John Crane lanza Performance Plus™: una nueva era en la excelencia de servicios para equipos rotativos

SLOUGH, Reino Unido, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- John Crane, líder mundial en soluciones de equipos rotativos y división de Smiths Group plc, presentó hoy John Crane Performance Plus™, un marco de servicio modular de próxima generación que optimiza y promueve mejoras de rendimiento medibles.

Según Deloitte, los tiempos de inactividad no planificados le cuestan a los fabricantes industriales un estimado de 50 mil millones de dólares cada año, y las fallas en los equipos representan más del 40% de esas pérdidas. Mientras las industrias enfrentan una creciente presión para maximizar el rendimiento de los activos, reducir las emisiones y cumplir con regulaciones y objetivos de sostenibilidad más estrictos, el lanzamiento de John Crane Performance Plus™ marca un paso decisivo para ayudar a las industrias a operar de manera más inteligente, segura y eficiente.

“Estamos evolucionando de ser un proveedor de componentes a un socio estratégico en rendimiento. El enfoque se centra en resultados medibles, mayor tiempo de actividad, operaciones más seguras y un perfil de emisiones y costos totales más bajos a lo largo del ciclo de vida de los activos", dijo Philippe Lambert, vicepresidente comercial y de servicios de John Crane.

Un marco diseñado para un impacto medible

Dirigido por la red global de ingenieros de John Crane en más de 200 instalaciones en 50 países. John Crane Performance Plus™ combina experiencia local con alcance global para ofrecer soluciones de servicio personalizadas que se adaptan a la realidad operativa de cada cliente. En su núcleo, el marco combina monitoreo basado en datos, consultoría experta y capacitación práctica para ayudar a los clientes a reducir tiempos de inactividad, aumentar la fiabilidad y fortalecer la resiliencia a largo plazo. Un punto central de este enfoque son los contratos de Gestión de Confiabilidad de Sellos de John Crane, acuerdos de servicio a largo plazo diseñados para ayudar a los clientes a lograr mejoras continuas en la confiabilidad y costos de mantenimiento predecibles mediante el monitoreo proactivo y soporte especializado de sellos.

Mediane herramientas de diagnóstico avanzadas como John Crane Sense® Turbo, la empresa ya ha entregado más de un millón de horas de monitoreo remoto activo en el campo, demostrando los beneficios reales del mantenimiento predictivo y la innovación digital en turbomáquinas. Junto con esta perspectiva basada en tecnología, los especialistas técnicos de John Crane brindan consejos prácticos respaldados por datos para simplificar las decisiones de mantenimiento complejas y permitir a los clientes tomar decisiones más inteligentes, rápidas y sostenibles. Complementando esto, el programa de capacitación y desarrollo de habilidades del marco asegura que los equipos de los clientes cuenten con el conocimiento y la confianza necesarios para mantener el rendimiento, la seguridad y la eficiencia a largo plazo.

"Los servicios a la industria no deberían existir de forma aislada", agregó Philippe Lambert, vicepresidente de comercio y servicios. "John Crane Performance Plus™ ofrece un enfoque integrado y centrado en el cliente que combina tecnología inteligente, análisis de datos y experiencia humana para mantener las operaciones funcionando de manera fluida, confiable, segura y sostenible. Así es como se ve la excelencia en el servicio en la era moderna".

Para más información visite: https://www.johncrane.com/en/performance-plus

Acerca de John Crane

John Crane es líder mundial en tecnologías de control de flujo e innovador en soluciones para equipos rotativos en las industrias energética y de procesos. Su portafolio incluye sellos mecánicos, acoplamientos y sistemas de filtración, respaldados por soluciones de servicio avanzadas y diagnósticos digitales. Con más de 200 centros de servicio, ventas y fabricación en 50 países, John Crane es un pilar integral de Smiths Group plc, una empresa de tecnología industrial del FTSE 100 dedicada a construir un futuro mejor. Para más información visite, www.smiths.com.