向美国军人致以崇高敬意。 Datavault AI 还作为活动的官方支持者和赞助商，彰显其对推动保护真实性、实现普惠并颂扬国家服务的技术发展的坚定承诺。 通过此次参与，公司重申其坚定承诺：赋能社区，推动兼具使命感、爱国情怀与进步精神的创新发展。

此前，在 11 月 7 日的 Grand Marshal 晚宴上，Choi 与高级军方官员及知名科技和政策领袖深入交流，共同探讨联邦资质认证数字化和数据安全倡议的部署策略。 获邀并出席在华盛顿特区罗纳德·里根大厦举行的全国退伍军人游行基金会 Grand Marshal 晚宴，充分彰显了全国范围内对 Datavault AI 在安全数据变现和认证技术领域领导地位的日益认可。 在晚宴演示环节，Datavault AI 的全息显示系统和英勇守护币亮相舞台，生动展示了公司创新技术如何在公共和私营部门应用中重新定义信任、身份与验证标准。

通过这一系列活动，Datavault 进一步巩固了其作为国家级身份验证与数字认证技术合作伙伴的核心地位。 公司将创新与问责相结合，持续推进其使命——构建安全可靠的验证系统，以透明且可衡量的信任，为退伍军人、各类机构及公众提供服务。

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“受邀参与这些具有历史意义的全国性活动，对于 Datavault AI 来说，是一个重要的里程碑。 我们的技术秉承明确目标而打造，旨在以强化信任和透明度的方式，连接文化、政府与商业。 ‘英勇守护币’正是这一使命的生动体现——它确保凭证与目标高度契合，同时让已核实身份保持不可篡改并受到充分保护。”

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq：DVLT) 正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 公司基于云端的平台，以声学科学部和数据科学部的协同创新为核心，提供全方位综合解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，服务领域涵盖体育与娱乐、高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康及能源等多个板块。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将现实世界中的物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及姓名、肖像与形象权 (NIL) 授权，促进诚信且可负责任的 AI 应用发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，敬请访问 www.dvlt.ai。

前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 前瞻性陈述指关于非历史事实的陈述，通常使用表示预计未来事件或结果的词汇，例如“相信”、“可能”、“将要”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“期望”、“应该”、“将会”、“计划”、“预计”、“潜力”、“似乎”、“寻求”、“未来”、“展望”或此类词语的变体，或具有类似含义的表述。 这些前瞻性陈述包括但不限于：关于未来事件的陈述；有关 Datavault AI 英勇守护币的陈述；关于 Datavault AI 将其 VerifyU 认证平台和 ADIO 互动技术从学术和企业领域拓展至娱乐及夜生活领域的潜力陈述；公司的商业策略、长期目标和商业化计划；当前及未来的技术、计划中的开发项目与潜在审批；市场接受度及相关市场机会的潜力；以及其他非历史事实的陈述。 这些陈述基于管理层当前的预期，并非实际业绩预测。 这些前瞻性陈述仅供说明目的，不得被任何投资者作为或依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确定性陈述。 实际事件和情况难以或无法预见，且可能与假设存在差异。 许多实际事件和情况不在 Datavault AI 的控制范围内。 这些陈述受与 Datavault AI 业务相关的诸多风险和不确定性的影响，实际结果可能存在重大差异。 这些风险与不确定性包括但不限于：总体经济、政治和商业环境；与可能因英勇守护币而对相关当事方提起的任何法律程序结果相关的风险；Datavault AI 开发技术并成功推动其上市的能力；Datavault AI 实现盈利性增长并留存其关键员工的能力；Datavault AI 正在开发的技术可能无法按预期时间表取得进展或获得必要审批的风险；与监管路径不确定性相关的风险；Datavault AI 可能高估目标市场规模、新技术采纳意愿或合作伙伴关系的风险；既往成果可能无法复现的风险；监管与知识产权风险；未能实现公司已完成及拟议交易预期效益的风险；以及 Datavault AI 在美国证券交易委员会 (SEC) 备案文件中不时披露的其他风险与不确定性。 可能还存在 Datavault AI 当前不知道的其他风险，或 Datavault AI 目前认为不重要的风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述所包含的内容存在差异。 此外，前瞻性陈述反映了 Datavault AI 截至本通讯发布之日对未来事件和看法的预期、计划或预测。 Datavault AI 预计后续事件和发展将导致此类评估发生变化。 然而，尽管 Datavault AI 可能会选择在未来某个时候更新这些前瞻性陈述，但 Datavault AI 明确表示不承担更新任何前瞻性陈述的义务。 这些前瞻性陈述不应被视为 Datavault AI 在本新闻稿发布之后任何日期的评估，任何投资者或相关方均不应据此依赖。 因此，敬请投资者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。

