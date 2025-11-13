證據與使命結合：Datavault AI 推出「榮譽保存幣」向退伍軍人致敬，並於華盛頓特區展示 VerifyU™ 平台

費城, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面具領導地位的 Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) 在華盛頓哥倫比亞特區完成了一系列退伍軍人週的紀念活動，並在活動中向政策制定者、退伍軍人及行業合作夥伴展示了其「榮譽保存幣」（Valor Preservation Coin）和 VerifyU™ 憑證認證平台。

11 月 9 日、10 日和 11 日，Datavault AI 分別參加了在朗奴·列根國際貿易中心舉行的大典主禮官晚宴、第三屆年度退伍軍人節遊行，以及在菲尼克斯公園酒店舉行的技術展示。 這些活動提升了公司在全國的知名度，並彰顯其在建立可信賴政府級別系統方面日益重要的作用，這些系統是為了保護真實性及維護已獲驗證的身份。

「榮譽保存幣」和 VerifyU™ 計劃

「榮譽保存幣」是 Datavault VerifyU™ 憑證認證平台的核心組件，該平台目的在於支持擬議的 H.R. 327 –《2025 年榮譽應得非竊取法案》（Valor Earned Not Stolen Act of 2025）。 該計劃引入了一套數碼帳簿架構，通過將 DD214 退伍文件數碼化，並符合美國國防部（DoD）、美國國家標準技術研究所（NIST）、聯邦資訊安全管理法案（FISMA）及美國退伍軍人事務部（VA）的資料安全標準，來防止不誠實的服役經歷申報。

作為該安全生態系統中的代幣化憑證，Datavault 的「榮譽保存幣」令退伍軍人能夠透過不可更改的、以數碼帳簿為基礎的證明來認證其服役經歷，同時防止未經授權的申報或虛假陳述。 憑藉公司在維護知識產權範疇，以及在該架構下執行憑證認證和驗證的能力，Datavault 在提供這項服務方面具有獨特優勢。

透過與 Burke Products 聯手合作，Datavault 正在積極尋求單一來源的政府合約機遇，針對憑證認證、數碼身份及數據驗證，將最初的社會使命轉化為具長期經常性收入潛力的可持續商業方案。

在全國退伍軍人節活動中，Datavault AI 展示其全面的技術堆疊

在一系列活動中，Datavault AI 展示了全面的技術套件，包括 VerifyU™ 憑證認證系統、ADIO® 數據聲波平台，以及「榮譽保存幣」，一種由數碼帳簿驅動的代幣，其作用在於保障真實性、身份與傳承。 11 月 10 日，Datavault AI 在華盛頓菲尼克斯公園酒店了一場僅限獲邀請人士參與的技術演示活動，向政府官員、軍方代表及退役軍人組織展示了其 VerifyU™ 憑證認證平台及 DVHolo™ 全息互動系統。這次展示重點介紹了 Datavault AI 提供即時、透過數碼帳簿核實的憑證驗證和身歷其境的數據視覺化能力，突顯了該公司在聯邦創新、國防和安全身份倡議計劃中所發揮日益重要的作用。

在回顧退伍軍人節、Datavault 在 11 月 10 日的技術演示活動，以及更廣泛的可及性科技前景中，Tech Policy Advisors 創辦人、聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，簡稱 FCC）消費者及政府事務局和 FCC 媒體局的前局長 Monica Desai 表示：

「退伍軍人節提醒我們負有共同責任，確保每位退役軍人都能夠保持聯繫及獲得資訊。 Datavault AI 的技術是個令人鼓舞的例子，它展現了創新如何能為曾經服役者開啟通往機遇、可及性和獨立自主的新大門。 這項突破性技術代表著我們站在資訊共享方式的新前沿。 這是朝著創新與可及性共同發展未來邁出了激勵人心的一步。」

