John Crane bringt Performance Plus™ auf den Markt und setzt neue Maßstäbe für herausragende Servicequalität im Bereich Rotating Equipment

SLOUGH, Vereinigtes Königreich, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, ein Unternehmen der Smiths Group, ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Rotating Equipment. Das Unternehmen hat heute John Crane Performance Plus™ vorgestellt – ein modulares Servicekonzept der nächsten Generation, das die Anlagenleistung optimiert und messbare Verbesserungen erzielt.

Laut Deloitte verursachen ungeplante Anlagenstillstände in der Industrie jährlich geschätzte Kosten in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar, wobei Maschinenausfälle mehr als 40 % dieser Verluste ausmachen. Angesichts des wachsenden Drucks auf die Unternehmen, die Anlagenleistung zu maximieren, Emissionen zu reduzieren sowie strenge gesetzliche Auflagen und Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, ist die Einführung von John Crane Performance Plus™ ein entscheidender Schritt, um sicherer und effizienter zu arbeiten.

„Wir entwickeln uns von einem Komponentenlieferanten zu einem strategischen Partner in puncto Anlagenperformance. Unser Fokus liegt auf messbaren Ergebnissen, längeren Betriebszeiten, höherer Sicherheit sowie geringeren Emissionen und Gesamtkosten über den gesamten Anlagenlebenszyklus hinweg“, sagte Philippe Lambert, Vice President, Commercial & Service, John Crane.

Ein Konzept mit messbaren Effekten

Durch das globale Ingenieurnetzwerk von John Crane mit mehr als 200 Standorten in 50 Ländern verbindet John Crane Performance Plus™ lokales Fachwissen mit globaler Reichweite, um maßgeschneiderte Servicelösungen zu entwickeln, die optimal auf die individuellen Betriebsbedingungen jedes Kunden abgestimmt sind. Im Wesentlichen kombiniert das Konzept datengestützte Überwachung, fachkundige Beratung und praxisorientierte Schulungen, um Kunden dabei zu helfen, Anlagenstillstände zu reduzieren und die Zuverlässigkeit zu steigern. Zentraler Bestandteil dieses Konzepts sind Reliability Management-Verträge für Gleitringdichtungen - langfristige Servicevereinbarungen, die Kunden durch proaktive Dichtungsüberwachung und kontinuierlichen Verbesserung dabei unterstützen, die Anlagenverfügbarkeit nachhaltig zu steigern und Wartungskosten zuverlässig zu planen.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Überwachungssysteme wie John Crane Sense® Turbo hat das Unternehmen bereits mehr als 1 Million Stunden aktive Fernüberwachung im Feld durchgeführt und damit die praktischen Vorteile der vorausschauenden Wartung und der digitalen Innovation im Bereich Turbomaschinen unter Beweis gestellt.

Neben diesen technologiebasierten Analysen bieten die Experten von John Crane praktische, datenbasierte Beratung, um komplexe Wartungsentscheidungen zu vereinfachen und Kunden in die Lage zu versetzen, schnellere und nachhaltigere Entscheidungen zu treffen. Ergänzend dazu sorgt das Schulungs- und Weiterbildungsangebot dafür, dass die Kundenteams mit dem nötigen Wissen und Können ausgestattet werden, um Leistung, Sicherheit und Effizienz langfristig zu gewährleisten.

„Industrielle Dienstleistungen sollten nicht isoliert betrachtet werden“, ergänzte Philippe Lambert, Vice President, Commercial & Service. „John Crane Performance Plus™ bietet einen integrierten, kundenorientierten Ansatz, der intelligente Technologie, Datenanalysen und menschliches Fachwissen vereint, um einen reibungslosen, zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten. So sieht exzellenter Service in der heutigen Zeit aus.“

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.johncrane.com/en/performance-plus

Über John Crane

John Crane ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Rotating Equipment in der Energie- und Prozessindustrie. Unser Portfolio umfasst Gleitringdichtungen, Kupplungen und Filtersysteme, die durch moderne Servicekonzepte und digitale Diagnosetools unterstützt werden. Mit über 200 Service-, Vertriebs- und Fertigungszentren in 50 Ländern ist JohnCrane ein wichtiger Teil der Smiths Group PLC, einem FTSE 100-Industrieunternehmen, das sich Entwicklungen für eine bessere Zukunft verschrieben hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.smiths.com .

Kontakt: William Lowden: william.lowden@teamlewis.com