第三屆年度退伍軍人節遊行及大典主禮官晚宴

11 月 9 日，Datavault AI 行銷總監兼共同創辦人 Sonia Choi 代表公司參加了第三屆年度退伍軍人節遊行，與一眾傑出領袖、退伍軍人及組織共同向為美國服役的人員致敬。 Datavault AI 同時亦擔任是次活動的官方協力及贊助機構，彰顯其致力推動保存真實性、促進科技可及性，以及頌揚為國服務精神的承諾。 透過這次參與，該公司再度重申其致力於賦予社群能力，並推動融合使命、愛國精神與進步的創新發展。

較早前，在 11 月 7 日舉行的大典主禮官晚宴（Grand Marshal Dinner）上，Choi 與軍方高級將領及科技和政策領域的傑出領袖進行了交流，探討了聯邦憑證數碼化與數據安全計劃的部署策略。 Datavault AI 獲邀參與在華盛頓朗奴·列根大樓舉行的全國退伍軍人遊行基金會大典主禮官晚宴，彰顯了公司在安全數據盈利化和身份驗證技術範疇的領導地位，正日漸受到全國認可。 在當晚的演示活動中，Datavault AI 的全息顯示系統及「榮譽保存幣」隆重登場，展示了該公司的創新如何為公營和私營部門應用中的信任、身份和認證重新作出定義。

在這些活動中，Datavault 進一步鞏固了公司作為國家級身分驗證及數碼憑證技術合作夥伴的地位。 透過將創新與問責制度互相結合，該公司不斷推進其使命，即建立安全可靠的認證系統，以具透明度及可衡量的信任程度為退伍軍人、機構及公眾提供服務。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 表示：「獲邀參加這些具有歷史意義的全國性活動，對 Datavault AI 而言是一個重要的里程碑。 我們的技術是為了聯繫文化、政府與商業而度身打造，藉此加強信任與透明度。 『榮譽保存幣』正是體現該項使命 — 確保證據與使命相符，使經驗證的身份不可更改，並且受到保護。」

關於 Datavault AI

Datavault AITM (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓夕凡尼亞州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含涉及風險與不確定性的前瞻性陳述。 前瞻性陳述是指並非屬於歷史事實的陳述，可能使用表達適用於未來事件或結果的預測性詞語，例如「相信」、「可能」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「規劃」、「預料」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「未來」、「展望」或此類詞語的變化形式，或具有類似含義的表達方式。 這些前瞻性陳述包括但不限於對未來事件的陳述、Datavault AI 的榮譽保存幣、Datavault AI 將其 VerifyU 憑證平台與 ADIO 互動技術從學術界及企業領域擴展至娛樂與夜生活的潛力、Datavault AI 的商業策略、長期目標與商業化計劃、現有及未來技術、規劃發展與潛在審批核准，以及市場接納程度與相關市場機遇的潛力，乃至其他非歷史事實的陳述。 這些陳述基於公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不擬被任何投資者用作且不得被他們依賴作為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以甚至不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在 Datavault AI 的控制範圍內。 此等陳述受到多項與 Datavault AI 業務相關的風險及不確定因素所影響，而且實際結果可能出現重大差異。 這些風險及不確定因素包括但不限於整體經濟、政治及商業環境；關於榮譽保存幣可能引發法律訴訟結果的相關風險；Datavault AI 技術開發與成功商業化的能力；其盈利性增長管理及關鍵員工留任能力；潛在技術開發進度延遲或無法取得預期監管批准的風險；監管途徑不明確的風險；對目標市場規模、新技術接受度或合作關係過度高估的風險；先前成果無法重現的風險；監管與知識產權的風險；公司實際及擬議交易未能實現預期效益的風險；以及 Datavault AI 在向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中，不時指出的其他風險與不確定因素。 尚有其他 Datavault AI 目前未知的風險，或 Datavault AI 目前認為並非重大的風險，繼而可能導致實際結果與前瞻性陳述中所載的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了截至這份新聞稿發佈之日，Datavault AI 對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 Datavault AI 預計後續的事件和發展會令此類評估發生變化。 然而，儘管 Datavault AI 可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，惟 Datavault AI 特此聲明不承擔任何更新義務。 這些前瞻性陳述不應被依賴作為在本新聞稿發出日期之後，在任何日期代表 Datavault AI 的評估。 因此，我們提醒投資者不應過度依賴這些前瞻性陳述。

